Alfredo Leuco: "Cristina corre por izquierda a Alberto, que cede cada vez más"

Con vehemencia, Leuco apuntó contra el empresario Gvirtz e indicó que jamás será "obsecuente".

Alfredo Leuco aprovechó el editorial de su programa Le doy mi palabra para hacer un descargo luego de haber sido Trending Topic en Twitter . "Mi nombre y apellido, en un momento, aparecieron primero en la tabla de posiciones de los temas que más se estaban hablando", explicó el periodista.

Todo surgió a partir de una crítica de Leuco al conductor Marcelo Tinelli por el viaje a Esquel que realizó pasar la cuarentena obligatoria y por el envío de una valija con medicamentos a la localidad sureña. Cuando la noticia se conoció, el conductor de TV se manifestó muy enojado con el Grupo Clarín y los acusó de mentirosos.

En ese momento, Leuco no titubeó al afirmar: "Es Tinelli el que miente. Dijo que se trataba de remedios para un tratamiento que está siguiendo él y su hija que en Esquel no se consiguen. Tinelli llegó y mintió. Dijo que era un vecino de Esquel, cosa que enardeció a los verdaderos habitantes y residentes de esa maravillosa ciudad".

Pero con el correr de su larga editorial, las críticas de Leuco apuntaron hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner .

Así, el periodista indicó que está "acostumbrado" a los "ciberataques K" y se quejó del anonimato de los mismos. "Me molesta que sean cobardes y anónimos, pero nada más. Yo doy la cara, estampo mi firma, y en cada opinión, pongo en juego los niveles de audiencia, mi relación con los dueños de los medios donde trabajo y, fundamentalmente, mi credibilidad", indicó.

Sin muchas vueltas, el periodista señaló al empresario de medios Diego Gvirtz por armar una operación en su contra. "Un portal de operaciones de prensa que pertenece al clandestino pauta-traficante Diego Gvirtz, reprodujo un tweet de uno de los abogados de Cristina y de varios integrantes del Cartel de los Pingüinos. El texto era respetuoso e incluso creativo en su chicana. Había 16 videos míos de TN en los que yo hacía mi columna donde criticaba a Cristina. El abogado acompañó esas imágenes diciendo: 'Ay, de que hablará Leuco, hoy'", señaló.

En el editorial, Leuco reforzó su opinión: "Es verdad que si hay pandemia, yo no le aflojo en mis críticas a Cristina", dijo y agregó: "Por supuesto que no me fijo quien está en el gobierno para hacer mis comentarios, aun los más duros. Sería un oportunista o un especulador o un pecho frío si bajara el tono porque Cristina está en el poder".

El comunicador detalló de forma ordenada las razones por las cuales la ex mandataria debe "estar presa". "¿Y sabe porque editorializo en forma permanente y con una valoración tan negativa a Cristina? Lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo en el futuro. De arranque, desde la tapa, digo 'Juicio y castigo', con la foto de Cristina. 'El autoritarismo K, la fractura social expuesta que resucitó el odio, mega corrupción de estado y profanación de los derechos humanos".

"Porque estoy convencido que la Argentina va a poder salir adelante y tener más justicia y más libertad cuando la ex presidenta sea reducida a una expresión partidaria minoritaria y testimonial. Pero hoy Cristina es muy poderosa y por momentos decide el rumbo del gobierno de Alberto Fernández. Lo presiona. Lo corre por izquierda y Alberto cede cada vez más. Trato de ser un periodista que defienda valores éticos", advirtió.

Para terminar, también denunció cómo Cristina armó el escenario político luego de que Alberto Fernández gane las elecciones en octubre . "Cristina hoy conduce el operativo 'Venganza e Impunidad para todos y todas'. Para eso, colocó a sus soldados en lugares claves donde pueden manejar suculentas cajas y/o presionar o extorsionar a jueces y fiscales. La consecuencia es que están saliendo todos los funcionarios y mafiosos presos y van a seguir saliendo. Incluso los que tiene condenas ratificadas por las instancias superiores, como las del malandra de estado, Amado Boudou", dijo.

"Al que fue y/o es abogado de Cristina, Amado Boudou, Guillermo Moreno, Nilda Garré y hasta de la mismísma Gils Carbó, no le envidio para nada su rol en la historia. Defender evidentes corruptos y delincuentes, debe ser bastante doloroso para los que tienen moral y rectitud. Quien quiera oír que oiga", finalizó Leuco.