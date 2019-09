De no correr nada a los primeros 21k: tres historias de superación

En una inspiradora charla un trío de integrantes de la comunidad adidas Runners contaron cómo se prepararon para correr la media maratón de Buenos Aires

"Todos podemos correr. Si podemos caminar, es porque podemos correr", arremetía, segura, Gabriela Oviedo, una de las tres integrantes de la comunidad adidas Runners que en agosto pasado debutaron en la media maratón de Buenos Aires . Como cierre del Proyecto 21k impulsado por adidas, el trío compartió en una inspiradora charla qué las hizo decidirse, cómo se prepararon y qué sintieron al participar de sus primeros 21k.

Chelu Correas, de 27 años, contó que empezó a correr hace un año, que al principio se asustó un poco, que no sabía si iba a llegar. Oviedo confesó por su parte que a sus 50 "tenía dudas". Y Manuela Petrocelli, de 25, dijo que cuando en mayo pasado empezaron la preparación y vio el plan que tenían por delante "fue bastante duro".

Adidas Runners es el movimiento de corredores que en todo el mundo se organiza para practicar este deporte en comunidad y junto a coachs expertos, y que en Buenos Aires tiene por ahora cinco sedes en Vicente López, San Isidro, Recoleta, Palermo y Centenario. "La idea es que podamos acompañar ese proceso, apoyarnos entre nosotros, divertirnos y hacerlo más fácil", agregaba Micaela Vázquez, capitana de esa comunidad que ofició como moderadora de la charla.

La médica deportóloga Alejandra Hintze (a quien Vázquez presentó como "la doc, la genia que nos trata cada vez que nos lesionamos") explicó que la sensación de cansancio físico resulta vital porque en definitiva "el ser humano está hecho para moverse". "Sentir cansancio físico es liberador de endorfinas. Pero también hay que tener la lucidez de frenar y consultar cuando un dolor es mayor de lo normal", advirtió.

El "entrenamiento silencioso"

Mientras la doctora marcaba que parte del running es saber que es posible recuperarse cuando algo pasa, mostró a los relatos de las corredoras como tres "historias de superación". "Porque más allá de salir a correr y entrenar hay también un 'entrenamiento silencioso' del que casi nadie habla y que tiene que ver con la alimentación y con el descanso, así como con poder organizarse en medio de la vida cotidiana.

Oviedo explicó que modificó radicalmente su alimentación, más que nada porque casi no comía carbohidratos. Chelu es maestra jardinera -este año tiene salita de 4-, tiene un hijo y además estudia, con lo cual suele volver a la casa a eso de las 11 de la noche. "Me costó la parte del descanso -relató-, pero también me daba cuenta de que si estaba descansada rendía más". Manuela sufrió una sobrecarga durante uno de los entrenamientos y tuvo que estar dispuesta a cambiar su plan, "aunque pude llegar igual, con kinesiología y entrenando con la bici".

Como parte de la preparación las tres corredoras hicieron sus respectivas "pruebas de pisada" junto al equipo de coachs de adidas para decidir qué calzado convenía en cada caso. Vale recordar que la marca lanzó ya en 2013 la tecnología Boost, una exclusiva mediasuela que produce en el piso un impacto que devuelve la energía del corredor, todo con unas propiedades de amortiguación que brindan la confianza para enfrentar cualquier reto.

Un proyecto de comunidad

"Cuando estaba por terminar la carrera me pasó algo raro. Por un lado pensaba: 'necesito llegar', pero al mismo tiempo '¡no quiero que esto llegue a su fin!'. Quiero el arco, pero también se terminan los 21 y toda esta preparación. Así que cuando al final llegué, lloraba", compartió Correas mientras sus compañeras asentían y destacaban que todo el entrenamiento "fue un proyecto de comunidad".

Inscribirse en la comunidad adidas Runners es gratis (es posible hacerlo a través de www.adidas.com.ar/adidasrunners), y además de las sedes locales los participantes pueden unirse (si por ejemplo están de viaje) a los distintos grupos de corredores en otras ciudades del mundo. "Si alguien está con ganas de empezar a correr y tiene dudas, o se siente solo, que se acerque a alguna de las sedes. La invitación está", alentó a los presentes la capitana Vázquez. "Las cinco que estamos acá no corríamos nada -subrayó-, lo lindo del proceso de preparar una carrera es justamente decir 'yo puedo', y de hecho se ve gente con mucho entrenamiento, o con poco, y hasta con todo tipo de dificultades. No por nada en la media maratón de Buenos Aires había más de veinte mil personas".

BOOST: revolución en el mundo runner

Insignia de adidas, BOOST es una verdadera innovación en la tecnología de amortiguación del calzado deportivo. Utilizando un material llamado poliuretano termoplástico (el cual se comprime bajo presión) lo que se consigue es una mejor absorción de impactos y recuperación instantáneamente su forma original.

Este año la marca lanzó BOOST HD, tecnología que brinda aún mayor estabilidad, pero mantiene la misma capacidad de respuesta y comodidad que su versión anterior. Ya disponible en las PulseBOOST HD, estas zapatillas fueron diseñada para los runners de las grandes metrópolis, y se trata de un modelo que permite la conexión con el suelo y una capacidad de reacción inmediata. Otra de las grandes novedades de adidas fue el lanzamiento de una nueva edición de Ultraboost 19, la cual posee una silueta con diseño más ligero y mayor retorno de energía, para potenciar la experiencia de salir a correr.