Benjamín Amadeo. "Tu primer amor tenés que ser vos mismo"

Disfrutando del estreno de Crímenes de familia y del éxito de su música, nos cuenta cómo vive su relación con la creatividad y los mensajes que intenta dar a través de sus letras y canciones.

¿Cómo te está tratando esta cuarentena?

Bien, yo estoy muy habituado a laburar en mi casa. Tengo armada una habitación en la que estoy siempre grabando, editando o escribiendo. Me acostumbré a estar en mi casa creando. Cuando arrancó toda esta situación, aproveché y retomé algunas ideas que tenía paradas. No se modificó tanto mi rutina, sí la vida de ocio, que se anuló. Siento que es un momento en el que estamos evidenciando, además de la fragilidad en lo económico de todo el mundo, la fragilidad emocional a la que esto nos acerca. Es fatal. No queda otra que avanzar; o por lo menos adaptarse.

Hace unos días se estrenó Crímenes de familia, en la que tenés un rol jugado, ¿cómo viviste esa experiencia?

Fue un desafío desde un montón de lugares. Para conseguir el rol, pasé por algunas pruebas y castings, es algo que estoy habituado a hacer, pero en este caso hubo mucho trabajo previo. Son esos papeles que te ponen a prueba, te muestran de otra manera, de una manera en la que ni yo ni la audiencia estamos acostumbrados a verme. Me pareció un desafío y a mí, particularmente, los desafíos me divierten.

Es una peli cargada, que te obliga a prestar mucha atención, porque te abre enigmas constantemente. Está escrita como está editada, con este ida y vuelta que se arma a través de tres mujeres que quieren y necesitan ocuparse de sus hijos. Tu personaje es muy difícil, ¿fue un desafío para vos?

Me pareció una gran experiencia poder ensayar tanto, probar cosas, discutir. Es una historia muy dura, con muchos matices y tratamos de ser muy cuidadosos. Encuentro dos satisfacciones en este proyecto: una es personal, que es poder haber transitado una historia dentro de este género, de un thriller dramático; y desde el punto de vista colectivo, esta película hace visibles un montón de cuestiones que nos atraviesan como sociedad, de las cuales nos merecemos una discusión. A mí me da mucha satisfacción trabajar en una película que traiga discusiones.

Te mueve un montón de cosas...

A mí me dejó tecleando. Es muy fuerte todo lo que pasa, lo que propone. Yo lo celebro, me da orgullo y felicidad.

¿Cómo vivís un estreno en pandemia?

Lo vivo con una sensación de aprendizaje, todos estamos esperando ver qué va a pasar con nosotros en la vida en comunidad y cómo vamos a avanzar. Pero yo celebro que tengamos la posibilidad, a través de la plataforma, de poder estrenar. Estoy haciendo lo que siempre soñé: contar historias en películas y contar historias en canciones.

Además de estrenar la película, estás estrenando "Magnetismo", una nueva canción...

Sí, con Coti, otra entrega del disco que va a venir. Estoy muy contento, siempre tuve la ilusión de poder hacer algo con Coti, porque lo admiro. La canción está buenísima, siento que es muy arriba y que va a traer alegría y pilas. Empieza a aflojar el frío, llega la primavera y espero que el tema pueda acompañar estas nuevas sensaciones.

¿Por qué "Magnetismo"?

La letra habla de la fuerza de atracción y de cómo a veces uno siente que está yendo para un lado y otra persona está yendo para otro, pero en algún momento convergen esos dos puntos. El tema responde a esa fuerza que se genera, a esas intensidades que son muy agradables de vivir. En "Magnetismo" hablo de un concepto que me gusta mucho, que es la idea de percibir con otra persona la gravedad horizontal. Hay personas que tienen energías que te atraen como atrae la gravedad, que es soberana, absoluta, casi que te obliga a ir para un lado. Yo siento que hay amores que tienen esa energía y la canción describe un poco lo que se siente sentir la gravedad horizontal.

Como un gran imán que va uniendo...

Exacto. Son fuerzas que a veces, sin saber cómo ni por qué, te llevan para un lado determinado.

