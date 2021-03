Evolucionaron a la par de la tecnología. En tiempos en los que ni siquiera hace falta sacar la billetera para pagar y todo puede resolverse con el celular en mano, muchas tarjetas también migraron al plano virtual. Y la de Club LA NACION no es la excepción. Ahora ya no hay excusas para perderse ningún descuento, porque llegó Club LA NACION App, una aplicación asociada a la tarjeta que permite que los socios no precisen presentar más la credencial física.

¿Cómo funciona? Para renovar la experiencia, cuando un socio quiera usar el beneficio en el negocio, lo va a buscar dentro de la app y hará clic en el botón de “usar credencial virtual”. Automáticamente le va a aparecer un código QR con los datos del usuario que el comercio va a poder escanear desde su propia app de Scan Club tocando el botón “escanear código QR”. Al ser leído y haciendo las validaciones pertinentes, el responsable del negocio seleccionará en su aplicación el beneficio a aplicar y así continuará el proceso de descuento.

Esta app está disponible para dispositivos móviles iOS y Android. Al ingresar se abrirá una pantalla nueva con la tarjeta del socio ilustrada con sus datos e identificada con el color correspondiente, según sea Classic, Premium o BLACK. Además, la aplicación cuenta con una ficha de beneficios, un espacio de ingreso y una pantalla de confirmación de cada transacción. En el caso de que los comercios no usen el flujo virtual, también dispone de una credencial virtual en la pantalla de Ajustes.

Esta nueva modalidad también beneficia a los locales adheridos a los descuentos de Club. Ellos deberán descargar la app Scan Club para validar a los socios de manera más rápida. Asimismo, tendrán la posibilidad de acceder a métricas para entender cómo funcionan los beneficios a lo largo del tiempo, saber el volumen de ventas y conocer al detalle el perfil del consumidor de su negocio.

A ambos lados del mostrador, la experiencia es ventajosa. La credencial virtual permitirá a los socios y comercios adheridos estar al día e informados en todo momento de las principales ofertas y novedades que trae Club.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.