Ágatha Ruiz de la Prada. Sin filtro, analiza a Juliana Awada y Fabiola Yañez

"Buenos Aires se está convirtiendo en mi segunda casa, tengo un montón de amigos aquí", cuenta Ágatha Ruiz de la Prada (59) al reencontrarse con ¡Hola! Argentina. En el último tiempo, visitó el país varias veces, y en esta oportunidad, su presencia se debe a una nueva edición del Six O'Clock Tea, a beneficio de la Fundación España. "Esta sensación de estar en familia me encanta. Me llevo muy bien con la creadora del evento, Carminne Dodero, me parece una genia porque hace lo que se le da la gana. Me siento muy cómoda y estoy muy a gusto", asegura y da inicio a una charla sin desperdicio.

-Como referente en el mundo de la moda, ¿qué opinás del estilo de nuestra primera dama, Juliana Awada?

-Es una belleza total. La sigo en Instagram, es guapísima, pero creo que hay veces que está bueno bajar un poco el perfil en vez de ser tan it girl. Para mí, tendría que haberse puesto a pensar en no producirse tanto, y darle más lugar a la gente que la está pasando mal. Creo que le hubiera ido mejor a ella y a su marido. Es extraordinariamente guapa, pero eso puede llegar a molestar. Cuando lo tienes mucho, tienes que saber manejarlo. Es como cuando eres muy rico, tienes que disimularlo un poco.

-En varias ocasiones se la comparó con la reina Letizia.

-¡Hombre, a mí me parece infinitamente más guapa la vuestra! Juliana tiene una clase despampanante. Pero creo que el ansia de perfección a veces le juega en contra. Por ejemplo, es mucho más acertado el caso de la reina Máxima, que cambia de peso sin problema, usa todo tipo de accesorios, se ríe, es más natural. Y creo que Juliana, quizás, no ha sabido llegar a conectar con los problemas del país, y ha querido ser la más guapa del mundo.

-¿Conocés a Fabiola Yañez, la futura primera dama argentina?

-No la he visto. Un momento, déjame buscarla en Instagram.

Con su frescura característica, Ágatha se toma unos minutos para observar su celular y analizar a quien -desde el próximo 10 de diciembre- sucederá a Juliana. Luego de una pausa, retoma: "Me parece muy guapa. Como Juliana es imposible, eso es un milagro. Pero, viendo su Instagram, se la ve simpática, que suba una foto con su perro en la bañera me gusta. Me parece que se muestra más cercana a la gente y creo que eso es lo que tiene que ser una primera dama".

-En tu última entrevista con ¡Hola! Argentina, hiciste una confesión que dio la vuelta al mundo: nos contaste que usaste un burka traído desde Afganistán para firmar tu divorcio del periodista Pedro J. Ramírez.

-Sí, me ha causado mucha gracia porque a partir de esa nota me reconocen en todos lados como "la mujer del burka". Cuando volví a Madrid, fui a una cena en donde me encontré con Eduardo Sánchez, director de ¡HOLA!, y le mostré las fotos donde se me veía el look completo. A él le daba hasta vergüenza, pero salieron publicadas en todos lados. Ahora mismo, si me buscas en Internet es de las primeras cosas que sale. Viajé a México y por la calle me paraban y me mencionaban el tema. Luego, cuando el "innombrable" (por su ex) le preguntó a mi hija "oye, pero ¿tu madre por qué ha hecho esto?", ella le dijo: "Es que mi madre te retiró el derecho a verla". Y fue eso. Me di cuenta de que él se había portado muy mal y yo no quería volver a verlo nunca más. Con el burka tú vas como protegida. A pesar de que hay una parte que no me gusta nada, que está relacionado con el sometimiento de las mujeres y me parece repugnante, hay que reconocer que, con el burka estás como en una "casita" que nadie te puede ver, te hace sentir protegida y es tentador para estas ocasiones. Él se la merecía. Me dio resultado y he tenido suerte porque nunca más me lo he cruzado. Un día estaba haciendo unas fotos en el hotel Palace de Madrid y apareció, pero todo el mundo, hasta los camareros, buscó la forma para que no nos encontráramos. Toco madera para que no ocurra.

-Hace un año y medio que estás en pareja con Luis Miguel Rodríguez. ¿Cómo fue darle una nueva oportunidad al amor?

-Muchas veces pienso en mi madre, que era tan distinta a mi edad. Ella se separó y la pasó fatal, nunca pudo superarlo. Como mi tía Carmen, que treinta años después de separarse, parecía que se había separado ayer. Para mí eso no está bien. Entonces, desde el primer día que estuve soltera, luché mucho para que a mí no me pasara eso. Tuve la ayuda que necesitaba para salir adelante y luego pasaron cosas mágicas. Estoy muy enamorada. Si en algún momento se termina, no tendré problema porque fue una época maravillosa que yo no contaba con ella.

-¿Qué te atrajo de él?

-Es un marciano, es distinto a los demás. Lo que tiene de bueno es que sabe mucho de mujeres. Ha tenido muchas novias, y como yo soy bastante perezosa, me viene muy bien.

-¿Su historial no te pone celosa?

-La verdad es que yo ya lo sabía. Le gustan mucho las mujeres, pero teóricamente ahora se está portando bien. Lo único que me está fastidiando un poco es que, si en este viaje estuviera sola, me hubiera quedado más días y ahora ya quiero regresar para verlo. Estamos muy pendientes del otro. Mis amigas están indignadas porque cuando estás así te pones muy tonta, insoportable. No hace falta que me lo digan, yo ya lo sé.

-¿Cómo le cae a tu hija Cósima?

-Dice que esto tiene que terminar en breve porque me ve muy tonta. Le hace gracia.

