¿Accidente, suicidio o asesinato? A 35 años de la misteriosa muerte de Robert Maxwell, el magnate que apareció flotando en el Atlántico

Ocurrió el 5 de noviembre de 1991 cuando el empresario navegaba cerca de las Islas Canarias; las sospechas sobre su muerte, su rivalidad con Rupert Murdoch y los secretos que salieron a la luz

La madrugada del 5 de noviembre de 1991, Robert Maxwell llamó a la cabina de mando del Lady Ghislaine para pedir que apagaran el aire acondicionado. Tenía 68 años y era uno de los empresarios de medios más poderosos de Gran Bretaña. Era dueño del Daily Mirror de Londres y del Daily News de Nueva York. Pasaba unos días en su yate cerca de las Islas Canarias. Fue su último contacto conocido con la tripulación. Horas después, una llamada de negocios obligó a buscarlo. El capitán, Gus Rankin, ordenó revisar el barco tres veces. Maxwell había desaparecido. Esa tarde, su cuerpo desnudo apareció flotando en el Atlántico. Primero se habló de un infarto y una caída. Después llegaron las sospechas: ¿accidente, suicidio o asesinato?

El Lady Ghislaine, el lujoso yate que Robert Maxwell había bautizado en honor a su hija menor. El empresario desapareció de la embarcación durante la madrugada del 5 de noviembre de 1991

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¿Quién era Robert Maxwell?

Nació el 10 de junio de 1923, en una familia judía pobre de una región de la entonces Checoslovaquia que hoy pertenece a Ucrania. Lo llamaron Ján Ludvík Hoch. Creció en una casa de madera de dos habitaciones, con piso de tierra. “Lo que recuerdo es que casi todo el tiempo tenía hambre. Mi madre hizo todo lo posible por nosotros con lo poco que tenía. Sólo tuve tres años de educación primaria”, le contó a la BBC.

Maxwell tenía una facilidad extraordinaria para aprender idiomas. Además del yiddish, su lengua materna, hablaba checo, rumano, húngaro y eslovaco. Después aprendió francés, alemán, ruso e inglés.

Cuando era adolescente se sumó a la resistencia contra los nazis. Según contó, años después, durante una de sus misiones fue detenido por las autoridades húngaras, aliadas de Hitler, que lo torturaron y lo condenaron a muerte por espionaje. Tras una intervención de diplomáticos franceses consiguió ser juzgado como menor de edad. Durante el traslado, contó, logró escapar.

Foto del casamiento de Elisabeth y Robert Maxwell, París, 1945 (Foto de James Andanson/Sygma via Getty Images)

Pasó por Francia y luego se instaló en Gran Bretaña. Allí aprendió inglés. Luego, se alistó en el ejército británico y luchó durante última fase de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 recibió la Cruz Militar por su valentía. Su madre y buena parte de su familia fueron asesinados en Auschwitz. Al terminar la guerra adoptó el nombre con el que sería conocido y construiría su fortuna: Robert Maxwell.

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En 1945 se casó con Elisabeth “Betty” Meynard, una francesa protestante que había estudiado Literatura Francesa en la Sorbona. Cuando le pidió matrimonio, le hizo cinco promesas: ganar la Cruz Militar, formar una familia, hacerse rico, llegar a primer ministro británico y hacerla feliz por el resto de su vida. Solo cumplió las tres primeras.

Tuvieron nueve hijos. Maxwell quería recuperar algo de la familia que había perdido en el Holocausto. Pero también debieron afrontar la muerte de dos de sus hijos. Karine murió de leucemia en 1957, a los tres años. En la Navidad de 1961, Michael, el mayor, de 15 años, tuvo un accidente automovilístico que lo dejó en coma. Nunca volvió a despertar. Murió siete años después, a causa de una meningitis.

Robert y Elisabeth “Betty” Maxwell estuvieron casados durante 46 años y tuvieron nueve hijos

La construcción de un imperio

Sus primeros negocios comenzaron en la Alemania de posguerra. Allí conoció al editor Ferdinand Springer, que buscaba distribuir sus libros y revistas científicas en el exterior. Maxwell consiguió los derechos para distribuir algunas de esas publicaciones fuera de Alemania. Fue uno de sus primeros negocios en el mundo editorial. Años después, desarrolló Pergamon Press, la empresa que se convertiría en la base de su fortuna.

El dinero le permitió instalarse en Headington Hill Hall, una mansión en las afueras de Oxford. También entró en política: fue diputado laborista por Buckingham entre 1964 y 1970.

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Betty Maxwell permaneció junto a su marido durante el ascenso de su imperio editorial

Mientras sus negocios crecían, empezaban a surgir dudas sobre cómo los manejaba. En 1969, una operación fallida con una compañía estadounidense terminó con su salida de Pergamon y una investigación oficial. Dos años después, los inspectores británicos concluyeron que no era una persona confiable para administrar una empresa que cotizaba en bolsa. En 1974 recuperó el control de la editorial y volvió a expandirse.

