Acosada por un psicópata y un hacker: “Era adicta a él, creía más en sus palabras que en mi pobre instinto pisoteado”

“Mi vida era muy tranquila, pero intensa, vivía con mis papás, estaba recién saliendo al mundo. Recitales, amigos, universidad, trabajo, mucha música e ingenuidad, aunque típico de la edad, creés que te las sabés todas”. Era una chica que se quería comer el mundo, con muchísimas metas y sueños a cumplir a corto plazo. Siempre alegre y extrovertida, llena de amigos y mucha chispa e iniciativa. Con muchas ganas de estudiar y trabajar en la industria musical.

Transcurría el año 2009 y Soledad Fernández hacía poco tiempo que había regresado del viaje de egresados en Bariloche con sus compañeros de la secundaria. Tampoco hacía mucho que había cortado con su primer novio, con quien salía desde los 14, porque pese a que lo quería mucho le pudieron más las ganas de aventurarse sola al mundo con la idea de vivir nuevas experiencias.

Sin embargo, la idea de estar sola sentimentalmente le duró poco tiempo cuando a los 18 conoció a Manuel, un hombre 10 años mayor que ella, en un curso relacionado con la música, la pasión de ambos.

Una pasión compartida

“Comenzó como algo casual, algo a lo que no estaba acostumbrada ya que mi tiempo de noviazgo en la vida era mayor al de estar soltera. Luego, decidimos ser novios, me presentó a todos sus amigos y a su familia. Me insistía mucho con eso, quería conocer a mis padres y aunque yo todavía no me sentía preparada, lo llevé a cenar a casa. Salíamos a pasear, íbamos a plazas, cines, muchos recitales, me buscaba en la universidad, mirábamos maratones de pelis, pasábamos mucho tiempo en su casa y a pedido de él de a poco fui dejando de hacer mis actividades sociales, educativas y laborales”, recuerda Soledad, a la distancia.

“El amor sano no duele y es generoso”, dice Soledad.

Entre las mentiras de su novio y la aparición de un hacker

Esa experiencia de vida novedosa y excitante para una joven que recién estaba saliendo al ruedo, comenzó a verse manchada cuando comenzó a recibir mensajes de un hacker, que según cuenta Soledad, lo venía persiguiendo a su novio desde hacía muchos meses con la misión de desenmascararlo al mostrar lo mala persona que era. “Él me rogaba que no le prestara atención a nada de lo que me enviase, fui una buena chica, le hice caso. Hasta que la situación se fue poniendo cada vez más fea y las agresiones eran directamente para mí y mis seres queridos. Exploté muchas veces. El hacker quería que lo dejara definitivamente”.

El hacker, cuenta Soledad, recopilaba información del MSN, de su Fotolog y de su único email para utilizar todos esos datos en su contra. “Me publicaba mis fotos más feas, luego me enviaba emails con la información y fotos de las mujeres con las que me engañaba mí novio. Cambiaba la contraseña y todo seguía igual. Me organizaba citas en Facebook y hasta me publicó en una página de prostitución con una foto común de mi fiesta de egresados, pero con el teléfono y la dirección de mi casa donde vivía con mis papás. Me llamaban ´clientes´ todo el día, realmente era una pesadilla”.

Obviamente, Manuel estaba al tanto de todos los problemas que el hacker le estaba causando a Soledad, pero le decía que no le hiciera caso. Si bien ella trató de cumplir con ese pedido, al poco tiempo se encontró con evidencias de mentiras y engaños que el propio hacker le dio a conocer.

"Peleábamos, terminábamos y volvíamos constantemente, era algo tortuoso que iba hasta casi nuestra propia voluntad".

Manipulación y dependencia emocional

Pero lo del hacker no vino de la nada, estaba relacionado con el vínculo tóxico que casi desde un principio Soledad mantuvo con Manuel. Frases como “todos tus amigos te quieren dar” o “tus amigas te tienen envidia por estar conmigo” se repetían casi a diario por lo que ella terminó cayendo en la trampa del manipulador. “De esa manera me iba quedando sola, ya estaba muy influenciada, comencé a ser un títere sin orgullo, pero abrazada a él. Como él era el mayor y el que más había vivido y sufrido, ´la tenía clara en todo´. Me trataba peyorativamente. Peleábamos, terminábamos y volvíamos constantemente, era algo tortuoso que iba hasta casi nuestra propia voluntad. Él me engañaba y entonces yo comencé a hacer lo mismo. Me revisaba el celular. Yo no sabía en aquel entonces si el hacker era él o no. Estaba harta, dolida, comencé a tener dolores físicos, de espalda, era mucho el estrés y aun así volvíamos. Pero cuando no pudo sacarme más nada me volví descartable”, confiesa.

A raíz de los dolores físicos, emocionales y los ataques de ansiedad, Soledad decidió atenderse con una psiquiatra (hacía años que hacía terapia con una psicóloga) que le hacía entender que su novio era un psicópata y un manipulador. El abogado de delitos informáticos -que también lo conoció porque ella le pidió que fuera a colaborar para encontrar al hacker y aporte sus pruebas- le dijo, a solas, que posiblemente Manuel era todo lo que decía el hacker y que no debería estar con un hombre así. Sin embargo, pese a todos los consejos y las advertencias, ella seguía yendo a llorar a sus brazos, como dice. “Era adicta a él y se notaba que eso no le molestaba para nada, tenía tiempo para engañarme y seguir teniéndome con los ojos vendados. Creía más en sus palabras que en mi pobre instinto pisoteado. Los psicópatas no pueden manejar el miedo que experimentan frente a la pérdida de control. Y al comienzo yo era una adolescente escurridiza y vivaz. Piensan que ellos saben cómo deben ser las cosas y cómo debe comportarse la gente. Tratan de controlar los sucesos y a la gente por medio de su desamparo, de sentimientos de culpa, de coerción, amenazas, manipulación, dominio o de dar consejos”.

