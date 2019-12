Ágatha Ruiz de la Prada. Engañada, rompió con su novio y escapó a París

La diseñadora quiere salir del foco mediático. Mientras tanto, el empresario se defiende: "Me tendieron una trampa" Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Todo parecía ir sobre ruedas. Incluso acababan de regresar de un viaje a Guinea Ecuatorial, que Ágatha calificó como uno de los "más mágicos de mi vida". Estaban haciendo planes para

Navidad, la diseñadora ya tenía decorada su casa de Madrid. cuando, de repente, unas fotos de Luis Miguel Rodríguez, su pareja, con otra mujer lo cambiaba todo. La señora que aparece en las imágenes, Marcia Di Lele, una ex novia de Kiko Rivera (hijo de Isabel Pantoja y Francisco Rivera), luego comenzó un raid por los canales de televisión españoles contando detalles de esa noche. "No hemos consumado -dijo ella-. Me tendieron una trampa", se defendió Rodríguez.

El mismo día que aparecieron las imágenes, Ágatha voló a Francia, donde tiene casa. "Me he venido a París para pensármelo", nos dijo a través del hilo telefónico. Al cierre de estas líneas, nadie había confirmado la ruptura definitiva, aunque el empresario haya asegurado que ella "me ha mandado a paseo".

Es el segundo gran golpe al corazón de Ágatha, quien en 2018 terminó su matrimonio con Pedro J. Ramírez, cuando el periodista la dejó sorpresivamente porque, según dijo, estaba enamorado de otra mujer.

Agatha viajó a París para salir del foco de la prensa Fuente: HOLA - Crédito: Wenn

Una postal del reciente viaje de Ágatha y Luis Miguel a Guinea Ecuatorial. Fuente: HOLA

