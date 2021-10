A los 42. Perdió la audición: “Por la ignorancia o la indiferencia de los que oyen, a veces somos tratados como necios”

“Mi vida era normal, súper activa, sociable al 100%. Fanática de la música, del baile y del karaoke. Iba a todos los recitales que podía, organizaba eventos a nivel profesional y personal. La vida era puro ruido, parlantes en el auto, el celular pegado en la oreja, el estrés a flor de piel”.

Con esta descripción más que clara, Veronica Furvasser (54) cuenta, a la distancia, cuáles eran sus gustos, sus hobbies y los lugares en donde pasaba la mayor parte de su tiempo.

Sin embargo, cuando tenía 42 años le diagnosticaron otoesclerosis, un trastorno hereditario que produce pérdida de la audición. En su caso le afectó el oído derecho. Del izquierdo, al que denomina oído bueno, escucha al 30% ya que no tiene zumbidos, siempre y cuando, aclara, le hablen con tono y ritmo normal y no a los gritos.

“Un día fui a una guardia médica porque sentía un zumbido constante y muy molesto por lo que comenzaron a realizarme todo tipo de estudios. Meses después me informaron que la enfermedad tiene una causa que se desconoce. De un momento a otro la música pasó a ser algo molesto, de los cuatro o cinco instrumentos que sonaban en una canción solo escuchaba el bajo y a veces no entendía ni qué tema era. Los ruidos en la calle no sabía de dónde venían. Vivía preguntando qué había pasado, de dónde venía ese sonido. Me confundía los llantos de los niños con sonidos de máquinas o alarmas de autos. Se me caían las llaves al piso y ni me enteraba, cosas tan simples como el sonido del timbre o no saber si alguien entra a tu casa, pasaban desapercibidas”, ejemplifica.

. “Por momentos me siento la mujer biónica, me dio mucha felicidad enterarme de la existencia de estos audífonos que hacen mi día a día más amigable”, se ríe.

Miedo y depresión

En ese momento la situación a Verónica le generó una “impotencia tremenda”. Nunca había imaginado que pudiera sucederle algo de ese estilo. Y no era para menos.

“Fue tanto el miedo, era tanto el dolor puesto en imaginar la vida sin oír, era tanto el espanto de pensarme desvalida por lo que entré en una fuerte depresión. Mi pareja de ese momento me acompañó mucho en los procesos más difíciles, estudios y consultas médicas, pruebas de audífonos, etc. Por la ignorancia, la incomprensión o la indiferencia de los que oyen, a veces somos tratados como necios y por eso terminamos por separarnos. Como es invisible, la deficiencia auditiva está subvalorada y expone a descalificaciones y maltratos continuos. La única solución posible fue el uso de audífonos cada vez con necesidades de más canales para obtener mayor claridad, más volumen y poder moverme en el día a día”, relata.

Transformar el dolor en acción

El salto cuántico de la tecnología le permitió a Verónica que la calidad de los audífonos fueran mejorando con la conexión al celular, sumado a Bluetooth que le posibilita escuchar con más claridad. “Por momentos me siento la mujer biónica, me dio mucha felicidad enterarme de la existencia de estos audífonos que hacen mi día a día más amigable”, se ríe.

Una vez que Verónica logró atravesar el proceso de introspección y realizó el correspondiente duelo por lo que había sucedido, tuvo la posibilidad de encontrar el lado positivo en medio de la adversidad. Para eso, fue fundamental la ayuda de la terapia que le permitió comprender que lo importante era aprender a reinventarse.

La terapia le permitió comprender que estas cosas suceden y que lo importante es aprender a re-inventarse.

“Antes oía, pero no escuchaba”

“Lo loco es que cuando perdí la audición empecé a escuchar. Antes oía, pero no escuchaba. Al estar atenta y en silencio ejercité la escucha desde otro lugar, con el alma entera, con todo el cuerpo. Ahora prestó atención al otro y lo escucho desde el corazón. Eso es lo más valioso que aprendí desde la pérdida, que más que perdida fue una bendición”, dice.

Para explicar más a fondo estas últimas palabras, Verónica recalca la sensibilidad y la empatía que comenzó a sentir por el prójimo, situación que, sin dudas, la convirtió en una persona más humana. “Cuando me puse en los zapatos del otro encontré el verdadero sentido a la vida al poder ayudar a otra gente y esa es la mayor bendición. Ayudo de manera natural a quien se me presenta. En el día a día en una charla con amigas, a mi familia, se despertó en mí un don natural de acércame a colaborar en lo que sea. Siempre ayudando con palabras y desde mi experiencia de vida”.

La audición en su vida cotidiana

Con el uso de los audífonos, cuenta Verónica, lleva su vida de manera normal, aunque el problema surge cuando literalmente se desconecta y puede suceder que no escuche el timbre, una canilla abierta o una rotura. En el horario laboral debe estar con un entorno de silencio absoluto para lograr la concentración y la escucha correcta.

"Con mis amigos me relajo y me permito sacar los audífonos si el sonido de la música está muy fuerte o si hay mucha gente hablando a la vez".

“Las salidas intento que sean al aire libre si son más de dos personas, trato de ir a lugares con poco ruido, elijo cenar temprano para evitar el barullo ambiental. No me pierdo ningún encuentro, reuniones ni citas amorosas ya que disfruto el intercambio del poder interactuar con otro. Obviamente, a veces necesito pedir que me hablen más fuerte y que modulen mejor. Con mis amigos me relajo y me permito sacar los audífonos si el sonido de la música está muy fuerte o si hay mucha gente hablando a la vez. Si me siento incómoda ellos entienden perfectamente que deben hablar de a uno por vez, sin interrumpir ni superponerse con otro hablante y avisarme si otra persona se agregó a la conversación para que lo mire y haga la lectura labial necesaria”.

Si bien en algún momento Verónica puede sentirte algo bajoneada, está convencida que de esta situación traumática sacó mucho coraje y se dio cuenta de que era más fuerte de lo que creía. Por eso, asegura que se siente con plena confianza para salir adelante y seguir disfrutando cada cosa que hace.