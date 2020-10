Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 15:50

Ariel Vijarra (39) y Damián Pighin (45 años) se conocieron el 25 de abril del 2004 en el cumpleaños de un amigo en común. Casi inmediatamente pegaron onda, aunque en ese momento ninguno de los dos buscaba nada serio. Sin embargo, desde esa noche no se separaron más. A los tres meses de novios se fueron a vivir juntos y en 2012 se casaron.

Tres años antes de la boda la pareja comenzó a soñar con la posibilidad de ser padres. "El hecho de decidir casarnos tuvo más que ver con el deseo de encarar de lleno con una ley que ya contemplaba, además, como derecho la adopción de matrimonios del mismo sexo. Nos dimos cuenta que más allá de ser una herramienta que nos daba la visibilidad de familia para encarar la adopción desde otra perspectiva, era un paso hacia la dignidad y los derechos como ciudadanos comunes que solo nos diferenciamos del resto por vivir nuestra sexualidad y nuestro amor de un modo diferente", recuerda Damián, a la distancia.

En 2008, previamente la boda, Damián se había anotado como padre soltero en el registro de adoptantes de la provincia de Santa Fe porque aún no existía la ley de Matrimonio Igualitario (2010), pero en 2012 actualizaron los datos. Sin embargo, durante tres años no obtuvieron una respuesta positiva.

¡Hola Olivia!

"Una tarde regresé a casa y vi a Damián muy triste, la mirada de sus ojos describía lo imposible que iba a resultar el sueño de ser padre. Yo sentía que la vida se le iba y con ella la ilusión. Ese día me prometí a mí mismo que sea como sea íbamos a ser padres. Las historias siempre tienen este punto de conexión en la que uno de los integrantes de la pareja es el que se carga la pelea al hombro y así lo hice: me puse la mochila y fui por todo, no podíamos pasar por esta vida sin ser padres", se emociona Ariel.

En 2014, ocurrió el milagro, cuentan. Una mañana sonó el teléfono, Damián atendió y se quedó un rato largo conversando con la persona que estaba del otro lado. Mientras tanto, Ariel lo miraba con una mezcla de curiosidad y de ansiedad.

"Una vez que terminó de hablar mi esposo me dijo que en 15 minutos el juez nos esperaba en su despacho porque había un bebé de 28 días que tenía VIH y que había sido rechazado por 10 familias. Camino al hospital estábamos tan ansiosos que no podíamos imaginarnos nada: si era rubia, morocha, pelirroja, nada. Y cuando la vimos por primera vez el corazón se nos detuvo frente a ella y en ese momento sentimos paz porque habíamos llegado a tiempo, porque nos estaba esperando", llora Damián.

El verdadero amor

La primera vez que la vieron a Olivia pesaba 1.250 kg y en solo tres días en la que ellos la alimentaron, la cuidaron y la mimaron llegó a 2,500 kg y le dieron el alta. Sin embargo, el proceso de adopción, dicen, fue largo porque la progenitora tenía que ratificar la voluntad de darla en adopción. Olivia, mientras tanto, debía someterse al tratamiento preventivo con medicación por su enfermedad.

Ariel y Damián están juntos desde el 2004

"Los primeros días en casa fueron de no caer a la realidad, estábamos como anestesiados, no podíamos creer haberlo logrado. Creo que recién al tercer o cuarto día nos calló la ficha y en ese momento conocimos lo que es el verdadero amor, el incondicional, el puro, el que te despelleja el alma, de esos que no se explican", cuenta Ariel.

"Cuando nos dieron la adopción plena recién ahí sentimos paz porque el miedo a que el juez se arrepienta siempre estaba, a que nos la quitaran. Fue hermoso dormir con la paz de que ya nuestra hija tenía su identidad, de que no hacía falta un papel, fue cerrar una hermosa historia para seguir construyendo como familia", agrega Damián.

Como si la noticia de la adopción plena no fuera suficiente para el matrimonio, al año y medio el último análisis de VIH que le realizaron a la nena le dio negativo.

¡Bienvenida Victoria!

Antes de adoptar a Olivia, Ariel había escrito el libro La Búsqueda que presentó en varias provincias. En uno de esos encuentros conoció a una Médica Obstetra con la que se quedó conversando, junto a su marido, mientras le dedicaba el ejemplar.