Hablando de letras, contanos la anécdota de la creación de "Vámonos"...

Fue una situación real en un restaurante. Esa imagen de "vámonos que va a cerrar" representa la sensación que uno tiene cuando está en una conversación que siente que lo está modificando, una conversación que necesitaba tener desde hacía mucho tiempo y que, independientemente de lo que pase con el lugar en el que esté, necesita continuarla. "Vámonos que va a cerrar" es una fiel representación de un momento en el que yo quería decir un montón de cosas y me gustaba sentir que podía seguir esa charla en otro lado.

Jamás hubieras imaginado que iba a encajar tan bien con el contexto de una pandemia...

¡Total! Uno nunca sabe dónde van a terminar las canciones, quién las va a agarrar, cómo las van a agarrar. Mi gran deseo es que el público se encuentre en mis canciones. Cuando eso sucede, es una de las mayores alegrías que me puede dar la música.

Entendiste que la letra encajaba...

Entendí que la letra habla de la posibilidad que tenemos todos de sobreponernos a las cosas que nos pasan. Esta es una adversidad mundial, enorme e insoportable, y nadie necesita nuevas canciones, sobran las palabras, necesitamos una vacuna. Entonces, pensé: "Si voy a sacar una canción, por lo menos de mi lado, voy a tratar de que tenga un mensaje que pueda traer un poco de buena energía".

En esta edición hablamos sobre el florecer, creo que esta canción habla un poco de lo mismo, de atravesar los procesos para volver a nacer un poco más fuertes.

El mensaje apunta a entender que no podemos hacer mucho para controlar las cosas que nos pasan, pero sí somos dueños de la manera en que nos las tomamos. Van a suceder, más allá de que nosotros queramos o no. Aunque mientras las estés atravesando no veas el horizonte, en algún momento las cosas pasan y nos dejan de doler.

Todas tus canciones tienen letras que inspiran o que, por lo menos, te hacen reflexionar. ¿Qué te pasa cuando escribís? Cuando volcás todo lo que querés decir...

Es tan variado..., hay tantas aristas y tantos momentos diferentes a la hora de sentarme a escribir... Trato de manejarme con la mayor honestidad personal con la que pueda encarar una canción. Siempre voy a intentar escribir sobre mis historias. Y si no fueron vividas, igual van a estar dentro de un universo de fantasía, porque creo que es la manera en que yo puedo abrirme y conocerme a mí mismo.

Es todo un proceso personal también.

Absolutamente. Incluso, te empezás a dar cuenta de cómo están las personas que escuchan tus canciones. Te das cuenta por acto reflejo, revisando qué parte gusta más. Son como reactivos, ayudan a entender cómo está el público con el que compartimos la música todo el tiempo.

¿Cómo es el proceso creativo?¿Qué te inspira?

Estoy aprendiendo a trabajar sobre mi inspiración, viendo cómo mejoro en mi trabajo como autor, como escritor. Trato de tomarme lo más en serio posible el escribir, sobre todo para reconocer cuándo me estanco, cuándo avanzo... Intento reconocer de dónde viene eso que me gusta tanto decir. Me hace bien crecer como autor, voy atrás de eso.

Estamos festejando nuestras 150 ediciones y en este número repasamos cómo fuimos creciendo en el tiempo. Si pudieras viajar al pasado y te encontraras con el Benja de 2008, ¿qué le dirías? ¿Le darías alguna pista?

Le diría que confíe, que confíe en él como yo lo estoy haciendo ahora. Siento que una barrera grande para hacer cosas en el universo moderno es la falta de confianza en uno mismo. No muchas personas pueden lograr el amor propio como es debido y creo que eso te puede ayudar a alcanzar tus ideas. Tratar de trasmitirle o brindarle herramientas a cualquier persona para que genere confianza en sí mismo es uno de los mejores consejos que uno puede tener con el otro. Tu primer amor tenés que ser vos mismo, a partir de ahí empezás a pensar en armar algo.

¿Tenés planes a futuro o esperando?

Estoy preparando lanzamientos, pero lo único que tengo seguro del futuro es que va a venir, el resto te lo debo..