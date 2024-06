Acababa de destetar cachorros y la vieron desde el auto atropellada al costado de la calle: “Con la mirada nos pidió ayuda”

LA NACION

Esa tarde, mientras patrullaban la zona se toparon con una escena desgarradora. Al costado de la calle, atropellada por un auto, yacía una dulce perrita que no podía moverse. Y nadie se había detenido para ayudarla.

Alerta y asustada, en cuanto vio pasar al patrullero, giró la cabeza en busca de ayuda. Exhaló un profundo suspiro de alivio cuando vio a la policía frenar bruscamente y correr a su lado. Los oficiales crearon una barrera de seguridad para proteger al animal. Se trataba de una hembra mestiza y la bautizaron Joy Bird. Se sentaron a su lado y le acariciaron la cabeza mientras esperaban que llegara el equipo de rescate de Stray Rescue of St. Louis (SRSL).

Acababa de destetar cachorros y tenía la pelvis rota

Al cabo de unos minutos, un auto con voluntarios de del refugio llegó al lugar y todos se conmovieron cuando notaron que la adorable mezcla de pitbull los miraba con un evidente gesto de dolor en su expresión. No estaban seguros del alcance de sus heridas, pero le prometieron a la cariñosa niña que la cuidaban y que estaría bien.

El equipo levantó con cuidado a Joy Bird de la calle y luego la subió a su automóvil. Se dirigieron a la clínica veterinaria y un equipo de personal médico se hizo cargo de su atención. Examinaron las heridas de Joy Bird y detectaron que sufría mucho dolor: tenía la pelvis rota y el cuerpo contusionado, además de algunas laceraciones. Eso no fue todo, el examen clínico detectó que acababa de destetar cachorros.

“Además de los cuidados médicos, es clave que el animal tenga tiempo para adaptarse y recuperarse tanto física como emocionalmente. Además, debe recibir una dieta equilibrada y nutritiva. Lo ideal es ofrecerle alimento balanceado de buena calidad, específico para perros adultos. Pero, en algunos casos será necesario proporcionar alimento para cachorros por un tiempo para que la perra pueda incorporar más nutrientes y grasas. Esto siempre deberá estar controlado por un profesional veterinario”, explica médico veterinario, Dr. Federico Bonino, prestador de Iké.

“Le encanta salir en su cochecito”

“Le tomará tiempo sanar y será necesario que haga reposo. Pero confiamos en que se recuperará completamente a tiempo”, escribieron en la cuenta de Facebook del refugio. Una cirugía de cadera de Joy Bird fue programada para el día siguiente y, una vez que le administraron medicamentos para el dolor, la acostaron en una camita a su medida donde pasaría la noche. Por la mañana, se despertaron con una escena adorable.

“Sus expresión era mucho más calma esa mañana. Ella sabe que está en un lugar bueno y seguro con buena gente”. La cirugía de emergencia de Joy Bird fue exitosa y la resistente perrita pronto se recuperó. No pudo usar sus patas traseras durante algún tiempo, pero sus nuevos amigos del refugio se aseguraron de que su parálisis temporal no la detuviera. Hicieron adaptaciones para Joy Bird, como ponerla en un cochecito para caminar, y ella no podría haber estado más agradecida.

“Le encanta salir en su cochecito y sentir el sol. Es muy dulce y tiene una actitud optimista”.

. Stray Rescue of St. Louis

Unas semanas después de su cirugía, Joy Bird finalmente estaba lo suficientemente fuerte como para ir a un hogar de tránsito. Rápidamente encontró una increíble familia con la que ha estado desde entonces. Ya pasaron algunas semanas y la perrita todavía busca su hogar hogar para siempre. El personal del refugio espera encontrar pronto la pareja perfecta de Joy Bird. Hasta entonces, seguirán disfrutando de las actualizaciones de su familia adoptiva sobre sus sorprendentes mejoras.

“No nos dimos cuenta de que le habíamos dado el nombre perfecto cuando la rescatamos del costado de la carretera”, escribió SRSL en Facebook. “Ella es un ángel”.