Mentiras para ocultar las recaídas

Soledad cuenta que por aquellos días tenía baja autoestima y que su ingenuidad, la dependencia emocional y la personalidad de su novio, entre tanto caos, hacía que “simplemente” no pudiera dejar de verlo. “Yo estaba con él, pero iba al baño a llorar para que el cielo me diera fuerzas para dejar a ese hombre que me hacía tanto mal. En aquella época no se hablaba de sororidad, ni de relaciones tóxicas, hoy sabemos hasta lo que es violencia económica. Jamás imaginé que buscar el amor y la adicción pudieran ir de la mano”.

Una vez que recuperó la autoestima que había perdido, Soledad volvió a enamorarse.

Al principio de la relación, que entre idas y vueltas duró cerca de dos años, Soledad contó con el apoyo de su familia y de sus amigos aunque dice que después de tantas rupturas y reconciliaciones les tuvo que ocultar que lo seguía viendo. “Me iba a su casa, pero decía que estaba en lo de una amiga. Todo eso me hacía muy mal, nunca había engañado así a mi familia ni a mis amigos, pero era más fuerte y hacía lo que él me ofrecía”.

Soledad cuenta que el clic para terminar definitivamente la relación lo hizo una noche que estaba durmiendo en su casa. “Me dolían el estómago y mis entrañas de solo estar allí con él y todo lo que eso implicaba. Me levanté llorando, fui a la terraza, mientras él dormía, y le rogué al cielo que alejara de mi vida tanto al psicópata como al hacker; que se curaran lejos de mí. Y así sucedió, aunque con los años supe que mi ex empeoró y estuvo internado por intentos de suicidio, adicciones y brotes psicóticos”.

Más allá de reconocer que la distancia geográfica había hecho lo que a ella le costaba tanto (él se fue a vivir a Paraguay), una vez que terminó la relación, Soledad sintió alivio y orgullo. Y entre las enseñanzas que le dejó esa historia, destaca el hecho de haber comprendido que “afuera hay gente con mucha maldad. Personas que no son lo que aparentan. Que esto era insano y no quería volver a repetirlo. Me sentía aliviada y tranquila al separarme”.

“El amor es sano, no duele y es generoso”

A partir de ese momento Soledad sintió, entre otras cosas, que logró volver a conectarse con ella misma, pero desde el lugar de una mujer más adulta, algo lastimada, con experiencias y errores a cuestas, pero con la certeza de que iba a salir a delante. La terapia tradicional, la acupuntura y el reiki la ayudaron en esa etapa de auto-descubrimiento. “Volví a reír con mi familia y con mis amigos, vivir la vida tan alegre como era antes de conocerlo. La resiliencia apareció a medida que iba construyendo mi autoestima, volviendo a lo que me gustaba hacer sin órdenes, prejuicios o consejos que nadie pedía. Comencé a releer sobre filosofía, a Osho y en especial a psicólogas como Patricia Faur”.

En 2019 Soledad escribió el libro Psicopateame. Cuando amar duele y enferma, sé resiliente.

Una vez que recuperó la autoestima que había perdido, Soledad, que se recibió de Técnica en Comunicación Social orientada al desarrollo local y también estudió Cine y Marketing, volvió a enamorarse. “Estuve más de un año soltera, haciendo el duelo, y volví a reencontrarme con mi primer amor. Fuimos muy felices hasta 2014. Un tiempo después apareció un amigo alemán que no veía desde hace años y siempre me había hecho reír muchísimo. Con mucho amor, respeto, paciencia y humor supo conquistarme. Luego, las cosas terminaron, pero siempre agradeceré la linda relación que tuvimos. Si es amor es sano, no duele y es generoso”, recalca.

Escribir para sanar

Con la premisa de poder ayudar a otras personas que se encuentran atravesando una situación similar a la suya, en 2019 Soledad escribió el libro Psicopateame. Cuando amar duele y enferma, sé resiliente.

“La dignidad recuperada es una alegría enorme, es tu viaje a Disney, es la sensación de haber ganado en la lotería unos pesos que te venían muy bien. Las que caminan por este sendero, estoy segura de que son las que se recuperan de las dependencias afectivas. Es posible modificar estos patrones vinculares y generar relaciones más sanas. Abandonan la culpa y le dan la bienvenida al amor sin dolor”, expresa cerca del final del libro.

Soledad y sus amigos en la presentación de su libro.

Hace muy poco tiempo que Soledad se fue a vivir a San Rafael (Mendoza) con su hermano, en lo que define como una nueva aventura que la tiene muy entusiasmada.

A las personas que se encuentran pasando lo mismo que le sucedió a ella, les recomienda que busquen ayuda, que se informen, que lean, que lo que les sucede les ocurre a personas de cualquier edad y estrato social. “Es importante que no sientan culpa ni vergüenza. Que acepten e identifiquen por lo que están viviendo, que trabajen su dependencia emocional si es que la tienen. Que busquen ayuda profesional, que por suerte hay mucha más que hace una década atrás. Nunca es tarde y se puede salir”.