Animarse a más, a los 26 fue elegido para una experiencia en el exterior: “Viajé por primera vez, era el consentido de la familia”

No lo sabía en ese momento. Pero había crecido y vivido durante muchos años en una enorme zona de confort de la que necesitaba salir. Todo comenzó cuando aplicó a un intercambio para estudiar por seis meses en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Recibió la noticia con sorpresa: entre muchos otros candidatos, él -que con 26 años jamás había salido del país- estaba entre los seleccionados para hacer la experiencia. Era la primera vez que se enfrentaría a la necesidad de valerse por sus propios medios.

Criado con su mamá, el marido de ella y sus abuelos maternos en la ciudad de Santa Fe, desde pequeño había sido el sobreprotegido de la familia. Un evento desafortunado en la infancia lo había llevado a ocupar de forma involuntaria ese lugar en la distribución de roles dentro del clan. “Cuando yo tenía tres años, mi mamá había perdido a mi medio hermano, Esteban, de seis años. Se lo había llevado su padre, la expareja de mi mamá. Nunca dejó de buscarlo y recién dio con él 17 años después. Por eso todos me cuidaban tanto. Yo era el sobreprotegido de la familia”.

Ariel y Remi, compañeros de cuarto primero, mejores amigos después.

Seguir el mandato, descubrir el mundo

Tal era el apego con el que había sido criado, que fue incluso su madre quien pensó que tenía aptitudes para estudiar arquitectura. Y sin dudar, apoyado en la evidencia que indicada que tenía facilidad innata para el dibujo y la representación gráfica, siguió el mandato.

Por eso, cuando llegó el momento de partir al exterior, sintió que estaba por comenzar un desafío en todo sentido, tanto por la lengua como por el aspecto sociocultural y académico. “Al estar fuera y alejarme de mi familia, tuve que valerme 100% por mí mismo. Pero era la primera vez que me sentía libre y con el poder de conseguirlo todo. Me sentía fuerte y capaz, en un país desconocido para mí pero descubriendo todo como un niño”, recuerda Remi Bouquet.

.

Se instaló en la residencia estudiantil que le habían asignado. Allí convivió durante seis meses en un monoambiente con Ariel, otro estudiante de Santa Fe, que se convertiría con el paso de los días en su mejor amigo. Al comienzo el idioma fue una barrera, pero pronto se adaptó y comenzó a hablarlo de forma cada vez de forma más fluida. El tamaño de la ciudad también lo había impactado: los tres millones de habitantes fueron una nueva realidad a la que se tuvo que habituar.

El día arrancaba temprano, por la mañana asistía a la facultad y por la tarde trabajaba, había conseguido una pasantía rentada donde poner en práctica los conocimientos que estaba adquiriendo. Eran cuatro horas en una empresa de arquitectura que lo había contratado para hacer tareas de dibujo y pintura a mano alzada.

.

En ese viaje también aprendió que podía valerse por su cuenta. “Sentí por vez primera una completa seguridad, sentí haber conquistado una ciudad extranjera. Además me enamoré y eso también me hizo crecer como hombre. Tuve una relación amorosa con una brasileña que duró cinco años. Nos separamos en 2009. La relación fue la más lindo que viví. Hasta el día de hoy no pude enamorarme así de fuerte como con ella. De aquellos años entendí que había crecido muchísimo como persona”.

La ciudad de los mejores amigos

Remi y Ariel en una foto de 2020. La amistad que comenzó a los 26 continúa.

Hacia 2005, de regreso en Santa Fe, y con todo lo aprendido, comenzó a trabajar desarrollando maquetas digitales 3D de arquitectura para clientes en Brasil, vía internet. Meses después, su novia de entonces, viajó a Santa Fe a hacer un intercambio en la universidad donde Remi estudiaba. “Así seguimos conociéndonos, amándonos y trabajando juntos”.

Más tarde, en 2010, ya recibido de arquitecto, decidió ir a vivir a Belo Horizonte de nuevo y allí se quedó por tres años. “¡Fue otra experiencia maravillosa! Mis dos mejores amigos, Patricia y Julio, son de Belo Horizonte”. Actualmente Remi se dedica a la arquitectura, la fotografía y la confección de maquetas digitales 3D. “Siempre voy a recordar con mucho cariño aquel viaje de la juventud. Fue una enorme experiencia de expansión de conciencia, al tiempo que crecí exponencialmente en muchos aspectos. Después de aquel viaje, no fui el mismo”.

Compartí tu experiencia

Si viviste alguna experiencia que mejoró tu bienestar y calidad de vida (puede ser médica, alimenticia, deportiva, un viaje, sentimental, profesional o de otra índole), y querés compartirla en esta columna, escribí a bienestarlanacion@gmail.com