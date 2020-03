Al pelo. Cortes, peinados y colores: qué se va a usar esta temporada

Crédito: Natalia Petri. Producción de Vir Gandola.

Te mostramos algunas de las tendencias que se van a llevar este invierno. Hay muchas opciones, para que elijas cuál es la que mejor te representa.

Fantasy

El azul y el violeta son los tonos "fantasía" más elegidos para este invierno. Algunos hablan de "chocolate lilac", que mezcla el chocolate con el lila, y también del degradé del negro al azul (como en el corte pixie de la foto). Es importantísimo cuidar estos looks para que no pierdan el tono que se busca. Lavate el pelo no más de dos o tres veces por semana y usá champúes y baños de crema sin sulfatos que aporten nutrición para restaurar la fortaleza del pelo contra el quiebre y el desgaste.

Uña matchy

El tiempo de pintarse todas las uñas del mismo color ya fue. Hoy se llevan combinadas y, si querés ir por más, haciendo match también con tu tono de pelo o make up elegido. En este caso, elegimos uñas carey (el nuevo hit instagramero) combinadas con negro y con un pelirrojo vibrante. Las uñas carey solo se pueden lograr con esmaltes en gel y acrílico especial para uñas. Lo mejor para hacerte este tipo de nail art es pasar por un beauty bar y aprovechar la manicura para hacerte algo jugado.

Volumen

Todo vuelve, y la permanente también. Hay varios tratamientos que acentúan tanto el pelo rizado como el alisado. La premisa es darle forma y movimiento a la melena, jugar con jopos o colitas altas que generen volumen. Vos elegís: ondas surferas, rulos definidos, frizados o también súper lacio.

En la foto se eligió una colita baja con un volumen de lado en un pelo rubio casi blanco y frizado que da un efecto despeinado muy ondero.

Raíces a color

En 2012 empezábamos a hablar de las puntas de color. Levante la mano quien haya sentido jugársela a pleno con sus largos decolorados en tonos pink... Lo nuevo (de la mano de Billie Eilish, la chica del momento) son las raíces de color. Y cuanto más contraste, mejor.

Perlas

Lucy Boynton es influencer de estilistas. Es que cada decisión que toma junto con su estilista personal, Jenny Cho, se convierte en tendencia indiscutida. Primero lo hizo con el rubio platinado; después, con las pestañas "patrol", súper cargadas al estilo Twiggy, y ahora con las perlas. Las seis perlitas aplicadas en la raya del pelo se volvieron furor desde que Boynton las lució en la última entrega de los Oscars.

Alicia Keys también accesorizó su peinado con perlas en los últimos Grammys y Chanel las aplicó en hebillas y broches.

Trenzas

Dior, Antonio Marras y Max Mara. Los desfiles de las Semanas de la Moda primavera-verano 2020 traen de vuelta las dos trenzas y en el hemisferio sur las adoptaremos en invierno. Con raya al medio o al costado, más tirantes o algo desprolijas, el peinado colegial volvió a las pasarelas y a las cuentas de street style más likeadas. El accesorio que hace match con las trenzas: el bucket hat, o gorrito Piluso.

Súper natural

En línea con la tendencia de maquillaje que insiste con mostrarnos lo más naturales posible, con pieles cuidadas y luminosas, labios nude y ojos ligeramente delineados, el pelo busca cada vez más la textura original. Así lo vemos en peinados como los de la actriz Zazzie Beetz, que trasciende el código de la alfombra roja con un peinado despeinado en el que la textura natural de sus rulos afro es toda una declaración. ¡Amamos!

Bob XS

Aunque el pelo largo amagó con volver, los cortes cortos y muy cortos continúan siendo los más elegidos, con el bob XS (la melena recta a la altua de la mandíbula) como ganador indiscutido. Natalie Portman lo llevó a la entrega de los premios Oscar con raya al medio y ondas surferas. Así, unió tres en uno: el corte de pelo, el color y el peinado de 2020.

Maxi-vinchas

Las vinchas o diademas acolchadas se llevan en cuero, terciopelo o con apliques de perlas o cristales. Esta es de Aurora Alfonso y cuesta $700.

Reseteá tu cabeza

Más allá de los diferentes tonos, cortes y peinados que se vienen este 2020, lo más fuerte es la movida hacia lo genuino, hacia lo que te ayuda a reflejar lo que verdaderamente sos. Si tenés rulos, dejártelos naturales y saludables ; si empezaron a salir las primeras canas, jugártela con una cabeza más blanca.

Desde que somos chicas los mandatos atraviesan nuestros cuerpos. Nuestro pelo también es parte de ese conjunto de creencias que aseguran que lucir de cierta forma es mejor que de otra y que, para ser respetada, hay que adoptar cierta estética. Hemos sido señaladas e incluso ridiculizadas por desafiar estos patrones. "Tu pelo, tu elección" viene a darles un cachetazo a los mandatos de belleza que durante tantos años acompañaban las tendencias con el "deber ser".

Por suerte (o mejor dicho, por nosotras), el mundo cambió y hoy la tendencia es elegir dentro de todo lo que se viene qué es lo que más te representa y, si lo que más te representa no es lo que se viene, elegirlo igual. ¡Aguante la libertad de ser lo que cada una quiere ser!

Para leer historias reales de mujeres contando por qué eligen sus peinados y cómo cuidan su pelo, podés entrar a www.tupelotueleccion.lanacion.com.ar .

