Ansiedad. El escritor italiano que calmó su malestar observando a sus gatos

"¿Usted tiene gatos verdad? ¿ Por qué no intenta observar su comportamiento y aprender de ellos ?", le dijo un buen día la terapeuta a Paolo Valentino (37) a modo de cierre de la sesión. De niño, Valentino no había tenido la posibilidad de convivir con animales. Pedir permiso para mirar los peces dorados o las tortugas de agua de un vecino, habían sido sus máximas aspiraciones en aquella época. Sin embargo, siempre había soñado con tener un gato o un perro, y en aquel entonces miró con un poco de envidia a los de sus amigos. Probablemente esa fue precisamente la razón por la que, tan pronto como se fue a vivir solo, inmediatamente quiso experimentar lo que era compartir el espacio con un gato. Panda, que hoy tiene diez años, fue el primero de su manada y a él le siguió Shiro.

Lo había reconocido: estaba viviendo constantemente en un estado de ansiedad. Se despertaba y estaba ansioso por el trabajo, por la fecha límite para algunos pagos, y por muchas otras razones más que ya ni recuerda. "Con la ayuda de la psicoterapia descubrí que era como si siempre quisiera algo que no estaba allí. Y eso me generaba un gran cansancio ". Entonces se propuso hacer un cambio. Primero se concentró en sí mismo, en las cosas que lo hacían sentir bien en este momento, sin ningún esfuerzo, como tumbarse en el pasto escuchando música. "Básicamente era una persona muy ansiosa. Quizás porque, al ser un escrito, mi mente siempre está repleta de pensamientos, historias e incluso preocupaciones. Por esta razón, y gracias a ese psicoterapeuta, me acerqué a la meditación y la atención plena. Y posteriormente a la observación de mis gatos".

Convencido por los argumentos a favor de los gatos que le dio su analista, decidió "hacer caso" y seguir aquellos sabios consejos. Dedicado a la tarea, recordó cuando, como estudiante universitario, había pasado horas observando a los gatos que vivían alrededor del castillo Sforzesco en Milán, su ciudad natal. "Me fascinó cómo se manejaban porque parecían muy independientes, tranquilos, confiados, como si ese castillo fuera todo su mundo y ellos fueran sus amos. Observarlos me dio una gran tranquilidad, y recuerdo haber escrito mucho en su compañía ".

En ese contexto fue que El método Catfulness, un gato nos enseña qué es la felicidad (Editorial Urano), vio la luz. Panda y Shiro fueron grandes inspiraciones para la producción de los textos y, desde luego, para darle un respiro a su ansiedad. Los gatos son grandes maestros en el arte de vivir conscientemente el presente. Comen cuando tienen hambre, beben cuando tienen sed, duermen cuando tienen sueño y solo viven el presente, instante a instante. Como no tienen que complacer a nadie, salvo a ellos mismos, hacen felices a quienes los rodean.

¿Escribir aquellas líneas fue quizás un modo de prepararse para lo que vendría con la pandemia del coronavirus? Valentino no lo sabe a ciencia cierta pero tiene una visión esperanzadora al respecto. "No estoy seguro de lo que sucederá a nivel económico o político, pero espero que todos aprendamos a sentirnos más frágiles y a vivir plenamente nuestra fragilidad. No debemos temer al lado más débil de nuestro ser. Debemos aprender, cuando estamos enfermos, a parar y vivir lo que nos está sucediendo, con tranquilidad. Las enfermedades, incluso sentirse mal, también son parte de la vida".

Lecciones valiosas

Valentino asegura que la observación de los gatos en su casa y las memorias de aquellos que lo habían acompañado en sus años de estudios, le permitieron formular una suerte de compendio que apunta a disfrutar de las pequeñas cosas y aprender, sobre todo, a amarse a uno mismo, como hacen los gatos. Aquí, algunas de las lecciones que considera valiosas para poner en práctica en tiempos de cuarentena.

Detente y relájate . "Después de todo, se nos pide que nos quedemos en casa, que no vayamos al frente con un rifle en el hombro. El problema es que no estamos acostumbrados a parar, la sociedad siempre nos pide movernos, movernos, movernos.

. "Después de todo, se nos pide que nos quedemos en casa, que no vayamos al frente con un rifle en el hombro. El problema es que no estamos acostumbrados a parar, la sociedad siempre nos pide movernos, movernos, movernos. Aprecia la rutina diaria . "Porque no tienes que hacer algo extraordinario para sentirte bien".

. "Porque no tienes que hacer algo extraordinario para sentirte bien". Cuida la limpieza de la casa . "La casa es nuestra guarida, y debemos cuidarla si queremos sentirnos bien.

. "La casa es nuestra guarida, y debemos cuidarla si queremos sentirnos bien. Amor a ti mismo . El gato se ama mucho a sí mismo, incluso es egoísta en este amor suyo: aquí nos amamos y mimamos un poco, eliminando la negatividad.

. El gato se ama mucho a sí mismo, incluso es egoísta en este amor suyo: aquí nos amamos y mimamos un poco, eliminando la negatividad. Y finalmente, entender que el miedo es sólo temporal . Las emociones tienen un tiempo limitado. Llegan para iluminar u oscurecer la mente. Y, tal como llegan, se van. Así ocurre con el miedo, la emoción que protege del peligro. "Es correcto tener miedo en un momento tan histórico, pero recordemos que el miedo es una emoción, y no debemos dejar que se asiente en nuestras mentes las veinticuatro horas del día. Por lo tanto, es mejor apagar de vez en cuando las redes sociales o la televisión, lo que en estos días nos abruma con noticias obviamente negativas".

Todo es cuestión de entregarse al paso de los días, sugiere el italiano. "Afortunadamente no vivo solo, tengo pareja y nos acompañan dos gatos y dos perros, que llevo al jardín que está frente a la casa tres veces al día. La primera semana de cuarentena fue muy difícil. Me costaba leer, jugar videojuegos, ver series de televisión o películas, ni siquiera tenía voluntad de escribir. Ahora me estoy relajando, es cuestión de ser paciente. Y lo estoy aprovechando para comenzar una nueva novela".

Sin embargo, Valentino no es ajeno a la realidad que vive el mundo. ¿Cuál cree que es el aspecto más difícil del aislamiento? "Renunciar a sociabilidad, la verdadera, hecha de abrazos, de intercambio de palabras, de miradas a los ojos, y de besos. Y, de hecho, no es coincidencia que después de aquel librito dedicado a los gatos haya escrito El método Dogfulness, un perro nos enseña la alegría de vivir . Porque el ser humano, a diferencia del gato, generalmente tiene una gran necesidad de estar junto a los demás para salir. Con estos dos libros, quería decir que primero debes aprender a amarte a ti mismo, y luego dar este amor y positividad al mundo. Aquí, en este momento histórico, se nos niega dar este amor a los demás en la forma en que generalmente lo hacemos. Afortunadamente, hay videollamadas y también redes sociales, que si se usan de la manera correcta nos ayudan a sentirnos menos solos".