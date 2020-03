A los 10. Le anticiparon su futuro: "Nunca hay que abandonar los sueños"

Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 00:32

"¿Sabés leer y escribir?", le preguntó la anciana que lo observaba y escuchaba atentamente hacía un rato sin que él lo supiera . Las tardes de verano en aquel barrio humilde de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires , eran bastante parecidas. Y, con 10 años, Gabriel Díaz no dejaba pasar oportunidad para hacer volar su imaginación.

Esa tarde, mientras dibujaba en la tierra con un palito Gabriel le contaba a su amigo un cuento que había inventado en ese mismo momento. "Al finalizar, sentimos la voz de una mujer que estaba silenciosamente sentada a nuestras espaldas. Nos dimos vuelta y vimos a una anciana que descansaba en un sillón de hierro lleno de almohadones sobre su jardín, detrás de un enorme alambrado", recuerda.

- "Acercate por favor. ¿Cómo te llamás?", le dijo.

- "Gabriel", respondió tímidamente.

- "¿Sabes leer y escribir?", insistió ella.

- "Claro, voy a la escuela primaria N° 24".

La mujer lo invitó a pasar al interior de su casa. "Era tan humilde como la mía. Abrió la puerta y pude observar una mesa grande de madera, y del otro lado, una biblioteca inmensa, que llegaba de piso a techo y a cada extremo de las paredes. Me dijo que me sentara, y con una hoja en blanco y un lápiz, me pidió que escribiera el cuento que le había contado a mi amigo minutos antes. Al terminar, le entregué la hoja, ella parada a mi lado, lo leyó atentamente. Tus letras son un poema, nunca dejes de escribir, eso sí, nunca dejes de estudiar, porque de esto no vas a vivir ", le anticipó mirándolo a los ojos.

Sin prisa, la mujer apoyó la hoja sobre la mesa y se dirigió hacia su biblioteca. Tomó un libro pequeño y se lo entregó a Gabriel. "Este libro es para vos, guardalo". El chico observó su tapa y su contenido. Y, al darlo vuelta, descubrió que, en la contratapa, había una foto de una mujer sumamente bella, en blanco y negro claro. "Me detuve un instante y me di cuenta que era ella, Eleonora Bielecka, escritora Polaca. No recuerdo haberla visto de nuevo. En ese momento no existía Google, pero ya de grande, pude averiguar que ella había sido reconocida como una de las narradoras más importantes que tuvo Argentina en el siglo XX y que había editado varios libros".

Domingo feliz

Gabriel se aferró a aquella experiencia y empezó a escribir cuentos. Finalizando la escuela secundaria, junto a sus compañeros decidió participar del programa de televisión Feliz Domingo (una producción argentina emitida por Canal 9 en las décadas de 1970, 1980, 1990 y posteriormente durante 2005. Estaba conducido originalmente por Orlando Marconi, y luego por Silvio Soldán. Fue uno de los programas pioneros y más recordados del canal). "Nos tocó la prenda Poemas de Amor. En mi curso nadie sabía de poesía, y de escribirlas menos. En una reunión previa al programa, una amiga dijo que yo escribía y acordamos que podría animarme a hacer una poesía para participar, y así fue. No solo descubrí un nuevo género, sino que me apasionó hasta las lágrimas escribir esa poesía, y di cuenta de lo sentidas que fueron esas letras".

Pasaron varios años de escribir para él y sus allegados, hasta que en 2014 varios amigos le insistieron para que participara en un concurso de escritores. Gabriel se inscribió en el Certamen Internacional de Poesía y Cuento, organizado por la Asociación Argentina de Escritores, donde participaron más de 3 mil autores de habla hispana: él participó con cuatro poesías, de las cuales dos fueron finalistas. "La alegría de haber llegado a la final de un certamen de tan alto nivel, fue inmensa, pero mi mayor premio, no era el diploma recibido, sino, reconocerme por primera vez como escritor".

De San Telmo al mundo

Apasionado entre letras, Gabriel fue invitado a recitar a un pequeño teatro, en San Telmo. Cuando bajó del escenario, se le acercó un grupo de señoras que querían conocerlo y una de ellas, en particular, le pidió hablar en privado. "Accedí sorprendido, y me pidió una copia del poema que le había escrito a mi hija para sus 15 años, dado que había tenido un impacto emocional muy grande en ella. A partir de ahí, todo fue distinto, tomé conciencia de lo que podían provocar mis escritos en otras personas, que hasta ese momento lo desconocía".

En marzo de 2016, Gabriel presentó su primer libro El amor más Sentido , y tuvo la fortuna y honor de hacerlo en la prestigiosa Biblioteca Nacional. Ese mismo año, fue invitado a participar en la Feria del libro en Madrid España, y allí fue con mis poesías. "La verdad no la pasé muy bien, pero eso me dio el impulso de publicar mi segundo libro, ahí, en ese país. Luego de tratar de contactar alguna editorial, e insistir, e insistir y no ser atendido, por varios meses, una de ellas situada en Barcelona, me pidió material de mi obra y aceptaron publicar mi segundo libro Tu Amor y el Mío , que vio la luz en mayo de 2019 en esa ciudad".

Gabriel asegura que la literatura le ha dado muchas satisfacciones y que se considera muy afortunado por todo el cariño que le brindan los lectores. "También conocí a muchos escritores talentosos y pude aprender de ellos. Pero, sobre todo, entendí que nunca hay que renunciar a los sueños. Yo tenía 10 años y estaba sentado a un costado de una calle de tierra contando un cuento que se me había ocurrido, y hoy, gracias a esa mujer pude convertir la escritura en un oficio".

Compartí tu experiencia

Si viviste alguna experiencia que mejoró tu bienestar y calidad de vida (puede ser médica, alimenticia, deportiva, un viaje, sentimental, profesional o de otra índole), y querés compartirla en esta columna, escribí a bienestarlanacion@gmail.com