Bienvenido error. Hice la tienda online y no vendo, ¿por qué puede ser?

Si leíste el título y te sentís identificada porque te está pasando, ¡bienvenida al error! Es parte del proceso y pasa. Por eso, a continuación te proponemos algunos puntos de vista y consejos de Federico Peiretti, autor de Amar el Caos , el libro sobre innovación y emprendedores, para superar este momento ¡y vender!

Antes que nada, no hay recetas del éxito ni tampoco vamos a hablar de cómo hacer mejor tu campaña de comunicación, pero puede que lo que leas te ayude a hacer la mejor campaña y la mejor tienda de e-commerce. Y, en ese sentido, la comunicación con los clientes es fundamental para generarles experiencias muy copadas .

Paso uno

Cuando empezamos un negocio o queremos digitalizar uno, tenemos muchos caminos por recorrer . A veces tomamos los más conocidos, por ejemplo, ofreciendo lo que sabemos hacer o lo que vemos que hace la competencia. Tomar este camino conocido puede llevarnos por paisajes donde cada vez más nos alejamos del cliente y nos centramos en lo que estamos haciendo.

¿Por qué? Cuando estamos lanzándonos, estamos creando nuevas experiencias , es decir, recorridos para que nuestros posibles clientes nos compren. A veces construimos tanto que instalamos en nuestra tienda un laberinto donde el cliente se pierde. Y nosotros lo perdemos a él.

Otra posibilidad es que no estamos consiguiendo clientes. Es decir, no solo que tal vez la tienda tenga pasillos muy confusos, sino que nadie sepa que existe. Puede, inclusive que sea la más linda tienda, con todos los detalles, pero ¿para quién es?

Y acá viene la parte más incómoda del primer consejo, necesitamos soltar todas nuestras ideas sobre cómo vender online y empezar a validar si quienes pensamos que nos van a comprar realmente existen (o si son clientes-fantasmas).

Es decir: ¿hay personas que quieren tu producto en el mercado? Y si lo quieren, ¿por qué? ¿Qué valor le agrega a las personas tu producto? ¿Están dispuestas a pagar por él? ¿Lo quieren comprar online? ¿Cómo quieren comprarlo?

Hasta el momento no estamos hablando de la experiencia de venta digital porque, de no tener claro estas primeras preguntas, estaremos construyendo sobre el vacío. Estuve ahí miles de veces, diciendo que lo que estaba haciendo era lo correcto y fracasando en lograr clientes (se los contaré en un próximo post). Un pequeño consejo: no hagas siempre lo que te sale más cómodo. Puede que pierdas el foco del cliente.

Toca arremangarnos y encarar la tarea difícil: hablar con los clientes y, sobre todo, escucharlos. Podemos empezar por uno, llamándolo y preguntándole:

¿Por qué nos compró? ¿Qué más le gustaría recibir? ¿Qué le gusta de nuestra marca? ¿Qué mejoraría?

Este diálogo es clave y lo pueden llevar un paso más allá. Antes de hablar, pónganse ustedes en el lugar de clientes, clientes de alguna de esas empresas que no los escuchan e imaginen que les gustaría que les pregunten, qué les gustaría que les digan.

Paso dos

Si ya escuchamos al cliente y sabemos qué quiere, ¿qué hacemos? Experimentar.

Experimentar, empezar de apoco, pero EMPEZAR. En mi libro "Amar el caos" detallo estos estadios y comparto más sobre estas metodologías, es gratis y lo pueden descargar en este link .

Lo que viene al caso, especialmente en este momento, es que prueben algo lo más rápido posible para ver si funciona y luego se dediquen a mejorarlo. Que consigan un cliente más, una venta más, que hablen con ese cliente y que vuelvan a escucharlo.

Cuando conozcan con profundidad a su cliente comenzarán a comunicarse mejor con él y podrán crear una comunidad con muchos más como él.

Entonces... quédense cerca, sepan lo que su cliente necesita, cuéntenle de sus lanzamientos, manténganlo al tanto, descubran qué cosas le interesan y las que no.

No copien ni repliquen, hagan para sus clientes eso que los hace únicos.

Federico Peiretti es el autor del libro "Amar el caos". Líder en transformación y creación de negocios.