"Unos años más tarde esa doctora estuvo en el parto de una mujer que no quería quedarse con su bebé y no sabía a quién entregárselo. La médica le dio para que leyera mi libro y a la mañana siguiente la progenitora le confesó que nos la quería dar a nosotros", cuenta Ariel.

-Hola! Soy la doctora que se quedó charlando con vos cuando presentaste el libro en mi provincia -lo sorprendió a Ariel en su celular.

-Sí, me acuerdo de vos. ¿Cómo estás? -le preguntó Ariel, entre dormido y diseperto.

-¿Estás sentado?

-Sí, ¿por qué?

-Tengo a tu hija en mis brazos.

Ariel estaba dormido y sorprendido, miró a Olivia y no entendía nada, mientras la doctora le explicaba la situación. Luego, habló con la progenitora quien le explicó que quería hacer una adopción directa, que no le pedía nada a cambio, solamente que le diera amor a la beba. Nuevamente habló con la doctora y le dijo que ellos ya eran padres de una beba de cuatro meses y le propuso que buscaran a otra pareja. Realmente, reconoce, no sabía que decir. La noticia lo había sobrepasado.

Olivia y Victoria: amor de hermanas

"Damián estaba trabajando, lo llamé y al principio no me creyó hasta que me dijo que teníamos que adoptarla, que no podíamos decirle que no. Entonces, vino a casa, armamos los bolsos con pañales y leche, ya más cancheros, y salimos al encuentro de nuestra segunda hija. Creo que Dios o el destino nos premió con otra hija para que se acompañen en la vida con Olivia", agradece Ariel.

Una hermosa familia

Actualmente las nenas tienen cinco años (se llevan cuatro meses de diferencia) y Ariel y Damián dicen que todos los días aprenden, sobre la marcha, a ser papás. "La verdad es que nos sacan lo que quieren y no sé si está mal, queremos disfrutarlas y que vivan felices, que sean libres y niñas seguras porque ese es el modo en que el afuera jamás las va a lastimar. Cuando uno sabe de dónde viene, cuando uno es amado y acompañado, el resto puede opinar pero no interferir en nuestras vidas. Ambos queremos que el día de mañana cuando seamos viejitos ellas puedan decir ´fuimos felices, tuvimos una vida llena de alegrías, de amor, tuvimos los mejores padres´, que mejor regalo y legado que ese", reflexiona Damián.

"Olivia es el sol, es una nena tan feliz, de un corazón enorme, charleta, justiciera, agradecida por todo, ama todo, disfruta, tiene el alma de protectora de su hermana y da los besos más dulces que jamás conocimos. Ama jugar, vuela con la imaginación, inventa historias, es soñadora", dice Ariel sobre su hija mayor.

"Victoria es más frágil, tiene la cara de un ángel, irradia luz, es más introvertida, selectiva, un poco más solitaria, ama la música, el baile, la moda, es muy mimosa y afectuosa", expresa Damián.

Acunar familias

Si bien venían trabajando y militando junto a otras personas desde hacía varios años, en junio de 2019 recibieron la personería jurídica de Acunar familias, una ONG que se encarga de acompañar a los padres que quieren adoptar en todo el trayecto.

"Surge luego de terminar todo el proceso de adopción cuando me dije que nadie más tenía que pasar por lo que habíamos pasado nosotros: soledad, desinformación, angustia y falta de contención. El objetivo es brindar la representatividad jurídica e información sobre cuáles son los niños en disponibilidad de adopción, fomentar adopción de niños mayores de seis años o con capacidades especiales y garantizar que sus derechos se cumplan", explica Ariel.

¿Qué mensaje les darían a las personas que se encuentran transitando la dolorosa espera para poder adoptar y cumplir el sueño de ser madres y padres?

Ariel y Damián formaron una hermosa familia

"El camino de la adopción es un camino difícil pero no imposible, jamás permitan que nadie les diga que no lo van a lograr. Hay que sacarse los miedos y los ideales de hijos perfectos. Los niños son niños sin infancia, sin adolescencia y posiblemente sin esperanzas. Hay que animarse a dar amor a niños mayores de seis años que son los que están en disponibilidad de adopción porque cuando ese niño de seis, ocho o 14 años te diga ´papá o mamá´ vas a sentir el alma y el corazón explotar. Uno descubre el verdadero significado de la vida cuando es padre o madre. Esta vida es solo un segundo y saber que logramos cambiar la vida de un niño, el cual fue buscado, deseado, luchado y parido, también te eleva, te transforma y ya nada será lo mismo, depende pura y exclusivamente de vos".