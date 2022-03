Margarita no es de muchas palabras. De gesto franco, correcta al extremo, sabe ser solícita sin agobiar. Hace apenas unos meses que abrió al público el hospedaje Huarmy Ayala, un sueño largamente acariciado. Recibe a los visitantes con orgullo contenido. El mismo que transmiten los otros habitantes de Andalhuala, pueblo que parecía condenado a muerte pero que ahora, de la mano de un incipiente emprendimiento turístico, apuesta a la esperanza. “La gente de aquí es muy tímida –dice Marisa, profesora de historia, hija de Margarita y tenaz defensora del proyecto de su madre–. El corazón no les deja hablar. Pero importan más los hechos que las palabras.” En este caso, los hechos de un puñado de habitantes del pueblo, impulsados por la Asociación Civil Responde (Recuperación Social de Poblados Nacionales que Desaparecen), y con el apoyo económico de la Fundación American Express, quienes comenzaron a modificar lo que hasta hace poco parecía irreversible: que Andalhuala sucumbiera poco a poco, como los más de 600 pueblos rurales argentinos con población inferior a los 2000 habitantes que, aislados, sin transporte público, ni fuentes de trabajo, ni educación secundaria ni asistencia sanitaria, están condenados a una paulatina desaparición.

Margarita Díaz, Esther Soria y Simón Marcial fueron los primeros en acudir a la convocatoria de Marcela Benítez, directora de Responde. “Son gente emprendedora”, afirma Benítez, geógrafa que alguna vez hizo de los pueblos en peligro de desaparición su objeto de investigación en el Conicet. Hasta que dejó el ámbito académico, creó la ONG que hoy preside y se dedicó de lleno a impulsar proyectos de desarrollo social. “Nuestro trabajo es de presencia y apoyo –explica–. Los habitantes de Andalhuala saben que todo esto es parte de un proceso. Nosotros garantizamos una base de partida. Luego deberán seguir solos.”

Hubo un tiempo en que el cultivo de nogales y otras actividades ligadas con la tierra nutrían la vida del lugar. Pero diversos procesos históricos, económicos y sociales fueron socavando la integridad del pueblo y forzando a las nuevas generaciones a abandonarlo. A la hora de decidir qué tipo de emprendimiento sería el más adecuado para la realidad actual del pueblo, su favorable ubicación geográfica dictaminó que los esfuerzos debían apuntar al desarrollo turístico. Ubicada en el nordeste catamarqueño, cerca del límite con Tucumán, Andalhuala está próxima de la belleza austera de Tafí del Valle y dentro de una zona de hallazgos arqueológicos. Entonces, lo primero que se hizo fue pensar en los servicios e instalaciones que el pueblo ofrecería a los futuros turistas. Margarita se anotó en el rubro alojamiento. Tras una conveniente remodelación, su casa particular se convirtió en hospedaje. Por su parte, Esther, que tenía un negocito de bebidas, también aceptó modificar su vivienda y la convirtió en restaurante. Dos chicos, Christian y Gastón, fueron capacitados por la gente de Responde. Hoy son los mozos de La Vieja Esquina, el flamante local gastronómico donde Esther oficia de cocinera y anfitriona.

