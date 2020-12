Señorita Heart Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 00:45

"¿Por qué no te vas a visitar algún lugar nuevo?", pensó esa tarde lluviosa de agosto Ángela Varretto mientras miraba desde la ventana de su cuarto en Londres cómo el cielo se ponía cada vez más oscuro. Hacía poco había llegado a Inglaterra para estudiar y trabajar y esos días los tenía libres. Entre todas las opciones que barajó, Liverpool, ciudad y municipio metropolitano del condado de Merseyside, en la región Noroeste de Inglaterra, aparecía como la más cercana(4 horas de viaje en tren) y económica -un dato que no era menor en su intento por ahorrar-. No dudó mucho y compró los pasajes.

"Desde ese momento todo fue increíble. Una vez ubicada en el tren, con mi infaltable equipo de mate que me acompaña a todos lados, reservé habitación en un hostal. Cuando llegue no tenían la habitación compartida, como yo había pedido. Y, como era mi día de suerte, conseguí una privada por el mismo valor".

Esa misma tarde en el hostal conoció a Marina, una mendocina que estaba viajando por Inglaterra. Por la noche organizaron una salida juntas y se divirtieron a lo grande. De regreso en el alojamiento, Ángela durmió como una diosa porque, claro, tenía una habitación privada. "Al otro día me levanté temprano para hacer un tour, de esos que son gratuitos y se hacen caminando. Mientras desayunaba, de repente se acercó a mi mesa un chico: ¿sos argentina?, me dijo. Porque yo viajo en breve para Argentina. Me pareció lindo, pero su español fue muy gracioso". Se llamaba Aviv y era israelí. Cruzaron algunas palabras y sin pensarlo lo invitó a sumarse al tour que iba a comenzar esa mañana.

"Marina, Aviv y la Jose, una chilena graciosísima que también estaba en el hostal hicieron el tour conmigo en Liverpool. La pasamos genial", dice Ángela Varretto. Allí comenzó su historia de amor.

El tour fue divertido. Liverpool resultó más de lo que esperaba. Parecía hecho a su medida: en cada esquina había un pub con música para disfrutar en vivo y cada rincón tenía una referencia a los Beatles. "Terminamos nuestro día bailando y celebrando la vida y, además de esa noche, también pasé la siguiente con Aviv. Pero el domingo él tenía que regresar a Londres, ese día volaba a la Argentina. Aviv estaba a punto de comenzar un viaje solitario por América del Sur, y yo debía regresar a Londres por trabajo".

Unidos por el mate, separados por el Covid

Aviv se enamoró del mate desde el primer día en que lo probó.

Quisieron aprovechar el tiempo que les quedaba juntos y regresaron a Londres tomando mate. "¿Vieron a un extranjero al que le guste el mate desde la primera vez? A Aviv le encantó, las cuatro horas de viaje estuvimos mano a mano tomando mate y charlando, para mí eso ya sumaba puntos".

Se despidieron en la estación de Victoria Line. Angela le confesó que ansiaba volver a verlo y que contara con ella por lo que necesitara en Argentina. Se despidieron, le deseó suerte y cada uno volvió a su casa. "Esa noche no pude dormir, no dejé de pensar en lo mágico que había sido el encuentro. El lunes 8 am horario argentino me envió un mensaje, fue lo primero que hizo cuando aterrizo en Ezeiza: "no pude parar de ver nuestras fotos y pensar en vos. ¿No pensás visitar a tu familia en Argentina?", le preguntó.

El norte argentino fue uno de los tantos lugares que conocieron en el viaje que los unió y que duró ocho meses.

"No, la verdad que no. Pero sí tengo ganas de hacer el viaje que vos vas a hacer", fue su respuesta. En dos semanas organizó todo: pasajes, casa y trabajo. Ángela contaba con ahorros y simplemente usó ese dinero para cumplir un deseo que ya la había inquietado tiempo atrás.

En cuanto llegó a Buenos Aires, se encontró con Aviv, un simpático extraño al que solo conocía por haber pasado juntos tres días y dos noches. Se quedaron dos noche en la ciudad de Buenos Aires y desde allí emprendieron viaje al sur del país. Fueron ocho meses de recorrer hermosos lugares hasta el norte de México. Visitaron 14 países, esquiaron, surfearon, hicieron supervivencia en la selva boliviana, recorrieron la Ruta de la Muerte boliviana en bicicleta, aprendieron kitesurf, cabalgaron por ruinas Mayas, pasaron seis días en un ferri carguero para cruzar el Río Amazonas, durmiendo en cama paraguaya y bañándose con agua de río.

Todo fue disfrute hasta que un llamado cambió los planes.

"Todo fue mágico y lindo hasta que de repente nos vimos obligados a separarnos, a las apuradas y con susto. El 17 de marzo de este año mi mamá me llamó muy preocupada: iban a cerrar las fronteras y me recomendaba volver a la Argentina o que alquiláramos un lugar seguro para quedarnos. Estábamos en México y, honestamente, allí ni se hablaba de Covid19, pero sí sabíamos lo que pasaba en el mundo. Israel ya era un caos y la familia de Aviv había suspendido su viaje a México. Habíamos planeado encontrarnos con ellos para conocer la Rivera Maya juntos. No tuve la suerte de concretar eso".

Postales de tiempos felices.

Estaban asustados. Compraron pasajes, Aviv para el día siguiente y Ángela para el 19, el último día antes de que la Argentina cerrara fronteras. "La despedida fue horrible, incertidumbre, miedo. Habían sido 8 meses 24/7 juntos y creíamos que en dos meses yo iba a poder volver a Londres y que nos veríamos de nuevo. Pasaron cuatro meses y yo no lograba salir de Argentina. Yo estaba en el sur y hablaba con Aviv todos los días por teléfono, no fue fácil. En agosto conseguí volver a Londres y Aviv finalmente me pudo visitar en octubre". Una vez más, el encuentro tuvo un sabor amargo porque fue breve y cargado de dudas. Pasaron dos semanas juntos y él tuvo que volver a su país.

Hasta el momento no pudieron reencontrarse, pero confían en que el amor todo lo puede. Actualmente están con trámites de visa y muy pronto Ángela cree que lo podrá visitar en su casa, conocer su país, a su familia y descubrir cómo continúa su mágica historia de amor.

Si querés contarle tu historia a la Señorita Heart, escribile a corazones@lanacion.com.ar con todos los datos que te pedimos aquí .