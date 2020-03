Jimena Barrionuevo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020 • 11:44

Lo habían intentado casi todo. Pero Hinsoona, una perrita joven que había dado a luz a una hermosa camada de cachorros bajo una pila de troncos, en un área de construcción en la provincia de Jeju, en el sur de Corea , se negaba a colaborar con la causa . Más de dos semanas habían pasado desde que los vecinos habían advertido y puesto manos a la obra para remediar la peligrosa situación de los cachorros .

No perdieron tiempo y se organizaron. Una vez en el lugar, pudieron observar que los cachorros eran asustadizos y reacios al contacto con los humanos. Sin embargo, una plan con más de dos visitas diarias para llevarles comida y agua, pronto dio sus resultados y los pequeños finalmente se dejaron ayudar.

"Esos cuatro cinco días de trabajo intenso con los cachorros, nos mantuvimos alerta para ver si aparecía la mamá. Hasta que lo hizo. No se dejaba tocar, mucho menos que nos acercáramos a ella. Estábamos frente a un gran problema porque en la isla de Jeju no hay jaulas trampas. Y, si comprábamos una, iba a tardar más de 20 días en llegar a nuestras manos. Esa no era una alternativa viable. Así que empezamos a probar diferentes maneras para hacerla entrar en confianza", explica Karlee Anderson, una de las rescatistas.

Primero pusieron a los cachorros en el acoplado de la camioneta con la esperanza de que Hinsoona se sumara a ellos. Pero no dio resultado. Intentaron con comida sabrosa, pollo, golosinas y tampoco hubo caso. Entonces decidieron mover a los perritos a un área reducida e intentar atraparla en ese espacio. Tampoco lo lograron. Incluso pasaron algunas madrugadas a la intemperie esperando que ocurriera el milagro.

Hasta que una mañana, uno de los empleados de la obra dijo: "le doy de comer a Hinsoona, cargo a los cachorros en la camioneta y ella va a querer seguirlos". La idea era trasladar a los perritos hasta la casa de Karlee Anderson, a unos 10 minutos de distancia, donde serían transitados. "Esto es una locura, no va a funcionar", pensó la rescatista.

Pero se entregó al destino y se dejó llevar por la propuesta. Subió a su auto, lo puso en marcha y no pudo creer lo que sus ojos estaban viendo. En cuanto el hombre dispuesto a cambiar el destino de la mamá perra encendió la camioneta, Hinsoona comenzó a correr tras el vehículo mientras ladraba y llamaba a sus cachorros. Karlee veía todo desde el auto de atrás y no lograba salir de su asombro. "Me di cuenta de lo que una madre es capaz de hacer por sus perritos y me conmovió totalmente. Manejamos muy despacio hasta mi casa con las balizas y haciendo altos en el camino para que ella descansara y tomara agua".

Amor en un patio

Y finalmente llegaron a destino. Karlee abrió la puerta de la transportadora donde se encontraban los cachorros e inmediatamente Hinsoona fue a su encuentro. Los primeros días mamá y cachorros permanecieron en el jardín de la casa. Ella se negaba a entrar. Y pronto los vecinos comenzaron a quejarse porque salía y revolvía la basura de las casas linderas.

"Después de una semana de adaptación, le cociné pollo y le puse una buena porción dentro de la casa, donde también estaban los perritos. No se resistió al olor y entró. Creo que era la primera vez que pisaba otra superficie, diferente al pasto o a la tierra y se la veía rara. Pero logró adaptarse con facilidad y disfrutar de las comodidades de la casa. Fue increíble ver todo el proceso y que la historia tuviera un final feliz".

Al poco tiempo los cachorros de Hinsoona fueron adoptados. Mientras, ella espera a encontrar su hogar definitivo. Tiene dos años, es inteligente, dulce y sensible. Con la ayuda de los voluntarios de @koreank9rescue (que rescatan perros en Corea del Sur y crean conciencia sobre el comercio de carne de perro en ese país) pasó de ser una perra salvaje a una compañera que busca golosinas, atención y afecto.