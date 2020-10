Abundancia. 10 formas de conectarte con la gratitud

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

Cuando pensamos en "abundancia" se nos viene a la mente un mosaico de cosas materiales, más ligadas al "tener" que al "ser" o al "sentir". Pero la propuesta de este mes es hablar de otras abundancias. Quizá de muchas al mismo tiempo, porque, si estamos atentas, todo lo que nos rodea es abundante: la naturaleza inabarcable, el universo misterioso, nuestros vínculos que nos sostienen, nuestros dones personales. Hay una frase de Alan Cohen que lo resume: "La abundancia no es un número ni una adquisición. Es el simple reconocimiento de la suficiencia". Por eso, cuando nos juntamos con Inés Dates, nuestra psico, ella arrancó el encuentro diciendo: "Abundancia es confianza". Y se siente. Es esa sensación que surge de saberte capaz de generar lo que necesitás, de saber que vas a estar disponible. Es ser consciente de tus recursos infinitos. Es repetirte como un mantra: "Yo voy a poder", "nada malo va a pasar", "yo soy abundancia y atraigo eso hacia mi vida". El trabajo, entonces, será entrenarnos en sentir y en agradecer todo lo que nos rodea. Porque abundancia y gratitud son las dos caras de una misma moneda (hay una charla TED muy genial de Brother David que se llama "¿Querés ser feliz? Sé agradecido" y habla justamente de esto). "Alguien que se siente abundante mira el 70% de lo que sí hay, mientras que el carente mira el 30% de lo que falta", dice Inés. Este pensamiento nos ayuda a engañar a la mente, porque, claro, nuestro cerebro siempre nos va a querer hacer creer que no es suficiente. ¿Estás lista para hackearlo, entonces?

¿De qué abundancia hablamos hoy?

De la que sabe cuidar los "desbordes". A veces, cuando usamos la palabra, sentimos cierto "desborde", cierta sensación de "¿no será demasiado?". Pero esta abundancia es una que cuida, que no inunda y destruye sino que sostiene. Ojo, no es "acumular". "Si acumulás, te creás el problema de compartir, de que no te envidien lo que sos o tenés, de que no te lo roben, de que no se pudra. Lo acumulado no nutre, no se siente", aporta nuestra psico. Por el contrario, la abundancia consciente es creer que hay suficiente. ¿Suficiente para quién? Para vos. ¿Esto quiere decir que nunca nos va a faltar nada? Bueno, claro que no. La abundancia también incluye escaseces manejables y presupuestadas. Es más bien un "OK, no tengo X, pero mirá todo lo que sí tengo para disfrutar, valorar y agradecer". Seguramente, llevando ahí esa conciencia, llega un momento en el que te olvidás de esa X que genera la sensación de falta. Entre "poco" y "demasiado" transcurre la vida; y para sentir confianza hay que acostumbrarse a esas oscilaciones normales del estar viviendo. Es como estar en un barco, que se mueve todo el tiempo, pero vos te sentís segura y sin mareos.

De la que dialoga con los límites que nos propone la realidad. ¿La cuarentena te ayudó a conectarte con tu propia abundancia? Esto lo trabaja mucho el psicólogo Dan Gilbert en su libro Stumbling on Happiness: la idea de que la satisfacción y el disfrute muchas veces tienen que ver con ponerte límites. En nuestro caso más cercano, el contexto mundial nos los puso. ¿Y qué nos pasó? Vimos con otros ojos, nos conectamos de otra forma con lo que somos y tenemos (o teníamos, pero no nos dábamos cuenta) y eso nos hizo honrar hasta los milagros más cotidianos -desde el abrir los ojos cada mañana hasta el tener un alimento cada día para nutrirnos o un trabajo para mantenernos-. Revisá en tu propio historial y preguntate: ¿qué de lo mucho que soy/tengo/siento hoy pude apreciar gracias a los límites del presente?

De la que evita la comparación universal. OK, pero ¿cómo hacemos para sentirnos abundantes si cada vez que abrimos las redes sociales estamos expuestas a ver a alguien que tiene algo más que nosotras? Es lo que el sociólogo Zygmunt Baumann llamó la "comparación universal" en su libro Modernidad líquida. Esta comparación fue necesaria para la supervivencia; antes había que "ser importante para los otros", pero la sensación que nos invade hoy pareciera ser que "nada es suficiente". Ni la cantidad de información que consumimos, ni los contactos que tenemos, ni las cosas que poseemos. Pero, como ya señalamos, eso nos lleva directo hacia la infelicidad y la insatisfacción permanentes. La sensación de "soy suficiente", en cambio, nos permite sentirnos fuertes y vulnerables al mismo tiempo.

10 formas de conectarse con la gratitud

Por Male Eirin. Experta en bienestar y coach de imagen. @diariodebienestar.

