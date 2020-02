Baby Etchocopar dio una charla en Miami Crédito: Captura de pantalla

Desde Miami, Baby Etchecopar, quien fue invitado a un desayuno para argentinos residentes en la ciudad estadounidense, criticó con dureza al gobierno de Alberto Fernández.

"No es un Gobierno, son ladrones comunes y silvestres que se han apoderado del país. Un día juegan para Fidel Castro, otro para el Che Guevara, otro día para Maduro, otro le chupan las medias al Fondo Monetario, o sea, el país va sin rumbo, no tiene ni timón, ni timonel y así vamos a estrellarnos", expresó el conductor en una charla organizada por MIArgentina que preside Norberto Spangaro, por Semanario Argentino de Miami y el Centro Cultural Argentino.

Asimismo, Etchecopar expresó: "Yo tengo el sueño de no tener que venir a vivir a Miami, poder vivir en Argentina, pero no nos dejan, a mí me gustaría que me inviten a vivir en Argentina pero como se vive acá". No obstante, más adelante contó que tiene pensado radicarse en la ciudad de Florida.

"Con todo el dolor del alma lo digo, pero, este país tiene todo hecho y yo no tengo mas tiempo para hacerlo, es como cuando compras un auto para restaurar y te dicen, en 5 o 6 años está listo, si, pero yo en 5 o 6 años no puedo manejarlo!", concluyó el actor, quien en unos días retornará a su programa de Radio 10.