Quería ser dueño de un gran diario. Intentó quedarse con el News of the World, The Sun y The Times, pero el empresario de medios Rupert Murdoch se le adelantó en cada oportunidad. La competencia se convirtió en una rivalidad personal. En 1984, Maxwell compró el grupo Mirror.

La familia Maxwell vivía en Headington Hill Hall, en Oxford, que le alquilaban al ayuntamiento (Wikipedia)

Exigía disponibilidad permanente a sus empleados. En Maxwell House tenía un departamento con alfombras marcadas con la letra “M” y acceso a un helipuerto privado.

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Sus fiestas convocaban a ministros, empresarios, científicos y directores de diarios. En 1988 celebró sus 65 años y el aniversario de Pergamon con unos 3000 invitados repartidos en tres noches. Hubo orquesta, un espectáculo musical y fuegos artificiales. Ronald Reagan y Margaret Thatcher enviaron felicitaciones.

La búsqueda del magnate se extendió durante varias horas. Finalmente, un avión localizó su cuerpo en el mar, cerca de Gran Canaria

Robert Maxwell junto al capitán del Oxford United, Malcolm Shotton, durante los festejos por la conquista de la Copa de la Liga inglesa en 1986. El magnate también era dueño del club de fútbol

En marzo de 1991 se quedó con el Daily News en una operación singular. No puso un dólar. Por el contrario, le pagaron: Tribune Company le ofreció 60 millones de dólares para que asumiera el periódico y sus obligaciones financieras.

Ese mismo mes, Maxwell anunció la venta de Pergamon Press. Necesitaba reducir deudas y se desprendía de la editorial sobre la que había construido su fortuna.

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El magnate británico Robert Maxwell murió a los 68 años, después de desaparecer de su yate mientras navegaba cerca de las Islas Canarias

Un hombre acorralado

Sin embargo, la venta de Pergamon no alcanzó para saldar las deudas. Durante años, Maxwell había financiado la expansión de sus negocios con préstamos. En 1988, una de sus principales empresas, Maxwell Communication Corporation, se endeudó por 3000 millones de dólares y compró la editorial Macmillan y la empresa de información sobre vuelos Official Airline Guides. Dos años después, tenía dificultades para pagar esas deudas.

Maxwell pasó de ser un refugiado judío que escapó del nazismo a convertirse en uno de los empresarios de medios más poderosos del mundo

En octubre de 1991, Lawrence Guest, director financiero del Mirror Group, le preguntó por unos 85 millones de dólares que faltaban en la empresa. Según contó después, la preocupación no lo dejaba dormir. Maxwell le respondió que pronto aparecería todo el dinero.

A comienzos de noviembre se había tomado unos días de descanso en su yate en las Islas Canarias, aunque seguía atendiendo llamadas de negocios desde el Lady Ghislaine. Aquel 5 de noviembre, después del pedido a la tripulación por el aire acondicionado, nadie pudo reconstruir con certeza sus movimientos.

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Rupert Murdoch nació en Australia en 1931, a los 21 años heredó un pequeño diario de su padre y construyó un imperio mediático internacional. Fue el gran rival de Robert Maxwell (Evan Agostini/Invision/AP) Evan Agostini - Invision

La búsqueda y las sospechas

Después del aviso del capitán a las autoridades sobre la desaparición, comenzó el operativo de búsqueda. A las 17.46, según una crónica de El País, un avión Fokker localizó el cuerpo. Un helicóptero lo recuperó y lo trasladó a la base aérea de Gando, en Gran Canaria. Su esposa y su hijo Philip viajaron para identificarlo.

La autopsia estimó que había muerto alrededor de las seis de la mañana. La primera explicación apuntó a un problema cardíaco anterior a la caída, pero los estudios continuaron. Se analizaron medicamentos encontrados en el camarote y las marcas que tenía el cadáver.

El cuerpo de Maxwell cubierto con una sábana, trasladado en camilla por personal uniformado (Foto: Ken Lennox)

El 10 de noviembre fue enterrado en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Al funeral asistieron el presidente israelí, Chaim Herzog, y el primer ministro, Yitzhak Shamir. Su cercanía con dirigentes de ese país era pública. Poco antes de morir había demandado al periodista Seymour Hersh por vincularlo con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

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Esa controversia alimentó las versiones de asesinato. En diciembre, sin embargo, la jueza Isabel Oliva recomendó cerrar la investigación sin haber encontrado participación de terceros. El informe médico señalaba una afección cardíaca como causa probable, seguida de otro factor que podía incluir la inmersión. Favorecía la explicación de una caída accidental, aunque no podía excluir por completo otras posibilidades. Tampoco se había encontrado veneno.

