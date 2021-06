Adelanto del libro de Hernán Cattaneo

Así como hay chicos que andan con la pelota por toda la casa, o en patines, en mi caso siempre estaba con algún disco en las manos. Buscaba estar en contacto casi permanente con algo relacionado a la música (un vinilo, un equipo, un cassette, un cable). Mientras escuchaba miraba, muy concentrado, al vinilo girando. A veces me colgaba mirando el jardín que teníamos en el fondo del living, la tapa del LP, el sobre interno u otros discos, pero sobre todo miraba la bandeja. Nuestro departamento era un poco oscuro, como suele suceder con los que están en la planta baja. Y se escuchaba bien fuerte la lluvia. Nada era muy grande, ni el living, ni los cuartos, tampoco el baño. Mucho más luminoso era el piso 13 de los Marchetti, nuestra familia amiga en el edificio. Los hijos de los dos matrimonios teníamos edades parecidas y esa fue una de las claves en la relación. El mayor se llamaba Marcelo y yo jugaba mucho con Pablo y Eugenia, en su casa o en la nuestra. Sentía una especie de desesperación por subir al 13 por un motivo bien claro: el equipo Audinac AT 510 que tenían en el living. Era un fierro, si tenías un Audinac AT 1000 eras como Maradona en el Napoli. Y eso no era todo: también tenían parlantes, potencia y una colección de vinilos completamente distinta a la nuestra. Además tenían equipos con filtro y loudness. El padre de ellos, don Adolfo, fue clave en el desarrollo de mi principal herramienta de trabajo: el oído. Si ya sentía que con la música viajaba, con lo que conocí en ese piso 13 no hice más que ampliar el recorrido. Me pasaba de todo con las canciones. Se me erizaba la piel, me quedaba con la boca abierta o los ojos cerrados. Con naturalidad memorizaba cada tema y también las pocas partes dañadas que hacían saltar la púa. No me presionaba para acordarme de algo puntual, simplemente escuchaba con tanta atención que me quedaba todo grabado. Por otro lado, no tenía muchas distracciones más que el rato del Zorro, Batman o Los tres chiflados. No iba a estudiar un idioma, ni a practicar un deporte, mucho menos actividades plásticas, ni siquiera había tantas opciones para el tiempo libre de los chicos. A mí nada me interesaba tanto como agarrar un long play, mirar la tapa, la parte de atrás, sacarlo, perderme entre los surcos, oler esa música que iba a sonar y estaba encerrada en ese plato oscuro con un agujero en el medio.

Secretamente, envidiaba a los Marchetti y no podía creer mi mala suerte. Lo que para mí parecía ser lo más importante del mundo en mi casa no tenía un valor especial. Mi papá no era audiófilo, él solo escuchaba música, no tenía un interés en la calidad del sonido, entonces en casa había un equipo cualquiera. El Winco había sido muy popular unos años atrás y tenía una fidelidad normal. Todos lo usábamos un montón, era parte central de la casa, pero, a veces, aunque no me animara a decirlo, también lo odiaba. Quería algo más moderno. Nadie le dijo: “Esto podría sonar mucho mejor si comprás un equipo de audio”. Mi papá no registraba ese tipo de sutilezas, tenía un sentido utilitario de las cosas, también del tocadiscos. Él no esperaba una experiencia sensorial a la hora de poner un álbum en la bandeja. Su única expectativa era escuchar música a la noche, después de trabajar, con un vaso de vino, o los fines de semana, con amigos. El Winco, para él, era un electrodoméstico más. Lo suyo eran Los Chalchaleros, Atahualpa Yupanqui, Cafrune, los cuentos de Landriscina o algún tango. Don Adolfo, en cambio, tenía mucho interés por los ritmos del mundo. En su casa conocí La Fusa, de Vinicius de Moraes y Toquinho, y la música progresiva electrónica italiana. ¿Qué era todo eso? No podía creerlo, necesitaba volver a escucharlo lo antes posible.

Tenía prohibido por mi madre invitarme a su departamento, ni podía agarrar todos los vinilos para abrazarlos, escucharlos, mirarlos hasta quedarme dormido sobre ellos y que me bajaran a upa. Adolfo asumía su rol docente y me explicaba con una pasión que yo no necesitaba pero igual me contagiaba. Los Marchetti no eran nada convencionales musicalmente, me hicieron ver que había sonidos mucho más allá de lo que la gente normalmente escuchaba. Fueron tan inuyentes que, por ejemplo, me acercaron al sonido con el que iba a trabajar poco tiempo después, como el funk, el soul y la música bailable de Gloria Gaynor o Quincy Jones. Tenían también el disco en vivo de Peter Frampton y yo escuchaba los gritos del público y no tenía idea cómo sería ver un show en un estadio junto con otras miles de personas.

Otro gran disco que escuchábamos era la banda de sonido de la película All at Jazz, una especie de autobiografía de Bob Fosse, y con un soundtrack descomunal con grandes canciones. No existía el random, la escucha era ordenada, desde el primer tema al último, de corrido. Los álbumes de películas siempre nos servían para descubrir nuevos artistas, como nos pasó con Saturday Night Fever o Phantom of the Paradise.

Cuánta música y cultura había en lo de los Marchetti. No conocía el término, pero Adolfo era un melómano, un gourmet musical. Por ejemplo, tenía púas de calidad. Nosotros teníamos cualquiera y ellos venían con una Shure V15 tipo 4, que era carísima y sofisticada. Los Marchetti irradiaban música, cerca suyo entendía perfectamente todas las cuestiones técnicas, sonoras y musicales.

En distintos viajes conocí sommeliers, no solamente de vinos, y fue alucinante escuchar la sensibilidad que alcanzan en el paladar y en sus descripciones. Los que trabajamos con el sentido de la audición también encontramos sonidos escondidos que para mucha otra gente pasan desapercibidos. La naturaleza no te regala ese don, más bien se entrena y yo creo que empecé en esa época, en lo de mis vecinos. Cuando me enteré que los Marchetti habían vuelto de un viaje a Estados Unidos con un equipo japonés de última generación fue como si hubieran subido de categoría, como si pasaran a ser algo mejor que millonarios. Quería ir ya mismo al 13, corriendo por las escaleras, para verlo. Mi mamá me frenaba. No era tan fácil, tenía que esperar a que llegara la invitación. Yo soñaba que mi viejo también le diera un upgrade al Winco. Ahí empecé mi campaña: soplete en mano, le quemé la cabeza durante años. Necesitábamos un tocadiscos nuevo, parlantes, y tantas cosas más que tenía Adolfo y yo me olvidaba para qué servían cuando quería convencer a mi papá. De los seis a los doce, me moría de ganas de tener un equipo pero no lograba que mi viejo compartiera la urgencia. O quizás creo que él ya veía que yo me desesperaba por ese mundo y no quería darme más cuerda. Lo que sí sé es que cerca de mi casa lo más parecido que había a un mall era el Hogar Obrero. Era un supermercado que también vendía camas, muebles y equipos de audio. Entre señoras que hacían las compras y los vendedores de camisas a rayas, yo me quedaba toda la tarde mirando equipos, tocando las perillas bajo la supervisión de los empleados. Con un rato no me alcanzaba, le suplicaba a mi mamá o a alguna de mis hermanas que no me llevaran de vuelta a casa, me acompañaban y luego me tironeaban para sacarme de ahí. Me pasaba horas enteras en esa tienda. Para mi nivel, a los siete u ocho años, los Audinac que vendían en el Hogar Obrero eran una maravilla claramente superior a nuestro Winco.

