Al rojo vivo. Tres platos bien picantes para los días de calor

Los argentinos, particularmente los porteños, solemos pensar que los platos picantes están hechos a medida del invierno. Nada más rico que un buen locro con la salsita de ají por encima en un día de temperaturas bajo cero. Pero lo cierto es que estamos bastante solos en esa creencia. Un recorrido por la gastronomía del planeta demuestra que en realidad los sabores más picantes pertenecen a países en general calurosos, con largos veranos al rojo vivo. México, Perú, Tailandia, Vietnam, grandes zonas de la India sirven como ejemplo.

Sucede que el picante no se percibe como un sabor (no es como el salado, el agrio, el dulce o el amargo), sino que en realidad es simple y llanamente dolor: comer picante estimula receptores de dolor que tenemos en la lengua (también en las fosas nasales), indicándole al sistema nervioso que estamos frente a un peligro. El corazón late más rápido, se dilatan los bronquios, aumenta la transpiración. Ahí, en este último punto, está la clave: igual que cuando tenemos fiebre, la transpiración es la manera que encuentra el cuerpo para enfriarse rápidamente. Y así, cuánto más transpiramos, más fresco nos sentimos. Al menos eso indica la teoría. Por eso, aquí van tres platos para probar en Buenos Aires, ideales para esos días en los que el calor no da tregua.

Sopa agripicante en Xin Le Yuan Mei Shi

Detrás de la renovada estación de tren Belgrano C se está armando un pequeño pasaje peatonal que cada día tiene más vida gastronómica. Un ejemplo es Pony Pizza (la genial pizzería con Clemente Cancela entre sus socios), pero más que nada se trata de locales de la comunidad china, a tono con el resto del barrio. Uno de ellos es Xin Le Yuan Mei Shi, un restaurante de aspecto simple y prolijo, que ofrece una cocina de sabores originales y alejada de best sellers occidentalizados como las empanaditas primavera o los infinitos chop suey.

Una opción de la carta es la sopa agripicante, uno de los platos más conocidos y replicados de la gastronomía china. Un caldo intenso de carne con trozos de carne dentro, tofu frito, akusay, tallos de cilantro y cebolla de verdeo, todo aderezado con un buen golpe de vinagre, aceite de sésamo con ajíes rojos y abundante pimienta blanca. Sabores intensos y extremos como firma registrada de la cocina llegada del lejano Oriente. Dirección: pasaje peatonal detrás de la Estación Belgrano C, local 10

Empanadas en The Stand

De cheeseburger. De pulled pork. De huevos revueltos con panceta. De berenjena con muzza y parmesano. De enchilada. De pollo con zanahoria y especies tunecinas. Apenas un puñado de opciones de relleno que ofrece The Stand, el paraíso (o infierno) de las empanadas en Buenos Aires. The Stand es creación de Mark Schwerin, un estadounidense enamorado de Lola, una argentina. El local se especializa en el plato emblemático de la cocina nacional, la empanada, en versiones fritas o al horno, con todo tipo de relleno. Lo mejor: son deliciosas.

Entre los muchos habitués de la casa hay buena cantidad de extranjeros, incluso muchos de la India, que llegan seducidos por la increíble gama de picantes que ofrecen. No sólo cuentan con salsas como la sriracha de rábano, la ghost pepper o la tremenda Da Bomb (solo apta para paladares de acero), sino que también algunos de los rellenos son de por sí bien picantes. La SP Mac trae carne picada, panceta y jalapeño cortado en rodajas. El Camino Real mezcla queso con cebolla y ají rojo. Y el primer puesto se lo lleva la de pollo al curry picante. Un pollo macerado con yogurht, especias y jengibre, que luego se cocina con ajo, mucho ají picante, cebolla, jengibre, nueces de cajún y garam masala. Sabor profundo, complejo... y picante. Dirección: Av. Córdoba 3528.

Tacos en Taquería Díaz

Entre las novedades gastronómicas de 2019 debe contabilizarse el surgimiento de algunos lugares de verdadera impronta mexicana, algo que se extrañaba en la ciudad porteña. Ulúa y La Neta son dos muy buenos ejemplos. La última noticia es Taquería Díaz, que abrió en ese mercado a cielo abierto que es El patio de los lecheros, en Caballito.

Un lugar ideal para probar tacos con sabor a México, servidos en las pequeñas y deliciosas tortillas de maíz nixtamalizado. Hay de suadero (de matambre hervido y luego dorado), al pastor (de cerdo adobado en chiles, uno de los más clásicos) y las famosas carnitas de cerdo, que llevan Coca Cola en su receta. A priori ninguno es picante (vienen adaptados al paladar nacional), pero sobre el mostrador ofrecen tres salsas para servirse a gusto, que van creciendo en intensidad. La más fuerte es la verde, a base de ajíes de ese color; y si bien no llega a niveles realmente mexicanos, es muy sabrosa e intensa en la boca. Dirección: Donato Álvarez 175.