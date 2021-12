Barreras y desafíos de la inclusión laboral

A través de su programa Incluyeme.com, Banco Galicia capacita a personas con discapacidad para potenciar su perfil e insertarse exitosamente en el mundo laboral. Un claro ejemplo de lo logrado con esta iniciativa es el de Margarita Aguerre (26), quien es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales por la UADE y tiene un posgrado en Gestión Cultural por la Universidad de Córdoba. Nacida en Rauch, provincia de Buenos Aires, emprendió su viaje a la Ciudad de Buenos Aires para poder formarse.

Pero, a raíz de haber tenido un sarcoma de Ewing, su desarrollo físico se vio afectado. “Empecé el tratamiento en el 2010 y fue exitoso, pero tuve una recaída en el 2012 que fue localizada, no llegó a hacer metástasis”, relata Aguerre. Este tipo de cáncer afecta, principalmente, a niños y adolescentes dificultando el desarrollo de huesos y tejidos. Sin embargo, como resultado de esta recaída, a Aguerre, le amputaron la pierna izquierda.

Esta situación no modificó sus convicciones, por el contrario, siguió con su formación profesional e incluso se desarrolló en diferentes empresas de comunicación hasta comenzó su propio emprendimiento.

"La discapacidad no es algo que me define como persona. Antes de tener certificado de discapacidad, soy Margarita, tengo claro qué busco y cuáles son mis ideales." Margarita Aguerre, licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales por la UADE.

En el 2019, por medio de Incluyeme.com, ingresó a la Academia Galicia, un programa destinado a desarrollar talento diverso encuadrado en su programa de inclusión. “Se trató de un programa de formación para personas con discapacidad mediante el cual durante dos meses capacitamos a 14 jóvenes profesionales en temas como autoconocimiento, entrenamiento para el trabajo y metodologías y técnicas enriquecedoras como dinámicas ágiles, experiencia de usuario y análisis de datos con el objetivo de potenciar su perfil profesional”, dice María Florencia Pereira, responsable de Diversidad e Inclusión de Banco Galicia.

Menos diferencias, más inclusión

En su paso por diferentes empresas, Aguerre participó de diferentes instancias de selección. Por su experiencia, asegura que los procesos no son inclusivos, y asegura: “mi ideal es que cualquier proceso sea inclusivo de por sí en todos los aspectos, ya sea por discapacidad, por orientación sexual, por vestimenta, por religión, o por lo que sea”.

Pero su visión cambió al ingresar a Banco Galicia, el gran diferencial es que en la entidad bancaria trabajan para capacitar a sus colaboradores de selección de personal para que puedan tener una mirada inclusiva. “Desarrollamos diferentes acciones en torno a diversidad e inclusión. En lo que respecta a discapacidad, llevamos adelante iniciativas de formación y sensibilización para eliminar sesgos inconscientes y estereotipos en los procesos de selección y desarrollo”, dice Pereira. Este trabajo se complementa con mejorar la accesibilidad, en sucursales y en los canales digitales, para personas con discapacidad y otorgar becas de formación.

Florencia Pereira

Pero más allá de las dificultades que se deben afrontar, Aguerre deja un consejo para todos aquellos que, en su misma situación, hoy se encuentran buscando trabajo. “Tuve la suerte de conocer a René Lavand y él me dijo algo que me marcó: ‘que no te identifiquen por lo que te falta, sino que tenés que destacarte por lo que haces’. Y ese es el camino que elegí seguir, no desviarme de mis convicciones y de lo que quiero, pese a que el entorno no es siempre el más favorable. Yo diría que hay que seguir capacitándose siempre, nunca dejar de aprender, de desarrollar una nueva habilidad porque eso siempre va a ser el diferencial”, finaliza. De a poco, pero con pasos concretos, las empresas trabajan con sus equipos internos y cada vez más dan lugar a personas con discapacidad en busca del mejor talento.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.