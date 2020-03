Alberto de Mónaco. Infectado, dice: "No estoy en cama, sigo trabajando"

En una entrevista con el periódico Monaco-Matin, el jefe del Estado monegasco habló de sus síntomas, reveló el tratamiento y contó cómo sigue el aislamiento en Palacio. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Apenas algunos minutos después de que desde el Palacio Grimaldi anunciaran que su test de coronavirus había resultado positivo, Alberto II concedió en exclusiva una entrevista telefónica con el periódico Monaco-Matin . En la charla con el periodista Thomas Michel, el príncipe soberano de Mónaco habló de todo. A continuación, algunos párrafos de la sobresaliente entrevista. El motivo de esta entrevista. "Quiero tranquilizar a todos. No estoy en una cama de hospital (toco madera). Sigo trabajando razonablemente, por supuesto, no haré más de lo que debería, pero tienes que vivir lo más normalmente posible incluso si estás confinado".

Acerca de sus síntomas: "Aquí estoy. tengo los síntomas habituales. Es una especie de estado pregripal, porque no es aún una gran gripe. Toso un poco pero no es importante respecto a la infección que podría tener en los bronquios. Son síntomas completamente manejables y espero que no evolucionen". ¿Por qué fue a hacerse el test? "Sin tener fiebre, al menos no significativa, sentía que algo me podía pasar. Y como sabía que el ministro de Estado estaba contaminado, preferí ser revisado lo antes posible (.). Hice el test aquí mismo, en Palacio". Sobre su tratamiento. "Me dijeron que, en el estado que me encuentro ahora, continúe tomando paracetamol, que controle mi temperatura regularmente, como también la saturación de oxígeno en sangre, lo que es muy simple porque se hace con una pinza en el dedo. Tomo mucha vitamina C y complementos naturales en sachets para reforzar mi sistema inmunitario. También tengo unas buenas cápsulas de eucaliptos para fortalecer la resistencia pulmonar (.). No toso ni diez veces por hora, no es relevante". Sigue al mando de Mónaco. "Claro que trabajo. El jueves no tuve mi tradicional reunión de gabinete, pero estuvimos en contacto y me pasaron los documentos para leer y las carpetas para firmar (.). No voy a salir de Palacio hasta tener luz verde de mis médicos".

Sobre la celebración de su cumpleaños. "Hubo muy pocas personas en mi cumpleaños (sábado 14 de marzo), fue muy íntimo. Llamé a cada una personalmente (para contarles que tenia Covid-19)". Sobre sus hijos menores y la princesa Charlene. "No los veo desde el domingo 15 a la mañana. No se han hecho el test aún, pero son seguidos por su pediatra y van bien".

Cómo cambió la vida en Palacio. "Redujimos la presencia de personal a la mitad (.). Hasta el momento no hubo otros positivos, pero no me sorprendería que aparecieran". El ejercicio del poder. "Nosotros (por él y Serge Telle, ministro de Estado, también infectado) no estamos presentes físicamente, pero no hay actos ni manifestaciones para presidir, así que seguimos ejerciendo nuestras responsabilidades aunque estemos confinados en un escritorio o un departamento". Sobre el confinamiento. "El virus no elige, todos podemos ser infectados. Es absolutamente necesario seguir las recomendaciones, todo esto no es trivial. Cuando usted está sano, es capaz de resistir este virus bien, pero aquellos con salud frágil son los más vulnerables. Hay que pensar en ellos. ¡Y no olvides que hay casos graves en los jóvenes! Tenemos que alejarnos de la idea de que sólo afecta a los ancianos o a los enfermos, hay gente joven y frágil. Hago un llamamiento a nuestros jóvenes para que sean extremadamente cuidadosos. Sé que cuando sos joven pensás que sos invencible, pero puede golpear a cualquiera, en cualquier momento".