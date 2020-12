Al dormirse imaginaba un rostro, años después tendría una increíble revelación

Señorita Heart Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 16:36

Desde su adolescencia, Mara solía imaginar una historia que, poco a poco, la sumergía en los dulces sueños. Cada noche, al cerrar los ojos, se dormía pensando que se encontraba en una casa que desconocía, ubicada en cierto lugar de su ciudad argentina. Para entrar en aquella morada debía atravesar un largo pasillo que culminaba en la puerta principal.

En su fantasía, Mara estaba allí y alguien se le acercaba. Se trataba de un hombre, pero no cualquier hombre: era el amor de su vida. Ella podía sentirlo, aún sin conocerlo. Él recorría el extenso corredor para ir hacia ella, y cuando Mara apenas lograba divisar su rostro, el cansancio cedía y se dormía. "Esta secuencia la imaginé por años. No sé ustedes, pero yo necesitaba pensar una historia antes de irme a dormir que me lleve al sueño", explica con una gran sonrisa.

Mara tenía una manera particular para conciliar el sueño.

Curiosear en redes sociales, los ojos en una foto y una investigación

Los años transcurrieron entre trabajo, estudios y amores fallidos. El cuento que cada noche Mara dibujaba en su mente jamás la abandonó, incluso en aquel día tan especial que le cambió la vida para siempre.

Como tantas otras veces, Mara estaba mirando su cuenta en Facebook. Una imagen la llevó a otra, hasta que, de pronto, se encontró observando una fotografía de un casamiento: "La típica foto de los novios, junto a una mesa redonda de invitados", revela.

Una fantasía para poder dormir.

En aquella imagen los ojos de un invitado le llamaron poderosamente la atención. A partir de aquel día, Mara realizó una minuciosa investigación entre sus contactos hasta que pudo dar con su nombre. "Lo busqué y entré a su perfil varias veces para que mi nombre apareciera en sus sugerencias. Fue él quien me agregó", asegura con mirada pícara.

Una cita, nuevos pensamientos y una extraña sensación

Hablaron durante varios días con una extraña comodidad, tal como si lo hubieran hecho por años. "Me encantaría conocerte en persona", lanzó él. Mara no lo dudó, ella también deseaba conocerlo. Poco tiempo después, concretaron una cita a la cual ella arribó emocionada, aunque envuelta en una confianza inédita: "Tardamos una hora y media en besarnos", confiesa.

Aquella noche, la mujer regresó radiante a su hogar. En su almohada, esta vez no imaginó la casa, el pasillo y a un hombre caminando hacia ella. A sus pensamientos llegaba el rostro del hombre que acababa de conocer, y la exquisita sensación de sentir sus manos y sus labios. Pero algo más sentía Mara: "Tenía la impresión de que lo conocía, no sabía de dónde, pero lo conocía".

Una semana pasó sin verlo, hasta que un buen día le llegó un mensaje en donde la invitaba a salir. Un encuentro maravilloso, mágico: "A partir de ahí no nos separamos más".

Una increíble revelación

Le siguieron semanas de paseos, pasión y presentaciones, hasta que una tarde él le propuso que lo visitara en el trabajo. Feliz por sentirse incorporada en todos los aspectos de su vida, Mara llegó a la dirección indicada y su respiración se detuvo al ver la fachada. Entonces vio a su amor, que caminaba por un largo pasillo hacia ella: "Estaba parada en el mismo lugar que imaginaba antes de dormir. Una casa idéntica."

Mara se casó con el hombre de sus sueños.

"A los seis meses nos casamos y me enteré que estaba embarazada. Mi hijo nació el mismo día de la boda de la foto, en donde vi a mi marido por primera vez. Definitivamente, conocí al hombre de mis sueños", concluye con orgullo.