La portada del Daily Mirror del 6 de noviembre de 1991 anunció la muerte de Robert Maxwell en el mar. El diario, del que era propietario, lo despidió como “el hombre que salvó al Mirror”

Robert Maxwell fue enterrado en el Monte de los Olivos, en Jerusalén

La revista francesa Paris Match sostuvo que Maxwell había recibido golpes. El patólogo británico Iain West, que participó en otro examen del cuerpo en Israel, rechazó esa interpretación. Explicó que algunas lesiones podían haberse producido después de la muerte o durante la recuperación del cadáver. La ausencia de testigos dejaba sin respuesta lo ocurrido en la cubierta del yate.

Las deudas dieron fuerza a la hipótesis del suicidio. En febrero de 1992 trascendió que un informe encargado por las aseguradoras consideraba esa explicación la más probable. Había una póliza millonaria por muerte accidental en juego. Era una valoración para las compañías, no una conclusión judicial.

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Ghislaine Maxwell era una de las hijas favoritas del magnate. Décadas después, fue condenada en Estados Unidos por su participación en los delitos sexuales de Jeffrey Epstein

"Fall: The Mystery of Robert Maxwell", el libro escrito por el periodista británico John Preston

Su histórico rival, Murdoch, nunca tuvo dudas sobre lo que había ocurrido. Años después, en declaraciones al periodista John Preston, citadas por The Guardian en 2021, recordó qué pensó cuando le avisaron que Maxwell había desaparecido de su yate. “Ah, saltó”, fue su primera reacción. “Sabía que los bancos lo estaban acorralando, sabía lo que había hecho y saltó”. Para Murdoch, no había otra explicación.

Sin embargo, su esposa, Betty Maxwell, descartó desde el primer momento que se hubiera suicidado. “Nunca se quitaría la vida”, dijo mientras viajaba a Gran Canaria tras conocer la muerte de su marido. Su hija Ghislaine, fue todavía más lejos: estaba convencida de que lo habían asesinado y así lo sostuvo públicamente en 1997 en declaraciones recogidas por The Independent. Años después, Ghislaine quedó involucrada en un escándalo mundial. En 2022 fue condenada en Estados Unidos a 20 años de prisión por su participación en una red de abuso sexual y tráfico de menores junto con Jeffrey Epstein, de quien había sido pareja.

Tras la muerte de su marido, Betty publicó sus memorias, A Mind of My Own: My Life with Robert Maxwell, donde revive sus 46 años de matrimonio

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El dinero que faltaba

Mientras se discutía cómo había muerto, la revisión de las cuentas reveló que había utilizado el dinero de las jubilaciones de sus trabajadores para sostener sus negocios. Un informe de los inspectores británicos, publicado años después, estableció que desde 1985 retiraba regularmente dinero de esos fondos para prestarlo, sin garantías, a sus empresas privadas. Las maniobras llevaban años.

También había utilizado inversiones de los fondos de retiro a los bancos como garantía de préstamos. Cuando las empresas no podían devolver el dinero, los bancos retenían las garantías y las pensiones quedaban sin esos activos.

Dos portadas del Daily Mirror: la primera, de noviembre de 1991, anunció la muerte de Robert Maxwell; la segunda, publicada un mes después, reveló la desaparición de millones de libras de las cuentas del grupo

En marzo de 1995, el gobierno británico informó que se había detectado un faltante de unos 440 millones de libras que afectaba los derechos de alrededor de 32.000 personas. Para evitar que miles de jubilados se quedaran sin cobrar, fue necesario aportar fondos de emergencia, recuperar activos y negociar acuerdos millonarios con bancos y otras instituciones financieras.

Tras la muerte del empresario se descubrió que había utilizado millones de libras de los fondos de jubilación de sus trabajadores para financiar sus negocios

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El derrumbe también alcanzó a su familia. Su esposa, Betty, que había vivido rodeada de lujos, perdió gran parte de su fortuna y terminó mudándose a un departamento prestado. Sus hijos Kevin e Ian trataron de mantener a flote los negocios familiares, pero terminaron acusados de fraude. Después de un juicio, ambos fueron absueltos en enero de 1996.

Betty nunca dejó de defender públicamente a su marido. En 1994 publicó A Mind of My Own: My Life with Robert Maxwell, donde revive sus 46 años de matrimonio, las infidelidades de su marido y la difícil convivencia con un hombre de carácter autoritario. Murió en Francia en 2013, a los 92 años.

Kevin e Ian Maxwell, hijos del magnate, enfrentaron un juicio por fraude tras el derrumbe de las empresas familiares. Ambos fueron absueltos en enero de 1996