Bake off. Los tatuajes de Damián Pier Basile

Fuente: Brando - Crédito: Pane Marucco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 17:59

:: Para ser un entusiasta de la pastelería y los tatuajes pareciera que uno está obligado a ser muy minucioso, pero eso no es lo que tienen en común estas dos actividades según este reconocido pastelero. Damián Pier Basile es el flamante campeón de Bake Off, en una final inolvidable por la polémica de su definición, pero más controversial aún parece el desenfado con el que asegura que no tiene problemas en tatuarse cualquier cosa en cualquier parte del cuerpo. Lejos del cuidado y la atención al detalle, para Damián el vínculo entre sus tortas y los animales, discos y canciones que lleva en la piel se encuentra por resaltar los colores. Ya terminada su célebre temporada televisiva, atraviesa el aislamiento social en un nuevo emprendimiento con Agustina Guz, amiga del alma que conoció en el programa y que se convirtió en socia. Damián da clases virtuales de pastelería con ella en espaciodeados.com mientras termina de decidirse si un macarrón, un limón o un batidor será su próximo tatuaje.

:: ¿Cuántos tatuajes tenés?

Son nueve. Algunos me cuesta contarlos porque están en lugares que no veo y, a veces, me olvido de que los tengo.

:: ¿Cuál fue el primero?

Una víbora en la espalda. En el afán de hacerme tatuajes con algún significado, me lo hice por mi signo en el horóscopo chino. Por ser el primero, es bastante grande. Mide 40 centímetros y va desde la nuca hasta la espalda. Es tan grande porque el diseño tenía muchos detalles que quería que se vieran bien. Enseguida me tentó tatuarme por todos lados. Al principio, me hacía tatuajes que no se viesen tanto, como uno del brazo, que me lo tapaba con la manga. Pero después empezó a pasarme lo contrario y me tatuaba porque quería que se vieran.

Fuente: Brando - Crédito: Pane Marucco

:: ¿Cuándo te hiciste el último?

Hace dos semanas me hice un colibrí en el antebrazo derecho con un relleno en acuarela. Nos lo hicimos con cinco amigos; todos tenemos el mismo tatuaje, aunque el de ellos es en blanco y negro y yo le agregué los colores. Un día dijeron de hacernos eso y yo dije que sí sin preguntar nada; ya lo habían decidido y, como a mí me encanta tatuarme, les dije que me hacía cualquier cosa. Además, me quiero llenar el brazo derecho, así que no me importa si lo que me hago tiene un significado, o no coinciden entre sí. Quiero que quede lindo, completo, con mucho color.

:: ¿Tenés pensado el próximo?

Ahora, ya me tocaría tatuarme algo relacionado con la pastelería. Tenía ganas de tatuarme un macarrón o un limón, que sea bastante realista, o un batidor. Me quiero tatuar un montón de cosas, pero ya no sé cómo acomodarlas en el cuerpo. Todavía no tengo nada en las piernas igual, mucho arriba y nada abajo. Tengo ganas de tatuármelas, pero todavía no vi nada. Asumo que en algún momento encontraré el diseño, diré "esto es lo que necesito", sin pensarlo demasiado, y me lo tatuaré. Si fuera por mí, me tatuaría el cuerpo entero. Los únicos lugares que evitaría son los que duelen demasiado. Eso es lo único que me da cosa. Me gusta la gente que está muy tatuada, que se mima, se toma el tiempo y lo hace. Me gusta que los tatuajes sean parte de la imagen de uno.

:: ¿Cuál es tu tatuaje favorito?

Lo tengo en el brazo derecho. Es la cara de Madonna en la tapa del disco Erotica. El nombre del disco dice mucho sobre el gesto que está haciendo ella. Me encantan esa tapa y ese disco. Son solamente sombras, porque es una foto muy saturada en la que solo se ven la boca, la nariz y las cejas. Otro de los que más me gustan lo tengo en el pecho y también es un disco de Madonna, Rebel Heart ("Corazón rebelde"). Es como lo tiene ella en la tapa del disco, pero ella no se lo tatuó y yo sí. Se ve depende de lo que tenga puesto y me recuerda muchas cosas que disfruto.

:: ¿Te arrepentiste de alguno?

No me arrepiento, pero tengo un pez koi de la época en que estaban de moda. Pero como no lo veo, ni me acuerdo de que lo tengo. Está en la cintura, mitad por arriba de la marca del pantalón y mitad por debajo. No lo tengo en cuenta, me olvido de que está. Me quedó como que fue una moda y nada más; pero si pienso en el conjunto, con el resto de los tatuajes y colores, me parece que también queda bien. Igual, si tenés algo que te quedó mal es como una marca personal, un distintitvo.

:: ¿Qué tatuaje tiene la historia que más te gusta?

La única frase que tengo tatuada es "I'll Be There for You" ("Estaré ahí para ti"), que es de la famosa canción de Friends. No me la hice solamente porque soy fanático de la serie, sino también porque con mi prima decidimos hacernos los dos el mismo tatuaje porque siempre estamos ahí el uno para el otro. Fue muy lindo hacerlo juntos.

Fuente: Brando - Crédito: Pane Marucco

:: ¿Ves alguna relación entre los tatuajes y la pastelería?

La pastelería es muy versátil. Tenés una más seria, de restaurante; una más clásica, y también una más moderna, que es la que me gusta a mí. Ahí se puede jugar con las formas, los colores y las cosas raras. Mis tatuajes son de colores y creo que tienen una sintonía con mi estilo de pastelería, trato de relacionarlos por ese lado.

:: ¿Hay algo que no te tatuarías?

Nunca digas nunca. No se me ocurre algo que no tendría en el cuerpo. Si me pongo a pensar, creo que lo que menos me tatuaría es algo relacionado con el fútbol, porque no miré un partido en mi vida.

:: ¿Y qué te molestaría tener tatuado relacionado con la pastelería?

No me gustaría una panna cotta, que fue uno de los postres que me tocó hacer en el programa y me salió un desastre. No me gustaría tener un recuerdo de eso. Ni tampoco me gustaría recordar los churros que hice.

Conforme a los criterios de Más información