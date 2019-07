Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019 • 16:57

"Parte de los procesos es amigarte con el fracaso o tener la habilidad para entender que cuando cuestan es porque hay una oportunidad. A veces no tenemos la fuerza para entender que ahí vive el aprendIzaje. Que aunque nos demos la cabeza contra la pared, no significa que no estamos hechos para eso, que no sea para nosotros o que nunca lo logremos. (...) Metete en el proceso, fíjate que tiene para mostrarte y seguro te asombres de tu propio poder. Con paciencia." Así habla Dafne schilling, profesora de yoga ballet y la encargada de cerrar el primer festival que se realiza en Rosario.

El auge de esta disciplina busca reunir a los interesados en honrar la comunión del cuerpo, mente y alma que proponen los principios del Yoga, este fin de semana en los galpones de la franja del río, en Rosario, Santa Fe. Allí se estranrá el Shanti Yoga Fest.

La jornada que comienza a las 10 de la mañana tendrá actividades dictadas por profesores de yoga de Rosario y Buenos aires, talleres de alimentación consciente, stands de comida saludable, djs y para el cierre, una clase de intención en Movimiento con Dafne Schilling.

Acroyoga

A las 11.30, en el espacio Luna, Leisa Lucchini (37) dará una clase de Acroyoga. "Todos pueden asistir, no hace falta experiencia previa. Vamos a estar abordando la práctica desde el juego, con posturas simples accesibles. Siempre enfocados en el disfrute, voy a ofrecer herramientas concisas de técnica para trabajar seguros. La propuesta es compartir el aspecto más solar de la práctica (que es el acrobático) resaltando el trabajo en equipo y la importancia de entender que, cuando vamos juntos, llegamos a lugares que no hubiéramos imaginado posibles. La práctica combina yoga, masaje Thai y acrobacia. El objetivo es buscar, unificar e integrar nuestros aspectos para unirnos al otro y llevarnos de regreso al valor de lo comunitario, generando espacios seguros y de disfrute donde aprendemos otras formas de vincularnos", explica la profesora.

A las 15.30, en el espacio Sol, Maia Glikstein, profesora de Yoga RYT 500h, que representa a Holistic Healthcare Foundation (Delhi), ofrecerá una práctica de Ashtanga. "La propuesta está dirigida a cualquier persona que quiera probar una práctica dinámica basada en la relación movimientos-respiración. No hay que tener experiencia previa y la duración será de una hora y media", dice.

Principiantes, yoguis avanzados o simplemente curiosos pero también familias que deseen compartir un día diferente, foodies interesados en alimentación consciente, deportistas, amantes del desarrollo personal, de la música, de la danza, todos pueden ser parte del evento. Las actividades están pensadas para personas de cualquier edad y condición física interesadas en mejorar su estilo de vida.

Como cierre, Dafne Schilling, bailarina, coach de movimiento expresivo y profesora de Yoga, dará una clase de Intención en Movimiento. "El encuentro está pensado como un espacio de liberación física, mental y espiritual. Se diferencia de cualquier otra clase de yoga o meditación tradicional, ya que propone un viaje a través del cuerpo, conectando la danza con las emociones, la meditación con el movimiento y el yoga con trabajos grupales de creación. De esa manera, se busca bajar la ansiedad, el nivel estrés y estimular la memoria. Trabajo para que mis talleres sean una experiencia sensorial profunda para el cuerpo, mente y alma. No es necesario tener ningún tipo de experiencia. Solo traer mat de yoga, ropa cómoda, botella de agua y muchas ganas", dice Dafne.

Shanti Yoga Fest

Sábado 27 de Julio - 10 a 17 hs.

Franja del Río. Galpón 15. Rosario, Santa Fe.

Entradas disponibles en Ticketek