Faltaba garantizar un buen servicio de paseos por la región. Aquí se sumó Simón, baquiano de la zona. Su entusiasmo contagió a Santos y a Angel, otros dos baquianos. Los tres se capacitaron y hoy son los guías turísticos oficiales de Andalhuala. Sus conocimientos fueron cruciales para organizar los circuitos turísticos: cabalgatas, paseos, recorridos para interesados en plantas medicinales. También hay visitas a ruinas arqueológicas. Antiguamente, la región estaba habitada por uno de los grupos diaguitas que participaron en las Guerras Calchaquíes. La huella de aquellos primeros habitantes no sólo quedó impresa en los rasgos de muchos de los actuales pobladores, sino también en piezas de alfarería y petroglifos. En Loma Rica, una meseta alta y plana ubicada a unos 5 km del pueblo, están los restos de un poblado que dataría del año 1000. Se accede por un camino de cornisa que ya es, por sí solo, un plan completo. Una vez llegados a destino, más de 200 recintos cuadriculares hechos en piedra se extienden ante la mirada de los visitantes. En el lugar reina esa atmósfera misteriosa que siempre impregna los sitios que han sido habitados en tiempos remotos. No faltan relatos que abonan la intriga: gente que asegura que a veces, allí arriba, los equipos electrónicos dejan de funcionar. O las cámaras de video dejan de filmar. Y los GPS se bloquean. Se escuchan también leyendas de tesoros escondidos que recuerdan a las que proliferan en Perú sobre el tesoro perdido de los incas. Hay quien dice, además, que aún quedan pobladores capaces de hablar el kakán, la lengua con la que se comunicaban los pobladores originarios.

El plan para el pueblo se completa con la construcción de un centro cultural provisto de biblioteca, computadoras, equipo de video y DVD, así como un pequeño museo integrado por piezas donadas por las familias lugareñas. Allí también funciona la oficina de turismo y próximamente habrá una cafetería.

El centro se construyó en una casa ubicada dentro del predio de la escuela del pueblo. En el relevamiento de este edificio (tanto como en el resto de las viviendas aptas para el proyecto) participó el arquitecto Guillermo Tarija, del municipio de San José, donde –asegura, según sus cálculos– también hay unas 27 localidades en situación similar a la de Andalhuala antes de generarse este proyecto. Por eso no disimula su entusiasmo ante la “conjunción de voluntades” que lo hicieron posible: “Las cosas resultan bien cuando las autoridades políticas y la sociedad civil se ponen de acuerdo”, afirma. De a poco, esperan todos, llegarán los turistas, locales y extranjeros. Se aguarda gente interesada en las comunidades rurales, en el turismo aventura, el turismo salud, la diversidad cultural. Presumen que muchos llegarán por la ruta que pasa por Tafí del Valle, impulsados por la magia de la región. Ya hay contactos con operadores turísticos de Santa María, ubicada a 20 km de Andalhuala, con la trabajarán codo a codo.

Marisa está encantada ante las inéditas perspectivas que prometen la capacitación, el centro cultural y la activación general del pueblo. “Más adelante se podrían organizar cursos para perfeccionarse y entrar en el mundo del trabajo –explica–. Habría que rescatar las artesanías, los antiguos saberes. Mirar hacia adelante, pero también hacia atrás. Recuperar la identidad. Saber quiénes fuimos.”

Pueblos en peligro

De acuerdo con las investigaciones de Marcela Benítez, directora de la Asociación Civil Responde, en la Argentina existen 602 pueblos de menos de 2000 habitantes que están en riesgo de desaparecer, 124 que prácticamente no han crecido en los últimos 10 años y 90 que no figuran en el censo 2001. “Representan casi el 40% de los poblados rurales del país”, informa la ONG. Se estima que esta situación se agudizó durante la década de los 90 (el censo de 1991 había registrado más de 400 poblados en situación crítica). Algunas de las razones que llevaron a estas poblaciones a una situación casi terminal son el cierre de estaciones del ferrocarril, el cese de la principal actividad económica que sostenía el lugar, la falta de inversión en el mejoramiento de rutas, el debilitamiento de la infraestructura de servicios del pueblo y la falta de inversión en educación formal e informal. “Esta situación favorece el éxodo a las grandes ciudades, que no están preparadas para recibir a esta gente –explica Benítez–. Además, la extinción de una comunidad afecta al patrimonio cultural e histórico de todos.” En este momento, Responde está trabajando en unos 10 pueblos a lo largo de todo el país. Entre ellos, las localidades entrerrianas de Irazusta y Faustino Parera, que también cuentan con el apoyo de American Express.

