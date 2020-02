6 claves para entender el estilo de Fabiola Yañez en 6 looks

La pareja del presidente muestra un estilo de dama elegante, despojada de accesorios y muy femenina Fuente: Reuters - Crédito: AGUSTIN MARCARIAN

El estilo de Fabiola Yañez, la primera dama, es el mejor ejemplo de lo que se denomina, en moda, lady like, que se caracteriza por el corte en la cintura, las polleras sueltas o acampanadas y un sutil aire aniñado clásico -los lazos, los volados, la caída de las telas-. Todo con una pizca de sensualidad sin ser sexy.

" Lady like hace referencia a verse como una dama, como una mujer elegante que se muestra recatada y femenina a la vez. El estilo hace hincapié en los detalles, en la combinación de los colores y de las texturas y en la prolijidad. No se suelen usar más de tres colores por outfit, en tonos plenos con pocas estampas y con un aura impoluta, define Florencia Ducos, asesora de imagen.

Con reminiscencias de algo del New Look de Dior, se puede decir que la creadora de este look fue Grace Kelly con sus faldas vaporosas, camisas ajustadas con detalles de cintas y volados y largos midi. En ella pareciera inspirarse la pareja de Alberto Fernández cuando junto con Carla Marafioti, su asesora de imagen, eligen los looks que después serán retratados por todos los medios.

1. Paleta de pasteles

El look de la asunción Fuente: Reuters

Para la asunción de su pareja como presidente, la periodista eligió un vestido de Evangelina Bomparola que hasta pertenecía a la paleta oficial de colores del estilo lady like: "el rosa empolvado es uno de los más utilizados junto a otros tonos pasteles y neutros", asegura Ducos. La prenda, de una tela rígida, de escote bote, con anclaje en la cintura y una falda de efecto peplum parecía salida de un manual de asesoramiento de imagen.

De día, Fabiola pareciera preferir las tonalidades claras, aunque no duda en incluir colores fuertes en su guardarropas. Hasta el momento, la gama de los corales es la que, por ahora, viene mostrando. En su recorrido por la República de los Niños, se la vio con un vestido rojo vibrante sin mangas, escote a la base, lazo en la cintura y con detalle de moño. Para visitar a los niños de la casa Garrahan, la primera dama usó un vestido coral con pintitas doradas, cintura marcada y escote tipo halter que repitió en tonos violeta en otra visita oficial.

2. Predilección por el semirecogido

En un acto en Roma junto a las primeras damas de Brasil y Paraguay Fuente: Reuters

En pocas ocasiones Fabiola renuncia a su clásico semirecogido. Para la visita del Garrahan se arriesgó con un peinado suelto inspirado en los años setenta, natural y con raya al costado. "Si bien se sigue viendo muy prolijo, el pelo suelto la favorece", señala Ducos.

Con el pelo más corto que hace unos meses, Fabiola es fan de las ondas marcadas en los largos y le gusta añadir un toque de sofisticación y coquetería a la media colita, que pareciera usar por comodidad, con peinados altos, trenzas o de estilo mojado tal como lo hizo en la asunción presidencial.

3. El amor por las faldas

Hasta el momento, sólo la hemos visto en verano por lo tanto no conocemos su dudoso amor por los pantalones. En la gira por Europa e Israel, Fabiola demostró que lo suyo son los vestidos y las faldas acompañadas por tapados de largo midi como el polémico abrigo rosado -que justo ocultaba unos jeans- con el que llegó a Israel al que muchos compararon con un tapado de abuela debido a sus enormes solapas.

4. Nada de accesorios

En Madrid en septiembre de 2019 Crédito: Facundo Pechervsky

Fabiola es despojada. Tiene una imagen prolija que también se sostiene sobre un maquillaje natural en tonos rosados nunca estridentes. Tampoco usa accesorios salvo una pulsera plateada que siempre lleva puesta en la muñeca derecha. Durante su viaje, en un acto realizado en Jerusalén, lució un vestido camisero beige de mangas largas con detalle en el cuello y en los puños de pitón. Lo acompañó con guantes de cuero marrón que daban la impresión de ser el detalle clave para la composición de un personaje de Mujercitas.

5. Los detalles chic

El fascinator llamó la atención por su gran personalidad y porque no suele llevar accesorios Fuente: AFP

Pablo Ramírez fue el diseñador del vestido que usó la primera dama para visitar al Papa Francisco. En esa ocasión, Fabiola se decantó con un peinado recogido que, aunque pretendía lucir natural, no lograba el efecto debido a las rígidas ondas que le caían sobre la cara y el cuello. La pareja del presidente cumplió con el protocolo que dicta brazos, rodillas y escote cubiertos, con un vestido de tafetán, largo midi y cintura marcada como siempre. El detalle chic del look fue el fascinator que Fabiola llevó en cambio de un sombrero. Se trató de una vincha forrada en terciopelo con velo bordado con lunares, una creación de Flor Tellado.

6. La silueta lápiz también

El lady like no sólo se basa en las polleras amplias sino que también incorpora las siluetas de falda lápiz. Este fue el modelo de Ramírez confeccionado en crepe de seda con mangas ¾ finalizadas en volados de tafetán que Fabiola eligió para usar en una comida junto con su pareja, Netanyahu y su mujer. Se trata del auténtico little black dress con un importante escote cuadrado que muchos cuestionaron porque se vio demasiado revelador para una visita política.