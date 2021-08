Que los Attaque 77 hagan canciones inesperadas no es novedad. La banda, que comenzó con una propuesta decididamente punk, pronto amplió su espectro y ya hace muchos años los escuchamos tocando Por qué te vas , la canción de José Luis Perales que también conocimos por la película Cría cuervos y que apareció en su disco Angeles caídos en su peculiar y acelerada versión.

Pero ahora, con Otras canciones , su noveno disco, han dado rienda suelta a sus ganas de tocar aquellas ajenas que deben de haber escuchado desde siempre o que quedaron grabadas en su historia por diferentes motivos.

La selección es de lo más amplia que pueda imaginarse. Ciro Pertusi, Luciano Scaglione, Mariano Martínez y Leonardo Di Cecco y sus diecisiete canciones partieron para Los Angeles, donde grabaron con la producción artística de Jim Wirt, conocido por sus trabajos con No Doubt.

Argentinos y extranjeros, actuales e históricos, conviven en la sorprendente selección que abre con "Perfección", del grupo brasileño Legiao Urbana, y cierra con Otras canciones , en el que se entremezclan Sweet Dreams , de los Eurythmics, y que ya popularizó Marilyn Manson; La bestia pop , de los Redondos, y Prófugos , de Soda Stereo. Entre medio aparece Gilda, con No me arrepiento de este amor ; el grupo inglés The Who, con Fotos de Lili ,y La colina de la vida ,

***

Attaque 77, a las 23, en Cemento, Estados Unidos 1234.

lanacionar

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project