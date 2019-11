Acostumbrarse a vinos de 100 puntos

Por qué ya no es imposible que un vino argentino obtenga la calificación "perfecta" de la crítica; un vino de Sebastián Zuccardi (foto) obtuvo 100 puntos Parker Fuente: LA NACION

Cuando en 2013 los titulares hablaban de que por primera vez un vino elaborado por un enólogo argentino había obtenido 100 puntos de la crítica internacional, la letra chica aclaraba que el vino había sido producido en Francia -era Château La Violette 2010, de Marcelo Pelleriti-. Por aquel entonces parecía algo lejano que un vino producido en la Argentina obtuviera el "puntaje perfecto". ¿Lejano? Bueno, no había pasado nunca.

El fin de semana pasado, la noticia que el Zuccardi Finca Piedra Infinita 2016 obtuvo 100 puntos de la influyente revista especializada Robert Parker´s Wine Advocate puso contentos a muchos fanáticos del vino argentinos, pero quizás no los haya sorprendido. Existe ya un reducido número de etiquetas locales que han obtenido el puntaje perfecto. El año pasado, dos vinos de Alejandro Vigil - Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2013 y Adrianna Vineyard River Stones Malbec 2016- se llevaron los 100 puntos Parker, mientras que esta semana se conoció que en el top 100 de los mejores vinos del mundo del crítico norteamericano James Suckling hay 4 etiquetas argentinas, incluida Cheval des Andes 2016 en el puesto N° 10.

¿Qué ha cambiado en el vino argentino para tales reconocimientos? "Que comiencen a aparecer estos puntajes, impensables 15 o 20 años atrás, es un reconocimiento al camino que está teniendo nuestra vitivinicultura -opinó Andrés Rosberg, presidente de la Asociación de la Sommellerie Internacional-. El factor principal es que nuestros vinos han mejorado dramáticamente. Creo que hay una camada muy importante de productores con talento, educación y acceso a los mejores vinos del mundo; que se viene invirtiendo mucho en investigación; que se comparte más la información; y que el resultado directo de este proceso es que que estamos haciendo los mejores vinos de nuestra historia".

Alejandro Iglesias, sommelier de Club Bonvivir y miembro del jurado para Argentina de los Decanter World Wine Awards, suma otro factor: "Hoy los críticos internacionales conocen más de Argentina que nunca: vienen regularmente, conocen a los productores y pueden encontrar una calidad extraordinaria en un vino no como algo casual. Vienen encontrándose año tras año con un crecimiento sostenido, y de ahí que se decidan emocionarse con estos vinos de los cuales ya conocen mucho más que sus sabores y sus aromas: conocen la historia que hay detrás, cómo se gestó y qué es lo que deben expresar. Hace 10 años un catador internacional no tenía idea de lo que era Gualtallary o Altamira, qué deberían expresar o cuáles son los patrones de sus vinos. Hoy sí porque conocen ese lugar, lo pisaron, escucharon a los enólogos; entonces se completa el círculo. Creo que es una unión de mayor conocimiento por parte de ellos y una calidad del vino argentino que es cada vez más constante y consistente".

La visibilidad que hoy tienen los grandes terroirs de la Argentina es, para Sebastián Zuccardi, enólogo detrás del Finca Piedra Infinita, un factor clave: "Creo que los 100 puntos tienen que ver con un reconocimiento a que el lugar tiene un potencial para hacer vinos que se pueden comparar con los mejores vinos del mundo. Y me parece que tiene que ver con la visibilización del potencial de algunos lugares donde cultivamos. Lugares que por sus características climáticas y de suelo tienen un potencial que le da a esos vinos una posibilidad de unicidad, y esa unicidad le da la posibilidad de llegar a un lugar más alto".

"Los lugares siempre han estado pero no se había hecho el trabajo de explorarlos, y luego de trabajarlos con la precisión con la que se está haciendo hoy. Y no tengo dudas de que no va a ser el último de los 100 puntos", concluye.