4 de marzo de 2020 • 12:51

Mientras su compañera leía al aire los mensajes de sus oyentes, Baby Etchecopar se dedicó especialmente a responder uno que lo criticaba "por no hablar de los ilícitos de Macri". Fue en ese momento cuando se enardeció y tocó el tema de Milagro Sala y los presos políticos .

"Puedo hablar de los ilícitos de Macri y puedo hablar de la falta de justicia", empezó el conductor de El Ángel por radio 10. "Lo que está pasando en la Argentina es anormal".

"No es normal que pidan la libertad de Milagro Sala cuando veíamos los videos con bolsas de guita. No es normal cuando tiene denuncias de haber torturado gente. No es normal que pidan la libertad de una sinvergüenza como Milagro Sala. Porque los que piden la libertad de Milagro Sala son tan delincuentes como ella ", sostuvo.

El periodista hacía referencia a la noticia sobre la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la kirchnerista María de los Angeles Sacnun (Santa Fe), para discutir el polémico proyecto de intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy .

"No es normal que De Vido diga que es un preso político cuando hay cantidad de gente muerta por las estafas que se mandaron con Jaime. No es normal que Boudou, que se quería quedar con la Casa de la Moneda, diga que es un preso político, ni tampoco D'Elía con toda la m... que hizo con Irán", siguió el conductor, y fustigó: "Los presos políticos son otra cosa, estos son chorros y delincuentes".

"No es normal que Milani salga sobreseído al otro día que ganó Alberto (Fernández). No es normal que alguien que dice pelear por los Derechos Humanos como Carlotto y Bonafini adopten a alguien como Milani, todo esto no es normal. Entonces cuando cuatro o cinco cabeza de termo me dicen ´porque no hablás de los ilícitos de Macri´, claro que voy a hablar, pero no puedo hablar de los ilícitos de Macri sino puedo hablar de los ilícitos de Cristina, que los hay".

"Si los ilícitos de Cristina quedaron en la nada, los de Macri también. A Menem le van a hacer un momento. olvidate. Porque por más que yo sea amigote de Carlos, su gobierno fue de total corrupción y de ladrones. Todas estas cosas son anomales pero nos hemos acostumbrado a vivir en la anormalidad", continuó Etchecopar.

"Entonces cuando un idiota me pregunta porque no hablo de los ilícitos de Macri, los ilícitos de Macri están por descubrirse, pero los otros que se descubrieron ya fueron sobreseídos, y los que se descubrieron con Menem, ahora lo premian con un busto. ¿No sé si contesté tu pregunta?", cerró.