Un balcón

a la bahía

Detenerse a disfrutar de la vista de Arakur Ushuaia Resort & Spa es una experiencia que no se olvida.

Sus piscinas infinitas se confunden con el cielo de Ushuaia, la ciudad más austral del planeta. Es que Arakur, miembro de The Leading Hotels of the World, está emplazado sobre un balcón natural a 250 metros sobre el nivel del mar. Por eso, es mucho más que un resort de lujo, es un gran recuerdo.