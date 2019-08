Daniela Chueke Perles SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 13:23

Hace cuarenta años pasa la mitad del año a bordo y la otra mitad en tierra, entre Punta Arenas y Miami. Diana Fernández es guía de expediciones de Australis, la compañía naviera que opera viajes al fin del mundo, un tipo de experiencia mitad turística, mitad aventura, muy distinta del concepto de relax y entretenimiento de los cruceros tradicionales.

Desde el año 1997 cuando se sumó a la compañía después de una larga experiencia en Costa Cruceros, esta mujer de nacionalidad doble, chilena y argentina, es responsable de guiar a grupos de pasajeros de distintas partes del mundo que se embarcan para recorrer los fiordos de la Patagonia chilena con Australis. Sus cruceros recorren los principales hitos de Tierra del Fuego: el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y Cabo de Hornos, navegando a través de los canales patagónicos.

Gajes del oficio, las olas o las lluvias, siempre hay algo que la hace llegar a tierra empapada. Crédito: Gentileza

Diana tiene 67 años y su fanatismo por la vida a bordo la define. "Siempre fui itinerante, aunque tengo mi propio apartamento en Punta Arenas, no soy arraigada a mis cosas", cuenta desde Miami, adonde se mudó mientras duran el invierno austral. "Ahora después de dos meses que estoy afuera ya me da ganas de volver y empezar de nuevo la temporada de cruceros", comenta mientras aclara que ya no trabaja para la compañía en relación de dependencia sino como free lance para la temporada alta de expediciones, que comienza a partir de septiembre y se prolonga durante el verano, cuando las condiciones climáticas mejoran.

Cuando le preguntan cómo es vivir así, un poco acá, un poco allá, reafirma su elección de vida. "Cada vez que tengo una amiga 'susanita' que se quiere casar, pienso en mi interior: 'gracias, Tata, salvaste una familia', porque claramente yo no nací para tener una familia y por ahí no me hubiera dado cuenta y qué desastre hubiera hecho!", se ríe. "Estoy muy contenta con el tipo de amistades que tengo, las aventuras, cada vez que me llaman a embarcar yo me pongo contenta aunque sé que voy a pasar frío y a mojarme con las olas, pero es lo que amo hacer y no me aburro jamás", relata.

"Si lo que querés es llevar una vida normal, mejor bajate del barco ahora", le dijo su primer capitan. Cuarenta años después Diana sigue navegando. Crédito: Gentileza

La imagen que nos viene a la mente cuando penamos en unas vacaciones a borde de un crucero: Brasil o el Mediterráneo. Una embarcación enorme, como una ciudad flotante, estable en un mar tranquilo, la comida exquisita y all inclusive, el gimnasio, los bailes, los entretenimientos, la pileta y la gala con el capitán, en ciertos puntos recala en una playa, los pasajeros descienden, toman sol, van a hace compras y vuelven relajados, sin preocupaciones.

Los cruceros de expedición, si bien atraen a los cultores de la naturaleza, biólogos, conservacionistas, en gran medida están destinados a turistas comunes. ¿La comida es buena? Sí. ¿Los camarotes son cómodos? También. Pero a olvidarse del sol, las playas y el relax. En estos cruceros, la intrepidez es la norma. La sorpresa, el rigor del clima y del paisaje, algún barco que hay que rescatar, algún pasajero que se debe ayudar y solo después de alguno de esos imprevistos, viene la compensación. Caminar por un glaciar blanco y silencioso, avistar alguna ave solitaria, observar colonias de pingüinos. "En nuestros itinerarios solemos hacer dos bajadas por día en los buques soria, que son pequeñas embarcaciones de goma, para llegar a tierra. En ese trayecto es inevitable que alguna ola alta entre y te moje de arriba a abajo, eso con el viento te hace pasar un frío tremendo.", narra Diana y enseguida aclara: "Pero cuando volvés de la expedición y te cruzás con tus compañeros u otros turistas a bordo del crucero, te empezás a reír y te das cuenta de que la felicidad es inmensa".

