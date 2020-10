Apostar al corazón: se fueron a vivir juntos la noche en que se conocieron

Señorita Heart Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 19:14

Mariana (32) vivía sola hacía 10 años en Córdoba, trabajaba y ahorraba para viajar hasta que un día se cansó y como tantos otros jóvenes decidió probar nuevas experiencias en otro país. Destino elegido: México, allí tenía una amiga y varios conocidos. Su plan era ir a probar suerte, encontrar trabajo de lo que surgiera en el momento y vivir en la playa. En síntesis, sacó pasaje abierto sin fecha de regreso.

Los meses anteriores a viajar organizó ferias en su casa para vender todo lo que tenía y juntar plata. Quince días antes de su viaje hizo una feria tan exitosa que decidió salir con dos amigos a festejar al famoso baile de cuarteto de Villa Retiro.

En un momento de la noche decidió ir al baño y se encontró con una larga fila de mujeres. Cerca de la puerta estaba un hombre, Fabián, con sus amigos tomando algo. "Entonces se me ocurre decirle "¿puedo fingir ser del sexo opuesto y entrar al baño de hombres?", automáticamente largó una carcajada y empezamos a hablar. Entre mi forma de ser extrovertida y mi felicidad de estar tan próxima a cumplir mi sueño no medí las consecuencias del chiste", recuerda Mariana que admite, hoy, que el comentario tal vez no hubiese causado gracia. Se quedaron charlando y se olvidó de sus ganas de ir al baño. Se dieron algunos besos y ella le contó de su viaje.

"Cuando se terminó la noche me dijo "me voy a dormir con vos" y, como si nos conociéramos desde una vida pasada, no nos separamos más, literal. Se trajo unas muditas de ropa y disfrutamos cada día como si fuera el último", cuenta.

A los dos días era San Valentín y Fabián cayó al trabajo de Mariana con dos bombones de corazones por los dos días de enamorado que llevaba.

Mariana y Fabián se fueron a vivir 6 meses a México

Hora de partir a México

Mientras la fecha de partida se acercaba, a medida que pasaban los días, más ganas tenían de estar juntos, pero Mariana había tomado una decisión y la iba a llevar a cabo. Fabián le dijo que en unos meses iba para allá, pero una semana antes del viaje cambió de opinión "vendo todo y me voy con vos". Renunció a su trabajo de 13 años de antigüedad, vendió el auto, los muebles y se marchó. La familia de él dijo que estaba loco, que en un mes estaría de regreso; su hija de 11 años lloraba pero estaba feliz con el deseo de su papá.

"Yo estaba con los planes cambiados, de ir a ver qué onda pasé a irme a convivir con mi nueva pareja", cuenta feliz Mariana. Pasaron los que ella define como los seis meses más lindos de su vida. En México trabajó como niñera, empleada doméstica, vendedora de sándwiches en la playa, en un hostel, una inmobiliaria, decoración de eventos y lo que iba surgiendo.

Al volver Mariana estaba embarazada

Llegó la hora de volver con una sorpresa

Estaban felices pero Fabián extrañaba a su hija, su familia y sus cosas. "Así como él se arriesgó, yo también y decidí volver con él. Un día antes de tomar el avión por esas cosas de la vida con un retraso de dos días, no más, decido hacerme un test de embarazo. El resultado fue positivo. Lloramos de felicidad, por algo no nos estábamos cuidando", admite.

Regresaron a Córdoba con un puñadito de dólares y sin avisar a nadie. A la noche hicieron un asado de bienvenida, sorprendieron a la familia con su regreso y con la noticia del embarazo. A los dos meses Fabián consiguió trabajo en una empresa que le gusta y Mariana se dedica al trabajo independiente, compraron un auto y tienen a Matteo de 2 años y a Vicky de 14, fruto de la primera relación de Fabián. "Familia feliz 100%. Los cuentos de hadas sí existen", concluye Mariana.

