Hablamos con Andrés Gil, el galán de la tira del momento, acerca de su cotidianidad, su relación con Candela Vetrano y sus sueños.

Contanos acerca de tu personaje en Separadas, la nueva tira de Pol-ka de la que sos parte.

Es una ficción sobre siete mujeres muy fuertes que atraviesan una crisis y tienen que salir juntas de ella. Mi personaje se llama Andrés Saavedra, es personal trainer, le gusta mucho entrenar y está muy conectado con su parte física. Por otro lado, es un buenazo. Realmente ve a la gente por lo que es por dentro y no le importa mucho el afuera. Es muy puro. Y en ese sentido, me considero un poco parecido a él. Intento prestarle mucha más atención al interior de las personas, dejando un poco de lado las apariencias.

La historia trata sobre superar obstáculos, sobre caerse y levantarse. ¿Cómo te llevás con el fracaso?

Tengo una relación de amor-odio. Reconozco que es un elemento clave para crecer, ya sea profesionalmente o a nivel personal. Pero, por momentos, golpea fuerte, y cuesta levantarse y seguir adelante. Siempre es difícil recibir un rechazo. En nuestra profesión vivimos escuchando la palabra "no". Son muy pocos los sí. Entonces, uno se tiene que amigar de alguna manera con el fracaso.

¿Y con el éxito?

Siento que el éxito aparece cuando sé que dejé todo lo que tenía que dar, más allá de cuál sea el resultado. Es importante entender que el éxito está ahí y no en lo que pueda llegar a salir de lo que uno hace. Hay ciertas cosas que no están a nuestro alcance y, bueno, hagamos todo lo que sí está y después dejemos que sea lo que el universo quiera.

Viviste un tiempo en Italia, ¿por qué te fuiste?

Me fui en 2012 porque me llamaron para hacer el Bailando con las estrellas de allá. Fue una decisión bastante inconsciente de mi parte, porque yo no sé bailar, pero tuve ganas de interiorizarme más con la cultura italiana. Empecé a estudiar italiano y dicción para poder hacer audiciones y ver si podía trabajar allá. También estudié teatro y ese mismo año conseguí un trabajo. Hice dos series y una película, estuve cinco años allá.

No solo participaste del Bailando, ¡sino que lo ganaste!

¡Sí, fue increíble, no me lo esperaba! Pero bueno, la gente era la que decidía y vio que me esforzaba por mejorar.

¿Y qué extrañaste mientras estuviste afuera?

Cosas pequeñas que cuando uno está lejos cobran una importancia mucho más grande, como ir a jugar al fútbol con mis amigos, los asados y tomar mate a la tarde con mi vieja.

Antes de Italia también pasaste por Estados Unidos, ¿qué te aportó haber vivido dos veces afuera?

Cuando uno se va por tanto tiempo le cambia la perspectiva de todo. Uno empieza a mirar las cosas desde otro lugar, puede alejarse y verlas con más claridad. Crecí mucho.

¿Cómo viene la convivencia con Candela (Vetrano), tu novia? ¿Cuesta arriba o fluye?

Muy bien. Viste que a veces pareciera que la convivencia tiene mala fama, pero nosotros combinamos muy bien. Nos complementamos y somos un buen equipo.

¿Y en la casa, qué tareas tomás vos?

Nos alternamos las tareas. Vamos rotando. Por ejemplo, ella se encarga más de las plantas y yo de lavar los platos. Y nos turnamos para cocinar. Hay meses en los que ella está más en casa que yo y otros en los que es al revés. La distribución de las tareas depende mucho de eso. Ninguno tiene una rutina, entonces nos vamos engranando todo el tiempo y eso mantiene despierto todo, está bueno.

¿Tenés una especialidad en la cocina?

Me re defiendo. Creo que soy muy bueno haciendo risottos y hamburguesas caseras.

¿Hay algo loco que hayas hecho por amor?

Me he ido a vivir a otro lugar por amor.

¿Un sueño cumplido y otro por cumplir?

Creo que los sueños van cambiando. Tengo varios sueños, no te podría decir uno, y cumplí otros tantos. Pero lo lindo es que todo el tiempo uno se pone objetivos por delante y trabaja por ellos.

¿Qué esperás del 2020?

Te digo lo que espero de mí. Me gustaría poder poner toda la energía en ser positivo y en lograr las metas que me proponga, sin olvidarme de disfrutar todos los días.

