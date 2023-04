7 beneficios para disfrutar con Club LA NACION

escuchar

Está en todo. Para los que pasan el día en la oficina y fuera de casa, para los que hacen home office, para los que disfrutan a full sus fines de semana, Club LA NACION acerca beneficios exclusivos en varios rubros: desde gastronomía y cine hasta combustibles, deco y transporte, la web de Club está repleta de opciones.

Coto

Para llenar heladera y despensa, Club acerca el beneficio de Coto. Shutterstock

Coto es la cadena de supermercados líder de Argentina, con muchísimas sucursales en Buenos Aires y el interior del país. Además de productos alimenticios, en sus locales más grandes se suman las góndolas con decoración, indumentaria, blanquería, bazar y juguetes, entre otras opciones que resuelven la vida en un solo lugar. Y no solo cuentan con una gran variedad de marcas nacionales y extranjeras, sino que también tienen sus propias marcas de productos para cada rubro. El beneficio también aplica para compra online, por lo que todo puede estar disponible a un click de distancia. Y además, al inicio de cada mes solo por un día hay 20% de descuento.

YPF

Cargar combustible para el auto y también para uno: todo es posible en YPF.

En todo día siempre hay una parada técnica, ya sea para recargar el tanque del auto o para recargar nuestra energía. En el primer caso, la mejor opción siempre es Infinia, en versión nafta o diesel, para potenciar el motor del vehículo con la mejor calidad. Y en el segundo, YPF FULL, el espacio abierto las 24 horas para pasar por un café y medialunas o directamente elegir alguna de sus opciones de sándwiches y combos de hamburguesas y cafetería. Y si el plan es cargar provisiones para un roadtrip, también es el lugar indicado: aquí abundan los snacks y delicias dulces al paso.

Cinemark/Hoyts

Las salas de Cinemark y Hoyts ofrecen distintas comodidades de acuerdo a lo que busque el espectador.

Los fanáticos del cine no pueden dejar de incluir las salas de Cinemark Hoyts en su lista de actividades. La cadena de cines cuenta con complejos en Buenos Aires y el interior del país; sus salas tienen última tecnología de proyección y ofrecen formatos especiales para vivir experiencias únicas. Por ejemplo, en el formato 4D hay butacas móviles y sorprendentes efectos especiales como viento, lluvia, aromas y temblores, en tanto la tecnología D-Box incorpora movimiento según lo que suceda en la película. El más innovador es el XD Digital, que envuelve la sala con una pantalla gigante de piso a techo y de pared a pared para ver películas 2D o 3D con butacas más grandes y un sistema de audio digital superior. Y si lo que se busca es comodidad, las salas Premium Class cuentan con butacas reclinables a 60 grados, apoya pies, apoya cabezas y pequeñas mesas para disfrutar del pochoclo o el snack elegido.

Freddo

Un buen helado siempre es un gran plan.

La historia de Freddo tiene más de 50 años en los que supieron consolidarse como una de las marcas de helado artesanal más reconocidas en todo el país. Cremas, frutales, chocolates y dulce de leches con muchos sabores para elegir son algunas de sus opciones. Entre ellas se destacan algunos italianos como el novedoso pistacchio y la nocciola; y otros bien argentinos como el coco con dulce de leche, chocotorta y frutos del bosque. Su última propuesta es Not Gelato, una línea que incluye tres sabores hechos 100% a base de plantas, con el mismo sabor, cremosidad y textura de un helado tradicional, pero sin ingredientes animales. Y los más golosos pueden tentarse con Trifreddo: una combinación de sabores, toppings y salsas. También cuentan con productos pre envasados como tabletas, vasitos y bombones.

Starbucks

La mañana empieza mejor con un café en mano.

En 2008, la reconocida cadena estadounidense de cafetería Starbucks abrió su primera tienda en Argentina en el Alto Palermo Shopping. Hoy ya cuentan con 131 locales en Buenos Aires y otras provincias. Cada café que ofrecen tiene un perfil de tostado único (rubio, medio u oscuro) para crear una taza con el máximo aroma, acidez, cuerpo y sabor. Entre los cafés calientes hay lattes, cappuccinos, flat white, americanos, mochas, macchiatos y filtrados. A ellos se suman cafés helados y bebidas espresso frías. También hay tés deliciosos para los que prefieren no consumir cafeína. Todo puede disfrutarse en sus locales o hacer take away.

Uber

Uber es la forma más cómoda de moverse por la ciudad.

Con Uber, que desembarcó en Buenos Aires en 2016, se puede llegar rápido y seguro a todas las salidas. Usando su aplicación, los usuarios que necesitan transporte consiguen fácilmente socios conductores que ofrecen este servicio. Solo es cuestión de crear una cuenta, ingresar el destino (se puede saber la tarifa por adelantado) y esperar al conductor -que nunca demora demasiado, ya que la app conecta con aquellos más cercanos al punto de partida-. Se pueden verificar los datos del viaje, seguirlo a través de la aplicación y luego calificarlo. Para acceder al beneficio solo hay que poner el código de Club en la app.

Easy

¿En busca de cambiar de aire la casa? Easy ofrece desde elementos de decoración a materiales para la renovación. Javier Csecs

El fin de semana puede ser un momento ideal para arreglar cosas en casa o renovarla, y para eso Easy es el mejor aliado. Esta empresa líder está especializada en venta de productos y servicios para la remodelación, decoración, diseño y equipamiento del hogar. No hace falta recorrer mil lugares, porque en las góndolas de Easy hay productos de todos los rubros: maderas, alfombras, papeles, electricidad e iluminación, baños y cocina, cerámicos, muebles, ferretería, pinturas, accesorios, organizadores y jardinería, entre muchos más. Además, sus empleados están siempre disponibles para asesorar en cualquier duda.

