Apto celíacos: 3 recetas para disfrutar y compartir sin problemas

Marquise de chocolate

Cada vez es más fácil encontrar recetas para celíacos en las redes , y quienes no quieren dejar de comer cosas ricas tienen un listado de donde conseguir productos y lugares donde asistir. Pero, ya que la cuarentena cambió todo, o casi, es buena idea aprovechar el tiempo y, casi como terapia, ponerse a cocinar. Las 4 opciones de hoy son aptas celíacas, para aprender y sorprender. ¡A disfrutar!

Ingredientes (para 8 a 10 porciones):

250gr de chocolate; 200gr de manteca; 250gr de azúcar ; 5 huevos; 2 cucharadas de harina de almendras; 400gr de dulce de leche; 200cc de crema de leche; 20gr de azúcar. Chocolate para decorar o frutillas para decorar al gusto

Procedimiento

En una olla, colocar los 250 gramos de chocolate y la manteca. Derretirlo en baño de maría y, una vez listo, retirar del fuego.

Luego, agregar los 250 gramos de azúcar, los huevos previamente batidos y por último, la harina de almendras.

Llevar la mezcla anterior a un molde cubierto de 22cm de diámetro, colocarla en el horno por 35 minutos a una temperatura de 160 grados. Pasado el tiempo, dejar enfriar y colocar en la heladera por un mínimo de dos horas.

Para armar la marquise

Colocar en un recipiente la crema de leche y los 20 gramos de azúcar, batir hasta generar forma de crema batida, explica la chef Juliana Herrera Dappe ( Mada Patisserie ). Luego, sacar la marquise de la heladera y colocar el dulce de leche de manera uniforme por encima, posteriormente una capa de crema batida y culminar con chocolate rallado o frutillas, pueden ser ambas cosas, según la preferencia.

Provoleta grillada con garrapiñada de maní

Provoleta con maní, cebollas y verdes

Además, la receta de Manuel Miragaya ( Growlers ), lleva cebollas Bourbon y verdes

Ingredientes (para 2 porciones)

2 Provoletas (provolone duro sin condimentos); Miel al gusto; Sal marina al gusto

Para las cebollas bourbon

250gr de cebolla blanca; 25ml de Bourbon; C/N de sal; C/N de aceite

Para la garrapiñada de maní

80gr de maní tostado sin piel; 80gr de azúcar; ½ pocillo de agua; Hojas verdes; 4 hojas de lechuga; Rúcula al gusto

Procedimiento

Para las cebollas bourbon: pelar y cortar las cebollas (en pluma). Sobre una plancha o sartén con un poco de aceite y a máxima temperatura, sellar las cebollas. Una vez selladas, bajar a mínimo y esperar que tomen color dorado. En ese momento, voltear y salar. Continuar cociendo, remover cada tanto. Cuando las cebollas se reducen a la mitad, agregar la mitad del bourbon y flamear. Antes de servir, agregar el resto del whisky y cocer hasta lograr un color caramelo profundo. Reservar.

Para la garrapiñada de maní: en una olla (de cobre, si es posible), colocar todos los ingredientes. Llevar a fuego mientras se revuelve de forma constante con cuchara de madera. Cuando la preparación comienza a espesarse, bajar el fuego, continuar revolviendo hasta que se tome el color característico de la garrapiñada. Retirar del fuego y enfriar esparciendo sobre una fuente o superficie limpia y amplia para facilitar la separación de los maníes. Reservar.

Para la provoleta: Calentar una plancha, cocer la provoleta, 7 minutos de cada lado. Un minuto antes de finalizar la cocción, condimentar con sal marina y miel a gusto.

Ensamble del plato: En un plato plano, colocar las hojas verdes y las cebollas bourbon, a su lado la provoleta condimentada con sal marina y sobre ella, disponer la garrapiñada de maní.

Causa limeña

La causa limeña

Ya es un clásico en Buenos Aires con el avance de la comida nikkei, esta receta de Gustavo Montestruque (La Mar) no defrauda.

Ingredientes (rinde para 4 porciones)

Para el relleno

1 unidad de filete de pechuga de pollo; 4 cucharadas de Mayonesa; 1 rama de apio; 1 limón; Sal al gusto; 2 unidades de palta; 2 unidades de tomate; 4 unidades de huevo cocido

Para la masa

6 unidades de papa amarilla; 4 cucharadas de pasta de ají amarillo; 1 limón (jugo); Sal al gusto; C/N de aceite vegetal

Procedimiento

Para la masa de causa: cocinar las papas sin que se revienten para que no absorban agua. Pelarlas y prensarlas cuando estén calientes (esto hará que la pisada sea más fácil y que no se ponga ligosa). Cuando enfríe la papa (esperar a que enfríe cubriéndola con un trapo limpio), mezclarla con el resto de ingredientes hasta formar una masa no muy suelta (que sea fácil de moldear). Reservar.

Para el relleno: cocinar la pechuga de pollo en agua hirviendo. Reservar, y cuando enfríe, deshilacharla. Mezclarla con la mayonesa, el apio picado en pequeños cubos, el jugo de limón y la sal.

Para el armado: poner una capa de masa causa en un molde o contenedor. Poner una capa de palta en láminas, otra de huevo cocido en rodajas y otra de tomate en rodajas. Tapar con otra capa de masa de causa. Poner el relleno sobre la causa y decorar.