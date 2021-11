Abierto de Palermo 2021: Descubrí los highlights de una jornada a puro glam, autos y deporte

El termómetro promediaba los 30 grados. Y las personas empezaban a poblar las plateas de a poco. Entre petiseros, monturas y tacos, la fiesta más importante del polo estaba a punto de cursar su segunda fecha en pleno corazón de Palermo.

En 2021, el 128° Abierto de Palermo está teniendo su revancha en cuanto a público: la Catedral del Polo volvió a despuntar su magia con un partido apasionante: Chapaleufú vs. La Natividad, reciente ganador del Abierto de Hurlingham.

Maru Gándara, "Cochito" López, Ale Castagnolo y Coty Crotto, los influencers compartieron una tarde en el stand de la marca. Picasa

Como no podía ser de otra manera, además de ser un certamen deportivo, el Campo Argentino de Polo se transforma en una vidriera para las marcas. Volkswagen Argentina tomando las riendas, por quinto año dice presente y ya es una marca asociada al polo y que apoya al talento nacional.

A través de un stand estratégicamente ubicado frente a la cancha número 1, para que clientes y celebridades pudieran vivenciar el partido desde un lugar privilegiado, el clima de diversión y buena onda se palpaba en el ambiente.

LN Volkswagen

“Para Volkswagen es un orgullo continuar asociados a un deporte que nos representa, y tener la posibilidad de ofrecerles a nuestros clientes un espacio exclusivo con las últimas novedades en materia de producto”, destacó Martín Massimino, Director Comercial de Volkswagen Group Argentina.

Un stand con sello sustentable

En línea con la estrategia Way to Zero. con el compromiso por cuidar el medio ambiente y reducir la huella de carbono, el stand de Volkswagen se destacó ser una estructura pensada desde lo sustentable. Realizado con materiales nobles, de estética simple pero acogedora, está alimentado por paneles solares y un monitor que indica el ahorro, el consumo y la generación de energía.

Asimismo, en esta segunda fecha del torneo, se exhibieron los modelos Amarok V6 , la pick up más potente del segmento, y T-Cross TSI. También ocupa un lugar destacado Taos, el nuevo SUVW fabricado en General Pacheco. Estos ingresaron en caravana en el campo, minutos antes de empezar el partido, cautivando al público con su imponente presencia.

Moda, deporte y diversión. El trinomio perfecto para vivir una tarde de polo. Picasa

Cabe destacar que, en el trascurso del torneo, Volkswagen seguirá exhibiendo sus modelos ID, 100% eléctricos y los asistentes al stand podrán conocerlos y descubrir in situ sus comodidades.

Desde el balcón, los famosos y los invitados gritaron cada gol. El encuentro despertó la emoción del público, no solo porque Chapaleufú regresó tras tres temporadas y la presencia de La Natividad causa furor, sino porque –tanto para conocedores como para ajenos al deporte- la fiesta en la “Catedral del Polo” es un verdadero despliegue de entretenimiento.

______________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.