Amigos de la infancia, se reencontraron 27 años después: “Era bien antipática y lo sigue siendo pero algo me cautivó”

Se habían conocido en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, cuando tenían 5 y 6 años. Aunque asistían al mismo colegio, no compartían el mismo grado pero sí muchas tardes de juego, actividades en la cuadra del barrio y otras propuestas que sus madres organizaban para ellos. Sin embargo, el destino quiso que se dejaran de ver cuando la familia de Fernando Roldán se mudó a Santa Fe hacia 1977.

Los años pasaron, se convirtieron en adultos con responsabilidades y obligaciones y la libertad de la infancia pronto fue un lindo recuerdo que por momentos añoraban. Lo que jamás imaginaron fue que 27 años después, las circunstancias de sus vidas los llevaron a reencontrarse en una oficina pública en la ciudad de Corrientes.

“Desde luego ninguno de los dos sabía quién era el otro. Pía era la secretaria de un primo mío, que se desempeñaba como ministro en ese repartición. Yo había ido a visitarlo. Vaya a saber uno los motivos por los que en ese momento intercambiamos miradas. De todos modos debo reconocer que ella tenía -y sigue teniendo- lo suyo: lindas piernas, linda cara, lindo pelo y manos delicadas. Aunque por cierto también debo decir que era bien antipática”.

.

La formalidad ante todo

Pía cumplió con su rol a la perfección. Una vez que Fernando se presentó en su escritorio procedió a preguntarle su nombre completo y lo anunció con el ministro. Así transcurrieron varias visitas de Fernando al despacho en las que los intercambios sucedían en un ámbito de formalidad. Hasta que él se animó y le pidió a su primo el teléfono de aquella mujer que cada vez le interesaba más.

Hablaron por teléfono, se vieron un par de veces para tomar un café pero todavía ninguno de los dos sabía que se conocían de la infancia. “La revelación de que éramos aquellos vecinos sucedió tiempo después hablando de dónde habíamos vivido de chicos y de los juegos y costumbres de juego en la época. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de que habíamos compartido mucho tiempo en Mercedes”.

Todo parecía fluir entre ellos. Sin embargo, meses más tarde cuestiones laborales llevaron a Fernando a trasladarse a la ciudad de Rosario. Y entonces perdieron el contacto. Hubo algunos llamados pero ya nada era lo mismo y, lentamente, Fernando dejó de atender el teléfono. La distancia había enfriado el vínculo y ya nada era lo mismo.

.

Un celestino que dio en el blanco

Pasó un año hasta que volvieron a verse. Y esta vez fue gracias a un amigo en común que ofició de celestino y que conocía lo bien que se llevaban. Fernando había regresado a la ciudad de Corrientes. Ante la insistencia de su amigo, se animó a hablarle nuevamente. Cuando la vio, supo que era la indicada y que no quería dejar escapar la oportunidad. Y jamás se separaron.

“Esa segunda vez que nos reencontramos me pareció tan atractiva como la primera vez que la había visto. Me gustaron sus piernas, su figura, cómo se viste y el buen gusto que tiene. Sus manos son impresionantemente lindas, su piel es suave y me gusta mucho cómo me mira. Su antipatía me sigue gustando, me gusta que me entiende y comprende, ya que no soy para nada fácil de carácter y personalidad. Me sigue gustando todo de ella”.

Formaron una familia, tienen dos hijos -Valentina (22) y Santiago (20)- y todavía viven en Corrientes. “Es simplemente una mujer extraordinaria y el amor de mi vida”.

Si querés contarle tu historia a la Señorita Heart, escribile a corazones@lanacion.com.ar con todos los datos que te pedimos aquí.