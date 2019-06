A los 20 años, creó una de las marcas de ropa más exitosas del país

También hace podcasts sobre emprendedorismo Crédito: Juan Francisco Sanchez. Producción de Victoria Dorin.

"Yo emprendí por necesidad: quería hacer un viaje, mis padres no lo apoyaban y necesitaba generar ingresos para poder pagarlo", empieza contando Belén Barragué (31), quien hace 11 años fundó la marca de zapatos e indumentaria Sofía de Grecia. El sueño arrancó el 29 de marzo de 2008 en el living de la casa de sus papás, junto con su amiga Inés García Iturralde, que se convirtió en su socia. En ese momento decidieron que, para juntar la plata para el viaje, armarían una feria de ropa."Conseguimos mercadería en consignación y, además, les comprábamos a algunos diseñadores de Palermo. Arrancamos con muy pocos artículos, que publicamos en Facebook. Fue algo innovador porque hasta ese momento no había ninguna marca que se promocionara en redes", agrega Belu, que estudió, mientras su emprendimiento crecía, Administración de Empresas. "En nuestra primera feria tuvimos solamente 7 clientes, pero todos se llevaron algo", se ríe. Poco a poco, la feria fue creciendo cada vez más. Funcionaba todos los sábados y, semana a semana, la cantidad de productos aumentaba, se sumaban cada vez más clientas y el living de sus papás les empezó a quedar chico. Fue por eso que en 2009 se animaron a abrir su propio local. Pero las sorpresas no terminarían ahí: el punto de inflexión de Sofía de Grecia fue dos años más tarde, con el lanzamiento de los zapatos Saona, un modelo básico, para todos los días, que rápidamente fue furor y tuvo exceso de demanda: se armaban largas filas en los locales para conseguirlos. El crecimiento fue tan grande que en un mes pasaron de 8000 seguidores en Instagram a 100.000.

Para Belén, el diferencial que hizo a esta marca tan exitosa fue la relación cercana que tienen con su público: "Nuestras seguidoras son muy fieles: comentan todo lo que publicamos, opinan, se involucran... Les despierta un sentimiento grande. Conocen a las fundadoras porque nos mostramos en los videos y creo que eso es lo que les llega al corazón. Tenemos una relación muy cálida, que es producto del storytelling que hacemos a diario, y somos muy transparentes. Si hay un error, lo comunicamos, lo asumimos", explica.

Hoy tienen 5 locales y 11 puntos de ventas en el interior. Sofía ya habla por sí sola.

Podcast emprendedor

Podés escuchar a Belén en su podcast Emprendals, un programa de radio online que contiene episodios de historias de emprendedores y capítulos de marketing digital. Junto con la fotógrafa y especialista en contenido digital Connie Tenaglia, entrevistan a emprendedores de todo el país y comparten herramientas claves para comenzar tu negocio online. Está disponible en iTunes, Spotify y Soundcloud.

En números

$300 fue su inversión inicial cuando arrancaron con la feria ($150 cada una). Para poner el primer local invirtieron $7000.

Sofía de Grecia cuenta con 5 locales y 11 puntos de venta en el interior.

$3500 es el precio promedio de un par de zapatos de la marca.

En Instagram, Sofía de Grecia tiene 247.000 seguidores. Y, en su cuenta personal, Belén suma otros 75.000.