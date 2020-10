Más delivery o más cocina casera y menos actividad física. Lo que el confinamiento nos deja en cuerpo y alma

6 de octubre de 2020

La rutina alimentaria de muchos argentinos cambió en los últimos seis meses: algunos empezaron a cocinar más, otros llevaron una vida más sedentaria y algunos aumentaron sus pedidos al delivery.

Según los profesionales de la salud, es importante hacer un abordaje multidisciplinario, ya que no se trata sólo de alimentos o de qué comer o no comer. Resaltan la necesidad de un acompañamiento con políticas públicas contundentes para reformular la industria alimenticia, modificando muchas de las estrategias como el Etiquetado Frontal de Advertencias. Todo esto acompañado de una nueva relación con los alimentos, donde cada uno sepa qué es y cómo está compuesto lo que está consumiendo.

El estrés y la comida

El estrés es, según los especialistas, una de las amenazas que más aumentaron durante la pandemia y puede aparecer como tensión muscular, dolor de cabeza, insomnio, cansancio, síntomas digestivos, cambios de apetito y elección alimentaria. Según un estudio de la UBA en agosto, el 75% de la población argentina tiene algún malestar psicológico por la cuarentena, que puede repercutir en varios aspectos de la vida diaria como, por ejemplo, la rutina alimentaria.

Ansiedad y miedo como ingredientes

La ansiedad y el miedo son los ingredientes que aparecieron con esta pandemia. La angustia y la preocupación hizo que muchos cambiaran sus comportamientos a la hora de hacer compras, de cocinar y de tomar decisiones saludables. "Las rutinas cambiaron, el movimiento se hizo más difícil al reducirse los espacios y el miedo se apoderó de muchos, paralizando sus hábitos saludables. En mi consultorio nutricional, hasta marzo se atendían aproximadamente 400 pacientes por mes, pero cuando empezó la pandemia esto se redujo en los primeros meses a un 30%. Poco a poco muchos pacientes reanudaron sus tratamientos de manera online y, hoy en día, ya se recuperó el 100% de la atención", explica la Dra. María de los Ángeles Sánchez Calvin, médica especialista en Nutrición y Psiconutrición (MN 121757).

Ante las preocupaciones de muchos nuevos pacientes, lo primero que plantean los especialistas para un tratamiento pospandemia es no pensar en dietas mágicas ni buscar objetivos frustrantes como bajar en 30 días lo obtenido en 180. "Hay que entender que la ansiedad no la provoca la comida, está en nuestra vida, llegó por un hecho en particular y la comida solo lo aliviará momentáneamente y no es el verdadero problema ni la solución. Debemos buscar adaptación para poder sobrevivir, nuestra mejor dieta se llama salud y por ese objetivo es por el que debemos construir una nueva relación con nosotros y los alimentos", resume la Dra. Sánchez Calvin.