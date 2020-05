Realeza: Adele, el arma secreta de Meghan y Harry para su nueva vida en EE.UU.

Los recién llegados a BeVerly Hills viven en la misma cuadra que Adele y la cantante los aconsejó sobre varios "lugares secretos" donde pueden esconderse de la prensa Crédito: Instagram

17 de mayo de 2020 • 11:30

Adele es la nueva consejera y amiga del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle . Los duques de Sussex se mudaron a una mansión en Beverly Hills tras tomar la decisión de alejarse de la realeza y la cantante británica vive a unos pocos metros. La intérprete de "Hello" le compartió todos sus secretos a sus nuevos vecinos sobre cómo llevar una vida alejada de los paparazzi .

Según informa The Mirror, la artista y los duques viven a cinco minutos de distancia y suelen saludarse diariamente. Preocupados por la ola mediática que vivieron durante su vida pública como miembros de la realeza, los flamantes emancipados buscan la mayor discreción posible y por eso eligieron asentarse en el exclusivo barrio privado Beverly Ridge .

El periódico británico cuenta que Adele habló con los duques sobre cómo evadir a la prensa par que no se sintieran agobiados nuevamente. Vale la pena recordar que la cantante es una experta en evadir a los fotógrafos: logró vivir toda su asombrosa transformación física alejada de los flashes durante los últimos dos años.

La mansión donde viven el príncipe Harry y Meghan Markle junto a su hijo Archie

La intérprete de "Someone like you" incluso les recomendó una escuela para su hijo Archie , de un año, y les hizo una lista de todos los lugares locales discretos donde pueden disfrutar del vecindario sin llamar la atención. "Adele ama el vecindario, y les comentó qué planes suele hacer ella con su hijo Angelo -de seis años- para que no sean bombardeados por los fanáticos cuando lleven a Archie a pasear", reveló una fuente cercana a la cantante.

Cabe agregar que la mansión donde se asentaron Harry y Meghan, valuada en 18 millones de dólares, pertenece al comediante y productor Tyler Perry . Los duques todavía no compraron la propiedad, ya que prefirieron rentarla durante un tiempo primero para probar cómo se sienten en el barrio, y más adelante tomar la decisión de dónde quieren establecerse como familia.