Así quedó la torta de Rita, una de las participantes de Bake Off, el reality de pasteleros

9 de marzo de 2020 • 11:05

El reality de pasteleros Bake Off, que se emite por Telefé, dejó algunas sorpresas y distintas imágenes que se viralizaron al instante.

Esta vez, la señalada fue Rita Piacentini, una jubilada que tuvo algunos inconvenientes para realizar una cheescake y por el mal paso tuvo que abandonar el reality.

Luego de la eliminación, todo terminó con diferentes reacciones por parte de los espectadores. Incluso Christophe Krywonis, uno de los jurados del programa, la calificó como una torta "post Chernobyl".

De inmediato, cheesecake de Rita fue la protagonista de los memes que se difundieron por Twitter y se convirtieron en los protagonistas de la historia.

En Bake Off, los participantes tienen que realizar un desafío técnico en base a una torta clásica de la pastelería americana (Red Velvet) y otra creativa. El reality está basado en el exitoso formato británico, The Great Bake Off distribuido por la BBC.

Todos los domingos, a partir de las 22.15, Paula Chaves presentará los nuevos desafíos culinarios a los que se enfrentarán 14 reposteros aficionados de todas las edades que aspirarán a convertirse en el mejor pastelero amateur del país.