El Australis, uno de los cruceros en los que trabaja Diana, hace expediciones por el canal de Beagle Crédito: Gentileza

Todavía después de veinte años de volver una y otra vez a Tierra del Fuego, al subirse al glaciar Pía se le llenan los ojos de lágrimas, cuenta. Y lo que más la emociona es la oportunidad de ser quien guía en esa aventura a nuevos grupos de expedicionarios donde siempre alguien le dice la misma frase que no por repetida resulta menos conmovedora: "no me lo voy a olvidar nunca en mi vida".

Para poder guiar estas expediciones, los responsables tienen que estar preparados y actualizados. Diana tuvo que tomar cinco cursos de tripulante: seguridad, apagar incendios, primeros auxilios, control de multitudes y ataques terroristas (este curso se sumó en los últimos años). Pero para ser guía naturalista hay que capacitarse todavía más: quienes van a trabajar esta temporada ya se encuentran estudiando geología, observación de aves, flora y fauna, y cada año hay una actualización sobre estos temas. También, quien quiere sumarse a la vida de expedicionario tiene un plus si conoce un tercero o cuarto idioma, además de español, inglés y francés. Los pasajeros son de todas las nacionalidades y ¿a quién no le gusta que lo traten en su propia lengua?

Las expediciones del Australis recorren los canales fueguinos y para llegar a tierra lo hacen a bordo de buques soria, de goma. Crédito: Gentileza

Ella domina a la perfección el italiano, el inglés y el francés, habla algo de alemán y además, tiene un bachillerato en ciencias políticas que estudió en California, en Monterey, a los veinte años antes de recibirse, ya de vuelta en Río Gallegos, de donde es oriunda, para recibirse de técnica en turismo.

Nacida y criada en Patagonia, segunda generación en suelo americano, Diana se debate entre su nacionalidad argentina y su ciudadanía chilena, eligió vivir en Punta Arenas, donde reside su madre. Sus abuelos paternos son pioneros escoceses que llegar a poblar el río Coy; los maternos son suizos que llegaron por Chile y donde todavía en Punta Arenas hay una gran colonia de inmigrantes de ese origen. Ese pedazo del mundo es su refugio terrestre, el lugar donde se conecta con su origen, su familia, su estabilidad después de los ocho meses que suele pasar abordo. Desde 1880 hasta 1920 -cuando se abrió el canal de Panamá- y todo el comercio marítimo pasaba por el estrecho de Magallanes esa ciudad prosperó y dejó un legado que para Diana es único: volver a ver los monumentos, los palacios, los teatros y una arquitectura europea que hasta hoy se mantiene, es volver a estar en casa.

Cada vez que pisa el glaciar Pía los ojos se le llenan de lágrimas, así que esta foto es una excepción. O no... Crédito: Gentileza

El amor por su familia y los amores que a lo largo de la vida se fueron presentando, como aquél marino por el que dejó la profesión durante los cuatro años que viajaron juntos en un velero, esos fueron los únicos momentos en que se debatió entre un proyecto personal, más chiquito, más íntimo, y el gran crucero.

Explorar el mundo, conocer, atravesar mares, pisar glaciares, cruzar fronteras. Si le preguntás que la lleva a dar siempre el paso adelante en lugar de elegir la comodidad del living de su casa o el pecho de un amor en el que apoyarse y cerrar los ojos, Diana sabe que responde a un estímulo que caló en sus venas desde muy pequeña.

"Mi madre que fue una pre feminista, siempre nos alentó a mí y a mis hermanas a que viajemos, a que salgamos de casa", evoca. "En cambio, mi padre que era un escocés campesino, nos quería tener cerca, nos pedíamos que nos quedáramos en nuestro campo a cuidarlo en Santa Cruz. Pero siempre venció el consejo de mi madre", analiza.

Y en buena hora porque cuando tuvo que elegir entre adaptarse a las "locuras" de la vida abordo o bajarse y llevar una "vida normal como el resto de la gente" - así se lo planteó en su primer viaje hace cuarenta años el capitán- pudo elegir la mejor respuesta.

Sus pasajeros, agradecidos.