Te comparto 10 herramientas para practicar la abundancia consciente, porque cuanto más puedas atraer tu atención hacia aquello por lo que te sientas agradecida, más sentirás la abundancia en tu vida:

Enfocate en los pequeños momentos. Decí "gracias", sonreí, llamá a quien lo necesite o escribile una nota de agradecimiento a alguien. Porque las pequeñas cosas... no son pequeñas. Llevá un diario. Dedicá 5 minutos por día a bajar a tierra tus deseos, sueños y proyectos. Cargá tus metas de intención. Recordate también tus logros y alegrías. Sentite parte de la naturaleza. Contemplala cada día. Abrazá tus cinco sentidos. Valorar tu capacidad innata de tocar, ver, oler, saborear y oír enriquece tu vida y genera una apreciación profunda del increíble regalo que es estar viva. Da para recibir. Viví bajo la regla "menos es más", proponete vivir más ligera. Comprometete haciendo servicio y llevá a la acción tu práctica de abundancia. Separá la ropa que ya no usás y donala. Ofrecé tu ayuda para colaborar con las reparaciones de la escuela del barrio o cualquier causa con la que te sientas emparentada. Apagá el piloto automático. Dedicate a saborear conscientemente al menos un momento de tu día. Enfocándote en el momento presente, lográs ralentizar el tiempo para que la vida no se te escape y eso te permite apreciar la abundancia a tu alrededor. Aprendé algo nuevo y conectate con tu prosperidad. Cuando te sientas carente de propósito, buscá un mentor, un grupo de confianza, para alinearte con tu pasión y reconectarte con tu riqueza interior. Hackeá tu mente. Cuando quieras escapar de las dificultades de tu día, escribí algo por lo que estés agradecida en ese momento. Agradecer te hace vivir desde un lugar de suficiencia en lugar de carencia. Celebrate. Date un espacio cada semana para bailar, cantar, hacer ese curso que te interesa o simplemente darte un mimo. Respirá. Usá la respiración para anclarte en el momento presente y orientá tu atención hacia tu gratitud. Podría ser gratitud por algo familiar, un aroma que te reconforte, el sonido de la risa de tus hijos. Sentí la abundancia de todo lo que lograste construir.

Júpiter, la energía que expande

Por Ana Bilsky. Nuestra astróloga. @anabilsky8.

Júpiter nos orienta a la inclusión, a la expansión y a enseñanzas elevadas para que, como humanidad, no perdamos trascendencia. Este dios del fuego extiende el potencial de nuestra mente, ilumina nuestro camino para que no nos perdamos y propone un viaje de búsqueda por nuestro interior y por nuestro universo material. Allí donde Júpiter se encuentra atraemos circunstancias que nos enriquecen y que nos lanzan a la vida sin vueltas, alentándonos a movernos con confianza sobre territorios infinitos y diversos. Su energía llama a la conciencia y nos pone en conocimiento de nuestra mente superior, que es la que está en contacto con la escala cósmica de la que formamos parte. Todas tenemos Júpiter en algún lugar de nuestra carta natal. En ese espacio de nuestra rueda zodiacal habita nuestro sabio interior que nos protege, que está para guiarnos, para estimularnos a ir más allá. Con este planeta que agranda lo que toca accedemos a ideas integradoras y a visiones que nos prodigan bienestar y un futuro auspicioso, abundante y lleno de luz.

¿Qué propone este planeta en cada signo hoy?

ARIES: puertas que se abren y que mejoran tus condiciones laborales.

TAURO: conocimientos, ideas, personas que te enriquecen y que amplían tu conciencia.

GÉMINIS: limpieza psíquica, ¡chau a tus demonios interiores!

CÁNCER: un circuito de alegría en tu sistema emocional.

LEO: una energía abundante para tu cotidianidad, para tu salud, para tu trabajo.

VIRGO: un proyecto personal que sale de lo más profundo de vos con los mejores resultados.

LIBRA: liberás mecanismos infantiles y te atrevés a mostrarte con confianza y alegría tal cual sos.

ESCORPIO: tus palabras, tu saber y tus ideas tienen trascendencia.

SAGITARIO: expansión en tus ganancias, ¡ojo con las tentaciones!

CAPRICORNIO: está en tu signo, optimiza todo en tu vida.

ACUARIO: tu espiritualidad expandida beneficia a otros y a vos.

PISCIS: abundancia en los intercambios afectivos, económicos, sociales y laborales.

7 leyes para poner en práctica

Deepak Chopra habla de la metafísica del dinero y la conecta con el bienestar, la salud y el amor a través de 7 leyes:

La fuente de la abundancia es infinita. ¿Cómo nos conectamos con esta fuente? A través del poder de la intención, del poder del deseo y a través de la meditación y el mindfulness.

Da lo que quieres recibir. Si querés más atención, dales tu atención a otros. Si querés amor, dales tu amor a otros. Y así con cualquier valor que quieras aumentar en tu vida, desde lo material hasta lo espiritual.

El dinero es solo un intercambio de valores. Tratá de comprar cosas que sean obtenidas con principios positivos.

La abundancia es un estado de conciencia. Deepak lo llama "creatividad espontánea", pero es esa sensación de sentirte fluyendo con lo que pasa, sin resistencias, miedos o ansiedades, confiando en que el bienestar está dentro de nosotras.

Tu intención y tu atención son lo único que necesitás. Primero viene la intención de crear algo y luego podemos "trascender". ¿Cómo? Hay muchas formas: meditando, bailando, conectándonos con la naturaleza, jugando, haciendo música o entregándonos al poder de la imaginación.

Soltar. Es tan simple como dejar de pensar y preocuparnos, para que la tensión y el miedo se alejen y nuestros deseos se manifiesten.

El propósito de abundancia es crear alegría y expandir la felicidad. Usá tu abundancia para algo positivo.

Más info: podés encontrar su charla completa en YouTube, titulada "The Metaphysics of Money: 7 Laws of Abundance".

Experta consultada: Inés Dates. Nuestra psicóloga. @ines.dates.viviendo.

