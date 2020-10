Alejandro Fantino se indignó con la vuelta del fútbol: "Me tengo que retirar"

Alejandro Fantino se ofuscó cuando se enteró sobre la vuelta del fútbol argentino y sostuvo al aire: "Es injusto" Crédito: Captura de pantalla

Este miércoles por la tarde, mientras conducía su ciclo televisivo, Alejandro Fantino se enteró que, tras una reunión entre el Gobierno y la AFA, se había confirmado la vuelta del fútbol argentino para el viernes 30 de octubre. El periodista se mostró indignado, lanzó fuertes críticas y planteó la posibilidad de retirarse de la profesión.

"Que nos habiliten a todos, porque es cultural. Si habilitan el fútbol, ¿qué va a pensar el mundo? En Argentina no hay clases, pero hay fútbol. Es triste, pero piénsenlo así. Va a haber fútbol y no clases, y los futbolistas no se mueren de hambre, se mueren de hambre los que tienen una cancha de fútbol 5 o un gimnasio", arrancó su descargo el conductor de Fantino a la tarde (América).

Y continuó: "Me dicen que un reconocido parque de diversiones de zona norte quizás empiece a achicar gente. Bueno, ¿por qué 200 o 300 personas sin laburo si eso se diera y vuelve el fútbol? ¿Por qué no pueden protocolizar una montaña rusa? Eso es lo que digo, no quiero que no vuelva el fútbol, al contrario, si vivo de eso, pero si vuelve el fútbol, volvamos todos, es injusto".

"Me voy a retirar. Lo tengo pensado seriamente. No me puedo controlar, me tengo que retirar porque no puedo tener este nivel de estrés diciendo cosas. Me acabo de dar cuenta de lo que dije y voy a tener quilombo", aseguró quien relatara durante años la campaña de Boca Juniors.

"O me tomo un Tranquinal antes de entrar y vengo dopado a hacer el programa, o tengo que venir dormido. Vengo acá y digo cosas que hacen que me empiecen a malinterpretar algunos compañeros, qué sé yo", agregó el periodista, quien contrajo coronavirus y fue dado de alta los primeros días de agosto. "Lo único que pido es que si vuelve el fútbol, que vuelvan otras actividades", concluyó.