La ex actriz cumple años sumergida en una realidad poco alentadora alejada de las promesas de felicidad que parecían esperar a la pareja después de su renuncia a la familia real británica

Meghan Markle cumple hoy 39 años y toda la familia real británica le dedicó un saludo correcto pero amable en el que, al margen de la decisión tomada por ella y el príncipe Harry de abandonar su estatus como miembros de la corona, la mencionan como "la duquesa de Sussex".

La primera cuenta en hacer pública la felicitación fue la de la reina. The Royal Family en Instagram subió una foto de Isabel II y Meghan juntas durante una visita a Chester que compartieron en 2018. Hasta el momento el post tiene más de 200.000 comentarios entre los que se destacan las críticas a la exactriz y también a la reina por darle tratamiento de "duquesa".

Los duques de Cambrigde también quisieron enviar sus buenos deseos a Markle a través de Instagram. "¡Le deseamos un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex!" escribieron en una publicación con una foto de Meghan en diálogo con una niña. Si bien la imagen resulta tierna, no se trata del mejor retrato de la esposa de Harry, un detalle que viniendo de los royals británicos pareciera una elección estratégica. La misma publicación se hizo también en Twitter.

Con una hermosa imagen de Meghan y la leyenda "Feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex", el príncipe Carlos y Camilla se unieron a los festejos en redes sociales del nuevo aniversario de nacimiento de la mamá del pequeño Archie.

Los comentarios más repetidos en las publicaciones compartidas por la familia real se refieren a su título como duquesa al que cuestionan debido a la renuncia que se concretó el 31 de marzo pasado. Sin embargo, no hay confusiones en el título concedido unas horas antes de la boda con el príncipe.

De acuerdo con la corona, Meghan Markle continúa siendo conocida como la duquesa de Sussex a pesar de que ni ella ni Harry conservan deberes oficiales. De hecho, incluso, la exactriz puede elegir otros dos títulos para ser llamada: condesa de Dumbarton y baronesa de Kikeel, que fueron regalos de boda de la reina a la pareja. La mención como "Su Alteza Real" sigue vigente de manera nominal debido a que Meghan ya no puede usar la palabra "real" en su tratamiento público.

El cumpleaños llega una semana antes de la publicación del libro Finding Freedom que ya viene provocando escándalos antes de llegar a las librerías. Meghan pasará su día en Los Ángeles y seguramente dedicará un rato a la reflexión sobre su vida y a los deseos de futuro, una tradición aprendida de su madre Doria Ragland. En 2016, Markle escribió en su sitio web The Tig que su madre siempre le dijo que "los cumpleaños son el año nuevo personal, son la oportunidad única de hacer resoluciones solo para una y hacer un pronóstico de los doce meses que comienzan".

El balance de los últimos seis meses de la duquesa no parecen muy alentadores: no logró distanciarse de la prensa británica que ahora no duda en enviar un dron a su casa para obtener fotos de Archie; tampoco ganó la primera instancia del juicio contra el Daily Mail mientras intentan que no se revelen los nombres de las cinco amigas que colaboraron con un artículo clave para la causa de la revista People; nadie cree que la pareja no participó en la biografía Finding Freedom debido a la gran cantidad de detalles que ofrece el texto; la organización benéfica Archewell todavía debe resolver cuestiones legales sobre las tareas a las que se dedicará para comenzar a funcionar de manera oficial; su padre amenaza con iniciar un juicio para poder conocer a Archie y Harry parece decepcionado con las promesas de libertad de la renuncia que le trajo más conflictos que serenidad.