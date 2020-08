Antes y después. De cuarto de servicio a espacio de home office

Crédito: Inés Tanoira. Estilismo y producción de Sofía Di Nunzio.

Euge Castagnino, una de nuestras editoras, transformó un pequeño cuarto de servicio en su propio refugio inspirador para los días de home office.

¿Les pasó alguna vez de tener un espacio en casa al que nunca le habían prestado demasiada atención? Esos ambientes que "están ahí", sí, pero que suelen ser los lugares adonde van a parar las cosas que no queremos que se vean mucho: la ropa para planchar, los bártulos que se usan poco o todas esas cosas que nos da fiaca ordenar (que, en mi caso, ¡son muchas!). Así era mi querido "sucucho"; siempre a tope, olvidado y deslucido. La cuarentena me obligó a inventarme no solo nuevas rutinas laborales, sino también un lugar cómodo, práctico y alegre, donde me dieran ganas de pasar varias horas al día escribiendo y editando, sin tener que deambular por toda la casa con mi notebook a cuestas. Y lo que descubrí fue revelador: a veces no necesitamos grandes remodelaciones, sino pequeñas ideas creativas para mirar con otros ojos lo que tenemos y sumar objetos que conviertan en felicidad nuestras acciones cotidianas. El resultado, en estas páginas.

El board (Bórd Deco) está tuneado con las cosas que me gustan: cuadernos (Plural Paper), lapiceros (Taller Hembra), marcadores (Trabi), minisuculentas y velas (Intervista).

La silla ergonómica (Staples argentina) me cambió la vida y la piel que la recubre (Edición Limitada Deco) me abriga la espalda en los días de invierno. La única ventana del cuartito da a un contrafrente. Si bien entra la luz natural para trabajar, sentía que me faltaba algo de naturaleza cada vez que miraba por la ventana. Las plantas (todas de Balcón Plantas) me sumaron color y alegría a los días de confinamiento y se convirtieron en mi "pequeño jardín privado".

El desafío del orden

Los cajones de guardado (Aykasa en Intervista) tienen una tapa de madera que permite usarla como mesita. Encima, cuadro (Guapa Deco), florero (Taller Hembra) con una hoja de oreja de elefante que me regalaron mis vecinos y una vela con aroma a hierbas (Intervista).

Que escribir sea un placer

Desde chica, soy fan de todos los objetos de stationary; amo los lápices, los marcadores, los cuadernos, los anotadores de todas las formas y tamaños. Por eso, para tunear el escritorio -un mueble bello y ochentoso que restauré con mis propias manos- elegí un board (Börd deco) que me permitiera tener todo a mano. También decoré mi propio mural con las láminas de Casa OHLALÁ!, algunas fotos de mi familia, cuadritos geométricos (Guapa Deco) y postales. Y como también soy amante del color, abracé la energía del amarillo en la lámpara de mesa (Easy) y la bandeja rosa (Taller Hembra), que me acompaña casi todo el día con el termo y el mate. ¿Un highlight? Pasar de una silla normal del comedor a una silla ergonómica de oficina (Staples Argentina) me permitió no terminar los días con la espalda rota. Para sumarle el toque cozy, la vestí con una piel sintética (Sol Palou Deco) que me da calorcito y que se transformó en el lugar preferido de mis gatos para acurrucarse a dormir la siesta.

Orden & relax

Los que me conocen saben que no soy la reencarnación de Marie Kondo. Así que mi búnker necesitaba de algún objeto que me ayudara y la solución fue una torre de cajones de plástico reciclado y encastrables (Aykasa en Intervista) donde acomodé mi colección hogareña de revistas, libros y papeles de trabajo. Otra de las decisiones a la hora de pensar el espacio fue: "¿Conservo la cama o no?". Casi podría contar con los dedos de una mano las veces que la usé. Pero me propuse mirar con otros ojos. ¿Qué pasa si ahora se convierte en mi oasis, en un espacio para leer, tirarme a descansar, tener una reunión virtual o sentarme a meditar? Por eso, elegí textiles y texturas que me invitaran a ese recreo; sumé un cubrecama y almohadones en lino y tussor (Mer Segura Deco) y una alfombra de lana al pie de la cama (Welna Store) que me invitan a la pausa, la lectura y los minidescansos en el medio de la vorágine. Ahora me queda el desafío de mantenerlo ordenado, pero me tengo toda la fe del mundo..

Transformación

Con pocas decisiones inteligentes, un espacio puede tener otra vida. Antes era un cuarto que casi no pisábamos y ahora no solo trabajo ahí, sino que mi marido viene a tomar mates a la tarde, mis gatos se disputan la siesta en la cama y da la sensación de que la casa se hubiera ampliado. Tres fueron las claves:

cambiar la posición del escritorio hacia la ventana,

vestir las paredes con objetos bellos y coloridos y

pensar en la practicidad, los espacios de guardado y mis propias rutinas.