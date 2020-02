Ampliación afortunada. Duplicaron el tamaño de su depto uniéndolo al de al lado

Lucrecia Álvarez SEGUIR Karina Contini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de febrero de 2020

Es una idea recurrente, esa de comprar el departamento del vecino para ampliar, la tentación de duplicar la superficie sin mudarse, quién pudiera. Guadalupe Daffra pudo, y el resultado es excepcional, aunque, como en todo, el proceso ofreció las dificultades propias de una obra; nunca nada viene tan fácil. Pero nuestra protagonista contaba con una certera ventaja: ser ella misma una experta, pues Guadalupe ha estado toda su vida ligada al rubro y, desde hace tres años, comanda el estudio de diseño de interiores que lleva su nombre.

Sofás tipo chaise longe (Alma Deco BsAs) con almohadones (Agave) y manta (Valsen). Entre los dos, mesa de apoyo (Guadalupe Daffra) y lámpara 'Consuelo' (La Feliz). Ximena Daffra fue la encargada de curar las fotografías presentes en cada ambiente.

Un juego de contrastes define la estética de esta ampliación. Blanco y negro, rústico y moderno, extremos que se complementan para probar con creces aquello de que los opuestos se atraen.

Afuera, piso calcáreo y revestimiento de pared en madera de lapacho (Patagonia Flooring). Adentro, la terminación del piso es de Resifan (Edfan). Alfombra (RUGit). Banco de madera 'V' (Net Muebles). Crédito: Santiago Ciuffo

La caja blanca se ambientó con elementos en distintos tonos de gris para darle protagonismo a la terraza, un efecto que ilumina y expande los límites del living

Mesa de comedor con tapa de mármol (Marmolería Cervaiole), sillas metálicas con asiento en pana (La Feliz) y cortinas roller (Riel Americano). Crédito: Santiago Ciuffo

"Esta fue la remodelación más importante que hice, un gran desafío porque abarcó casi todas las áreas de nuestro hogar. De la misma forma, al ser mi propia casa, pude arriesgarme un poco más con cada decisión y, con la ayuda de nuestro Estudio, logramos encontrar la funcionalidad y el diseño perfecto para mi familia".

Lámpara 'Ginebra' con vidrio en degradé cromo (Boutique de Luz) y carrito de bebidas (Harturo Interiores). Crédito: Santiago Ciuffo

El trabajo de ampliación abarcó la integración de la cocina y el living, la recuperación de las columnas originales ( estamos en el Complejo Tronador del barrio de Coghlan, donde funcionó la fábrica de chocolates Nestlé) y la unión de las dos terrazas.

Creo en la simpleza como base de los proyectos; aquí trabajamos con la premisa de usar materiales nobles respetando la combinación de colores que habíamos elegido Guadalupe Daffra

Guadalupe proyectó el amoblamiento de la cocina para que se integrara al espacio; tiene horno (Whirlpool) y anafe (BGH) eléctricos, barra desayunadora, lámpara 'Biscotti' (La Feliz) y banquetas de madera. Crédito: Santiago Ciuffo

Tres decisiones signaron la elegancia de la cocina: la luminosidad del blanco, la continuidad de las líneas rectas y un sistema panelado que matiza la vista de los electrodomésticos.

En el baño, espejo con marco en petiribí (todo, Paul French Gallery) y, sobre la mesada de mármol (Marmolería Cervaiole), difusor de vidrio (Tintha), suculentas (Ceylan) y jabones (Philippa Deco Boutique). Crédito: Santiago Ciuffo

Sobre la pared entelada en lino negro (Guadalupe Daffra), los percheros (Graciela Churba) sostienen un chaleco de gasa y una bolsa tejida en macramé (todo, berni.dit). Toda la planta tiene piso poliuretánico. Este revestimiento sin juntas ni vetas ofrece una terminación brillante que multiplica la luz y favorece la continuidad.

Al eliminar el tabique apareció la columna con anotaciones de la época en que esto era una fábrica. Ubicada frente a la entrada, es todo un atractivo para las visitas. Crédito: Santiago Ciuffo

Tríptico fotográfico (Ximena Daffra). En el aparador (Guadalupe Daffra), terrario, rinoceronte (ambos, Negro), jarrón y mantas (todo, Valsen). El pasillo que antecede el estudio de la dueña se ambientó con una antigua vitrina (Casa Chas Store) y un banco de madera (Las Marinas Muebles).

Guadalupe Daffra en su espacio de trabajo. Una placa de mármol (Marmolería Cervaiole) actualizó el escritorio de hierro heredado. Silla de cuero (Manifesto Design Store) y otra de acrílico (DeSillas.com); banco de madera (Net Muebles). Persiana americana (Riel Americano). Crédito: Santiago Ciuffo

"Mi estilo tiene que ver con la liviandad en los espacios; eso me permite generar diferentes sensaciones. Mi oficina el lugar de la casa que más me representa; disfruto mucho de estar acá, porque reúne todos los elementos que me inspiran".

Junto a la cama, la icónica lámpara 'Hanoi' de Federico Churba. Crédito: Santiago Ciuffo

De innegable sofisticación, las paredes enteladas en lino gris (Guadalupe Daffra), resultan un recurso ideal para el dormitorio, donde además de favorecer la acústica aportan una sensación única de intimidad. Alfombra (Mihran Alfombras), sillón redondo de cuero (Tapicería Carlos Méndez) y almohadón (Negro).

Cama (Simmons) con almohadones (Negro) y manta (todo, Arredo); enfrente, el módulo de madera que corresponde a los sanitarios, da soporte a la TV. Crédito: Santiago Ciuffo

"Mi cuarto es el lugar donde descanso, sueño y pienso nuevos proyectos. Para mí era fundamental generar la armonía suficiente para conectar con esas actividades".

Una mampara vidriada (Cristales San Isidro) contiene sendas duchas (Thol). Crédito: Santiago Ciuffo

Separado por un desnivel, el baño se integra con una mesada mármol de Carrara (Marmolería Cervaiole), bachas (FV), canillas con acabado negro mate (Thol) y lámparas de hierro (Boutique de Luz).

En el amplio subsuelo se encuentra el espacio de yoga (Blink Yoga Props) que usa la dueña de casa y también sus hijos para jugar a trepar, hamacarse o realizar ejercicios de estiramiento. Crédito: Santiago Ciuffo

En muebles, varillas, listones, accesorios, la madera y su inherente calidez aparecen una y otra vez suavizando la paleta y las líneas de la arquitectura.

Frente a la puerta-ventana del living, está la zona de las hamacas (Compañía Nativa) y, a continuación, el hidromasaje (Jacuzzi Argentina). Crédito: Santiago Ciuffo

Mesa de madera comprada en remate, con un camino en macramé (Anthropologie) y velas (Tiempo Urbano); sillones individuales (Negro) con almohadones 'Hojas' (Tiki House) y 'Mapa' (Paul French Gallery). Crédito: Santiago Ciuffo

El espacio de estar se vincula con el escritorio de Guadalupe. Los inusuales 120 metros de terraza del departamento resultaron determinantes en la decisión de la dueña: "Fue lo que más me impactó de esta propiedad -asegura-; desde que vi este espacio, quise que se convirtiera en mi hogar".