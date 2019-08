Aerolíneas Plus suma una alianza que te va a interesar

Un nuevo acuerdo llegó al Programa de Viajeros Frecuentes de Aerolíneas Argentinas: más posibilidades para seguir sumando millas y viajar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 18:40

Agosto vino con grandes novedades para los socios Aerolíneas Plus: en el día de ayer, el Programa de Viajeros Frecuentes de Aerolíneas Argentinas presentó la nueva alianza con Quiero!, el programa de fidelización del Banco Galicia.

A través de dicha alianza, los socios Aerolíneas Plus (en caso de no serlo, date de alta aquí) que son también clientes de Quiero! pueden, de manera exclusiva, convertir sus puntos en Millas Aerolíneas Plus para canjearlas por pasajes y viajar a donde quieran, cuando quieran.

Para acceder al beneficio, el socio debe ingresar a la página web de Quiero!, indicar la cantidad de puntos que desea convertir y luego ingresar su número de socio. Las millas serán acreditadas en la Cuenta Plus asociada a dicho número en un plazo máximo de 72 horas. Conocé más aquí.

Asimismo, cabe mencionar que este acuerdo se estrenó acompañado de una magnífica promoción de lanzamiento, ya que convirtiendo los puntos Quiero! antes del próximo domingo 11 de agosto, los socios Aerolíneas Plus duplican sus millas.

Para quienes estén programando su próxima escapada, esta es una oportunidad para no desaprovechar. Solo hay que elegir el destino favorito consultando la Tabla de Millas de la red de Aerolíneas Argentinas. En síntesis, el camino a ese lugar anhelado es cada vez más corto: pasá tus puntos a millas, canjealas por pasajes y hacé realidad ese viaje. Que tu próximo vuelo sea con millas.