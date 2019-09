Anticipo: las 5 tendencias de moda que vas a usar este verano

Crédito: Ilustraciones de Ariel Escalante

Calado

Red. Es solo cuestión de animarse. Vestidos largos, minis, faldas XL, pantalones y maxisuéteres que muchas veces terminan en flecos o borlas invitan a la superposición de prendas. Siempre dejando piel al descubierto, se usan con musculosas de algodón, camisas, vestidos stretch y ropa interior al tono. Bolsos, minibags, sandalias y accesorios: este verano todo se lleva agujereado.

Texturas perforadas. Al broderie, encaje, crochet y guipur, se les suma como novedad la red pesquera. Una textura muy abierta y de mil figuras. El beige y el blanco son las estrellas, pero el negro, el rojo y el verde safari convivirán con una paleta pastel en la que se destaca el celeste.

Mandarina

Crédito: Ilustraciones de Ariel Escalante

Shock de vitamina c . Sí al estilismo en monocromo. Conjuntos de falda y top, vestidos largos, trajes sastreros y pantalones súper anchos de tiro alto, todo color mandarina. Se usan tambien con prendas de estampa grandes, con toques amarillos y negros. El detalle también va; una cartera, un par de zapatillas o unas sandalias de taco alto en esta paleta llenan de energía cualquier look.

Texturas a tono. Desde el cuero hasta el shantung de seda natural se tiñen del color fuerte y vivo de este verano. No es naranja ni rojo, es la mezcla perfecta de ambos. Los géneros texturados, de punto, el algodón y los vinilos plenos y transparentes también adoptan esta tendencia.

Expedition mode

Crédito: Ilustraciones de Ariel Escalante

Into the wild. Las prendas se transforman en utilitarias, las chaquetas abultadas con bolsillos, los pantalones cargo, los chalecos ajustados en la cintura, los mamelucos y cinturones con hebilla cincha arman los looks diurnos que vas a amar. Un estilo medio masculino pero salvaje que termina de completarse con un par de stilettos, sandalias de taco alto o unos ugly shoes.

Texturas safari. Lino, rafia, cuero, algodón y géneros de punto adquieren la paleta selvática. Recortes, bolsillos, solapas, pecheras y cinturones en todo tipo de texturas, en colores verde seco, visón y beige. ¡Ah!, no te olvides..., este verano, el beige es el new black.

Fuera de escala

Crédito: Ilustraciones de Ariel Escalante.

Cuanto más grandes, mejor. Es la temporada de los maxiaccesorios. Desproporcionados, protagonistas de cualquier look. Anteojos de sol con vidrios enormes y marcos gruesos, carteras de cuero XXL, vinchas que podrían reemplazar sombreros, aros y pulseras que se llevan todas las miradas por su diseño y tamaño.

Texturas huge. Plástico, carey, PVC, vinilo + cuero, satén, rafia y terciopelo son los materiales elegidos para los accesorios de esta temporada. ¿La paleta? No hay una totalmente definida, pero la gama de los rosas, azules, cítricos, el nude, el plateado y el negro ganan.

Batix

Crédito: Ilustraciones de Ariel Escalante

Vuelta a los 80. Parece vintage, pero es muy actual. Sí al total look en el que las variedades de desteñidos se combinan. Sí a un cárdigan oversize que podés usar con un clásico mom jean o una chaqueta de denim crop sobre un maxivestido vaporoso. Mucho color y estampas psicodélicas, un must este verano.

Texturas desteñidas. Este verano, todos los géneros se someten a este proceso de decoloración. En colores vibrantes y una paleta muy amplia de opciones, telas suaves y rígidas se transforman en rainbows. El protagonista indiscutido es el denim, que, de tanta lavandina..., se lleva casi blanco.